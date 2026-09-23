Abinader exige completar la fuerza internacional en Haití y asegura que seguirá protegiendo las fronteras en República Dominicana

El mandatario dominicano sostuvo que no existe una solución dominicana para la crisis haitiana y reclamó mayor compromiso a la comunidad internacional. / (REUTERS/CAITLIN OCHS)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, exigió hoy durante su intervención en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU completar el despliegue de la fuerza internacional de apoyo a la seguridad en Haití para contener la violencia de las pandillas y atender la crisis humanitaria que afecta al país vecino.

El mandatario sostuvo que la comunidad internacional debe acelerar los compromisos asumidos para respaldar a las autoridades haitianas frente al deterioro de la seguridad, el desplazamiento de civiles y la falta de servicios básicos.

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Abinader afirmó que la situación en Haití requiere una respuesta coordinada y sostenida. “Es necesario completar el despliegue de la fuerza de paz”, señaló al referirse a la misión internacional destinada a reforzar la capacidad de las instituciones haitianas y recuperar el control de zonas bajo influencia de grupos armados. Según planteó, la demora en la llegada de los contingentes comprometidos limita la posibilidad de frenar la expansión de la violencia.

El presidente dominicano advirtió que la crisis haitiana excede las posibilidades de República Dominicana. “No existe una solución dominicana para Haití”, reiteró Abinader, quien reclamó una mayor participación de los países y organismos que asumieron compromisos políticos, financieros y de seguridad. Afirmó que la estabilidad del país caribeño depende de una estrategia internacional que combine el fortalecimiento institucional, la asistencia humanitaria y el combate contra las estructuras criminales.

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República Dominicana salió de forma anticipada del mapa del hambre de la FAO tras bajar sus índices de subalimentación, según destacó Abinader. / (REUTERS/CAITLIN OCHS)

En ese contexto, el mandatario indicó que República Dominicana mantendrá su política de resguardo fronterizo y de aplicación de las leyes migratorias. “Nuestro país continuará protegiendo sus fronteras y haciendo cumplir sus normas”, expresó. La posición dominicana se produce en medio de un aumento de la presión migratoria y de las advertencias de Santo Domingo sobre los efectos regionales de la crisis haitiana.

El jefe de Estado resaltó, además, que República Dominicana salió de forma anticipada del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Hemos logrado avances que muestran que las políticas públicas pueden traducirse en resultados concretos”, afirmó. La salida de ese registro implica que el país redujo los indicadores vinculados a la subalimentación y alcanzó metas antes de los plazos previstos por los organismos internacionales.

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Durante su intervención, Abinader pidió revisar los criterios de financiamiento internacional para los países de renta media. Consideró que la clasificación basada exclusivamente en el ingreso per cápita deja fuera de mecanismos de apoyo a naciones que aún enfrentan vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales. “Los países de renta media necesitan acceso a recursos en condiciones acordes con sus desafíos”, sostuvo.

El cambio climático ocupó otro tramo de la intervención. El jefe de Estado afirmó que la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares no constituye una categoría estadística, sino una realidad cotidiana. Celebró la declaración prevista sobre el aumento del nivel del mar, con el objetivo de preservar la estabilidad de las zonas marítimas.

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Fotografía de archivo de sargazo acumulado en una playa en Punta Cana. /(EFE/Orlando Barría)

También se refirió al sargazo, que afecta las costas caribeñas, la actividad turística, la pesca y los ecosistemas marinos. Abinader recordó que, por iniciativa dominicana, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó la primera resolución global sobre ese fenómeno. “No nos cansaremos de pedir que el financiamiento climático llegue con la misma rapidez con que llegan las tormentas al Caribe”, expresó.

República Dominicana depositó en marzo su instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Abinader afirmó que el océano representa una fuente de vida y la frontera más extensa del país, por lo que su protección forma parte de las obligaciones del Estado.

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En síntesis, la intervención combinó el reclamo por una mayor respuesta internacional ante la crisis en Haití con la defensa de políticas de desarrollo y cooperación para República Dominicana. Para Abinader, la seguridad regional, la migración, la reducción de la pobreza y la emergencia climática requieren compromisos concretos de la comunidad internacional.