República Dominicana

República Dominicana destaca su salida del Mapa del Hambre en la ONU y propone alianza regional de cooperación

El ministro José Ignacio Paliza expuso en la ONU la experiencia nacional durante un diálogo ministerial celebrado en Nueva York, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General

República Dominicana llama a fortalecer la cooperación regional tras reducir el hambre a menos del 2,5% (Foto cortesía Cancillería)
República Dominicana llama a fortalecer la cooperación regional tras reducir el hambre a menos del 2,5% (Foto cortesía Cancillería)
Guardar

República Dominicana pidió este martes fortalecer la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe para consolidar los avances en la lucha contra el hambre, tras informar que su país redujo la prevalencia de la subalimentación del 21,3% en 2006 a menos del 2,5%.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó la experiencia dominicana durante el Diálogo Ministerial de Alto Nivel “De la salida del mapa del hambre a la sostenibilidad del logro en América Latina y el Caribe”, realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General.

PUBLICIDAD

“El país comparte hoy con profunda satisfacción y sentido de responsabilidad este hito histórico”, afirmó el funcionario al referirse a la reducción de la subalimentación por debajo del umbral establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organismo especializado del sistema de la ONU.

La producción local cubre más del 80% del consumo de alimentos

Paliza atribuyó el resultado a una combinación de expansión de la producción agropecuaria, aumento de los ingresos de los hogares, reducción de la pobreza y ampliación de los programas de protección social.

(Foto cortesía Cancillería)
(Foto cortesía Cancillería)

La República Dominicana cubre más del 80% del consumo nacional de alimentos, según expuso el ministro. El Índice de Producción Bruta de Alimentos per cápita creció 122% entre 2004 y 2024.

PUBLICIDAD

El ingreso real mensual per cápita de los hogares aumentó 43,7% entre 2015 y 2025. Durante ese lapso, la pobreza general pasó de 41,1% a 17,3%, mientras que la pobreza extrema descendió de 8,7% a 2,2%.

Entre las políticas mencionadas figuran los programas de Alimentación Escolar y Aliméntate, el Bono Gas y la expansión de los Comedores Económicos del Estado. Paliza sostuvo que estas iniciativas permitieron focalizar la asistencia para los hogares con mayores necesidades.

Nuevos desafíos para evitar retrocesos

El ministro advirtió que la salida del denominado Mapa del Hambre abre una fase de consolidación de las políticas públicas. “Alcanzar esta meta no es un punto de llegada, sino el punto de partida para asumir nuevos compromisos en la elevación continua de la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó.

Entre las metas expuestas figuraron el aumento de la productividad agropecuaria, la mejora de la calidad nutricional, la reducción del costo de una dieta saludable y la disminución de la inseguridad alimentaria moderada y grave que aún persiste.

Paliza mencionó también la necesidad de reforzar la resiliencia climática del sistema alimentario y la coordinación institucional para sostener la respuesta estatal ante eventuales crisis.

El ministro propuso impulsar la cooperación Sur-Sur y triangular para trasladar experiencias y políticas públicas entre los países de la región. “Tenemos capacidades, experiencias y buenas prácticas en nuestros propios países que pueden ponerse al servicio de otros”, señaló.

(Foto cortesía Cancillería)
(Foto cortesía Cancillería)

Participantes y hoja de ruta regional

El encuentro fue moderado por Luis Gregorio Madera Sued, viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia dominicano.

Participaron Wellington Dias, ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre de Brasil; María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile; Ashni Kumar Singh, ministro principal de la Oficina del Presidente con responsabilidad sobre Finanzas y el Servicio Público de Guyana, y Máximo Torero, economista jefe de la FAO.

Las delegaciones debatieron mecanismos para evitar retrocesos en la reducción del hambre y compartir políticas aplicables en distintos contextos nacionales. Las propuestas servirán como base para una hoja de ruta regional con acuerdos y próximos pasos de cooperación.

Temas Relacionados

República Dominicanahambreinseguridad alimentariaAgriculturaONUAsamblea GeneralJosé Ignacio PalizaMapa del Hambre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bajos de Haina: La comunidad industrial golpeada por el reclutamiento para el frente ruso con más de 200 dominicanos

Soldadores, mecánicos y choferes de Bajos de Haina terminaron en el frente de guerra apenas dos o tres semanas después de salir de la República Dominicana. Atraídos por falsas ofertas laborales en medio de un municipio con carencias históricas

Bajos de Haina: La comunidad industrial golpeada por el reclutamiento para el frente ruso con más de 200 dominicanos

República Dominicana lleva a la ONU una agenda que prioriza temas como Haití, inversiones y exportaciones

El canciller Víctor Bisonó señaló que la seguridad del país vecino será prioritaria durante el 81.º período de sesiones, junto con acciones para captar capitales y colocar productos nacionales en mercados

República Dominicana lleva a la ONU una agenda que prioriza temas como Haití, inversiones y exportaciones

Higüey, uno de los principales centros económicos de República Dominicana, sufre apagones de hasta 16 horas

Los cortes de energía afectan a hogares y pequeños comercios, que deben asumir mayores costos para conservar productos, mantener equipos en funcionamiento en sus actividades diarias debido a fallas y trabajos de mantenimiento

Higüey, uno de los principales centros económicos de República Dominicana, sufre apagones de hasta 16 horas

República Dominicana une a más de 20 instituciones para reforzar la protección a mujeres para 2027

El Sistema 9-1-1 y la Línea 212 del Ministerio de la Mujer intercambiarán registros en República Dominicana para identificar recurrencias, orientar recursos públicos y adecuar las respuestas a las características de cada caso

República Dominicana une a más de 20 instituciones para reforzar la protección a mujeres para 2027

“Nos vemos pronto allá”: Abinader y Fujimori acuerdan reimpulsar los lazos entre República Dominicana y Perú

Luis Abinader se reunió con la presidenta peruana, Dina Boluarte, el 21 de septiembre y afirmó que República Dominicana busca fortalecer los vínculos existentes, según informó la Presidencia dominicana

“Nos vemos pronto allá”: Abinader y Fujimori acuerdan reimpulsar los lazos entre República Dominicana y Perú

TECNO

Netflix presenta nuevo proyecto de ‘Las Guerreras K-pop’ donde el público participará de la trama

Netflix presenta nuevo proyecto de ‘Las Guerreras K-pop’ donde el público participará de la trama

Qué son los residuos electrónicos y cómo evitar que contaminen el ambiente

Cuáles son las diferencias entre un iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro XL y Galaxy S26 Ultra en rendimiento

California estrena la primera ley con sanción real para influencers que ocultan cobros por publicidad política

Anthropic actualiza su modelo más avanzado: así es Claude Opus 5.5, la versión más accesible y eficiente para desarrolladores

ENTRETENIMIENTO

Crece la disputa por la herencia de Dolly Parton tras el despido de su sobrino

Crece la disputa por la herencia de Dolly Parton tras el despido de su sobrino

Presley Gerber habría recibido ketamina bajo prescripción médica pese a sus problemas de adicción

Jimmy Kimmel revela el insólito encuentro que tuvo con Matthew McConaughey en el baño de los Emmy

George Clooney está devastado por la muerte de Presley Gerber, el hijo de su mejor amigo

George Lucas revela que renunció a tres películas de ‘Star Wars’ antes de retirarse del cine: “Me estaba quedando sin tiempo”

MUNDO

Irán registra las primeras cancelaciones de vuelos horas antes de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses

Irán registra las primeras cancelaciones de vuelos horas antes de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses

Reino Unido y Estados Unidos acordaron una alianza en inteligencia artificial para proteger infraestructura crítica

Corea del Sur instó a Estados Unidos y al régimen de Pyongyang a retomar el diálogo para poner fin a décadas de tensión

El jefe adjunto de la OTAN advirtió que Putin asume más riesgos a medida de que se prolonga la guerra en Ucrania

Trump y Takaichi dialogaron sobre China en una reunión previa al viaje de Xi Jinping a Estados Unidos