República Dominicana destaca su salida del Mapa del Hambre en la ONU y propone alianza regional de cooperación

República Dominicana llama a fortalecer la cooperación regional tras reducir el hambre a menos del 2,5% (Foto cortesía Cancillería)

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República Dominicana pidió este martes fortalecer la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe para consolidar los avances en la lucha contra el hambre, tras informar que su país redujo la prevalencia de la subalimentación del 21,3% en 2006 a menos del 2,5%.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó la experiencia dominicana durante el Diálogo Ministerial de Alto Nivel “De la salida del mapa del hambre a la sostenibilidad del logro en América Latina y el Caribe”, realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General.

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“El país comparte hoy con profunda satisfacción y sentido de responsabilidad este hito histórico”, afirmó el funcionario al referirse a la reducción de la subalimentación por debajo del umbral establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organismo especializado del sistema de la ONU.

La producción local cubre más del 80% del consumo de alimentos

Paliza atribuyó el resultado a una combinación de expansión de la producción agropecuaria, aumento de los ingresos de los hogares, reducción de la pobreza y ampliación de los programas de protección social.

(Foto cortesía Cancillería)

La República Dominicana cubre más del 80% del consumo nacional de alimentos, según expuso el ministro. El Índice de Producción Bruta de Alimentos per cápita creció 122% entre 2004 y 2024.

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El ingreso real mensual per cápita de los hogares aumentó 43,7% entre 2015 y 2025. Durante ese lapso, la pobreza general pasó de 41,1% a 17,3%, mientras que la pobreza extrema descendió de 8,7% a 2,2%.

Entre las políticas mencionadas figuran los programas de Alimentación Escolar y Aliméntate, el Bono Gas y la expansión de los Comedores Económicos del Estado. Paliza sostuvo que estas iniciativas permitieron focalizar la asistencia para los hogares con mayores necesidades.

Nuevos desafíos para evitar retrocesos

El ministro advirtió que la salida del denominado Mapa del Hambre abre una fase de consolidación de las políticas públicas. “Alcanzar esta meta no es un punto de llegada, sino el punto de partida para asumir nuevos compromisos en la elevación continua de la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó.

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Entre las metas expuestas figuraron el aumento de la productividad agropecuaria, la mejora de la calidad nutricional, la reducción del costo de una dieta saludable y la disminución de la inseguridad alimentaria moderada y grave que aún persiste.

Paliza mencionó también la necesidad de reforzar la resiliencia climática del sistema alimentario y la coordinación institucional para sostener la respuesta estatal ante eventuales crisis.

El ministro propuso impulsar la cooperación Sur-Sur y triangular para trasladar experiencias y políticas públicas entre los países de la región. “Tenemos capacidades, experiencias y buenas prácticas en nuestros propios países que pueden ponerse al servicio de otros”, señaló.

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(Foto cortesía Cancillería)

Participantes y hoja de ruta regional

El encuentro fue moderado por Luis Gregorio Madera Sued, viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia dominicano.

Participaron Wellington Dias, ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre de Brasil; María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile; Ashni Kumar Singh, ministro principal de la Oficina del Presidente con responsabilidad sobre Finanzas y el Servicio Público de Guyana, y Máximo Torero, economista jefe de la FAO.

Las delegaciones debatieron mecanismos para evitar retrocesos en la reducción del hambre y compartir políticas aplicables en distintos contextos nacionales. Las propuestas servirán como base para una hoja de ruta regional con acuerdos y próximos pasos de cooperación.

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