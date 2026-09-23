“Los drones nos cayeron arriba, muchos drones”: dominicano reclutado por Rusia reaparece desde un hospital militar

Juan Carlos Ávila Espaillat, oriundo de Higüey, reapareció en redes sociales tras permanecer diez días incomunicado en la línea de combate.

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Tras diez días sin que sus familiares y seguidores tuvieran noticias sobre su paradero, el dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat volvió a publicar contenido en su cuenta de Instagram este 23 de septiembre.

En los metrajes difundidos desde un centro asistencial, el joven de 28 años reveló que sobrevivió a un ataque masivo con drones y a la explosión de una mina antipersonal en el frente de batalla, donde resultó gravemente herido en ambas piernas y perdió a varios de sus compañeros de escuadrón.

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El caso de Ávila Espaillat, oriundo del municipio de Higüey y padre de una niña, se suma a la preocupante lista de ciudadanos dominicanos que han sido reportados en los últimos meses participando en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El último contacto que se tenía de Juan Carlos en sus redes sociales databa del 13 de septiembre. Tras más de una semana de silencio, reapareció en un video mostrando su estado físico y relatando el calvario que vivió para ponerse a salvo.

En la grabación, Ávila Espaillat detalla cómo su unidad fue emboscada por múltiples drones kamikazes ucranianos. Afirma haber derribado cerca de siete dispositivos antes de que uno detonara cerca de él, dejándolo temporalmente aturdido y ciego.

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Al intentar huir del ataque, pisó una mina terrestre que le causó graves destrozos en los miembros inferiores.

Durante la travesía de diez días a rastras junto a un compañero identificado como Pablo, Ávila Espaillat fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones en quirófanos de campaña en la zona de combate antes de ser evacuado hacia un hospital militar. En los videos difundidos se observa a otros combatientes con muletas y vendajes en brazos y piernas.

"Los drones nos cayeron arriba", cuenta el dominicano mientras se recupera de graves heridas en sus piernas. Un testimonio directo sobre los horrores de la guerra moderna y la lucha por la supervivencia.

El ataque con drones no solo dejó a Juan Carlos gravemente herido, sino que provocó la muerte de varios integrantes de su unidad militar. Entre las víctimas fatales se encuentra un colombiano identificado como Camilo Vargas, según confirmó el propio Ávila Espaillat en sus publicaciones.

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Implicaciones legales y el debate sobre si podría ser considerado un mercenario por firmar un contrato ruso

El caso de Juan Carlos Ávila Espaillat reabre la discusión jurídica y diplomática sobre la figura de los combatientes extranjeros en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Ávila comenzó a publicar videos en Rusia el 14 de agosto de 2026 y posteriormente apareció vistiendo indumentaria militar oficial del ejército ruso.

Desde el punto de vista del derecho internacional, existe un debate central sobre su estatus combatiente. Ávila Espaillat no fue reclutado mediante una leva obligatoria ni posee la nacionalidad rusa; por el contrario, ingresó de manera voluntaria y firmó con consentimiento un contrato de servicio militar con el Ministerio de Defensa de Rusia.

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Al recibir compensaciones económicas, beneficios estipulados en dicho contrato y combatir por un país ajeno al suyo, el joven dominicano podría ser encuadrado bajo la definición de mercenario según la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de las Naciones Unidas.

Asimismo, el marco penal de la República Dominicana proscribe la participación de sus ciudadanos en conflictos armados extranjeros sin autorización del Estado, lo que podría acarrear consecuencias legales para Ávila Espaillat si regresa a territorio dominicano.

Con las palabras 'yo vi un flaco y herido', este hombre el dominicano muestra la cruda realidad de su entorno devastado y su lucha por seguir adelante para combatir al frente ruso.

Este caso no es un hecho aislado. Informes y reportajes publicados por Infobae y diversos medios internacionales han puesto en evidencia el creciente número de latinoamericanos combatiendo en el frente ruso.

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Muchos de estos combatientes firman acuerdos sin comprender plenamente los riesgos a los que serán sometidos ni la brutalidad de la guerra de trincheras y el uso intensivo de drones en el frente.

La reaparición de este dominicano expone nuevamente la trágica realidad a la que se enfrentan estos jóvenes en el teatro de operaciones en Europa del Este.