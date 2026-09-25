Andy Carroll, del Reading, en acción con Bruno Fernandes, del Manchester United en un partido de 2023 (REUTERS/Phil Nobl)

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Andy Carroll, exdelantero del Liverpool, el Newcastle United y la selección de Inglaterra, reveló en su autobiografía que fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que terminó condenado a tres años de prisión. El futbolista, de 37 años, describió el episodio como uno de los más devastadores de su vida.

El relato forma parte de Owning It, el libro de memorias del jugador publicado este jueves 24 de septiembre. Según Carroll, el ataque ocurrió hace cinco años en su domicilio, una noche posterior a un partido con el Newcastle. El agresor, identificado solo como un “amigo famoso” de su entonces pareja, se había presentado en la casa sin invitación para ver una velada de boxeo.

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Antes de irse a dormir, el jugador ya sentía que algo estaba mal. Según relató en el libro, durante la noche se sintió mareado tras beber algunas copas, lo que lo llevó a preguntarse si alguien le había puesto algo en la bebida. Luego se despertó y encontró al hombre intentando realizarle sexo oral debajo de las sábanas.

Carroll lo arrojó de la casa, pero el agresor intentó volver a ingresar. Fue entonces cuando el futbolista lo golpeó con toda su fuerza, dejándolo inconsciente, y llamó a la policía. “Estaba llorando en brazos de la niñera de mis hijos”, escribió.

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Una estrella de la Premier denunció que un famoso lo acosó sexualmente: “Afectó cada faceta de mi vida” (@andytcarroll)

El hombre negó los cargos, pero fue sometido a juicio oral. Carroll declaró como testigo en el proceso, una experiencia que calificó como “humillante, vergonzosa y absolutamente horrible”. El tribunal lo encontró culpable de delitos sexuales: fue sentenciado a tres años de prisión, incluido en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales y se le prohibió ingresar al pueblo donde vivía el futbolista.

“Lo que me pasó afectó cada faceta de mi vida”, escribió Carroll en el libro, según recoge The Telegraph. “Pensaba en ello todos los días, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que me ocurrió no ha desaparecido”.

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Carroll confesó que tomó la decisión de hacer pública la agresión “en el último minuto”, tras conversarlo con su novia, Lou Teasdale. Admitió haber evitado a su editorial durante tanto tiempo que los responsables del libro llegaron a sospechar que había abandonado el proyecto.

El futbolista Wayne Rooney saluda a Andy Carroll al realizar una sustitución en un partido de la selección de fútbol de Inglaterra. (Reuters)

“Fui víctima de una agresión sexual, ahí lo dije. Da miedo incluso pensarlo, y solo unas pocas personas lo sabían antes de ahora”, escribió el deportista. Y agregó: “Si contar esto le sirve a aunque sea una sola persona, habrá valido la pena”.

Carroll acumula 20 años de carrera profesional y pasó por nueve clubes. Su momento de mayor notoriedad en el mercado llegó en enero de 2011, cuando el Liverpool pagó £ 35 millones (cerca de 40 millones de dólares) por su pase desde el Newcastle —cifra que constituyó en ese momento un récord de transferencias en el fútbol inglés—. Posteriormente jugó en el West Ham United y fue parte del plantel inglés en la Eurocopa 2012, torneo en el que marcó un gol de cabeza ante Suecia. Actualmente codirige y juega en el Dagenham and Redbridge, club de la National League South.

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En paralelo a la publicación del libro, Carroll enfrenta un proceso judicial separado: en marzo se declaró inocente de un cargo por violar una orden de alejamiento vinculada a su exesposa, la figura televisiva Billi Mucklow. El juicio está fijado para el 18 de enero de 2027 en el Tribunal de la Corona de Chelmsford.