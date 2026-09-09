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La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos

La reunión impulsada por Emmanuel Macron reunió 51 iniciativas y contratos para fortalecer la industria aeroespacial del bloque, con anuncios sobre cohetes, constelaciones y comunicaciones protegidas en competencia con Washington y Pekín

Emmanuel Macron impulsó una cumbre espacial con 51 proyectos centrados en lanzamientos, satélites y autonomía espacial europea frente a Estados Unidos y China (EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT)
Emmanuel Macron impulsó una cumbre espacial con 51 proyectos centrados en lanzamientos, satélites y autonomía espacial europea frente a Estados Unidos y China (EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT)
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La Cumbre Espacial Internacional comenzó este miércoles en París con 5.000 millones de euros en contratos e inversiones para reforzar el sector aeroespacial europeo, en una apertura atravesada por anuncios sobre lanzamientos, satélites y conectividad segura en plena competencia con Estados Unidos y China.

Impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron, la cita concentró en su primera jornada 51 proyectos. Los acuerdos alcanzaron sobre todo a empresas francesas, aunque también incluyeron a grupos europeos como Airbus y a otras compañías del continente, entre ellas la española Hispasat. El inicio del encuentro combinó decisiones industriales inmediatas con una agenda centrada en la autonomía espacial europea.

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Entre los anuncios principales, Macron destacó el acuerdo de la red satelital Amazon Leo, que adjudicó seis lanzamientos adicionales del Ariane 64 a Arianespace. Con esa ampliación, el convenio elevó de 18 a 24 misiones el total de vuelos previstos. Esos lanzamientos partirán de aquí a 2031 desde el Centro Espacial Guayanés.

A la vez, la empresa francesa Eutelsat pedirá hasta 229 satélites OneWeb adicionales a Airbus Defence and Space, con el objetivo de renovar y ampliar de forma gradual la constelación hasta 2034. Además, la compañía alojará hasta 96 sensores térmicos de OroraTech en satélites OneWeb para detectar incendios.

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Eutelsat pedirá hasta 229 satélites OneWeb adicionales a Airbus Defence and Space y sumará sensores de OroraTech para detectar incendios (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Eutelsat pedirá hasta 229 satélites OneWeb adicionales a Airbus Defence and Space y sumará sensores de OroraTech para detectar incendios (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Por otro lado, la constelación IRIS² ocupó un lugar central en la reunión de París. El programa europeo busca dotar al bloque de una red propia frente al peso de operadores estadounidenses y al avance chino en materia de conectividad espacial. Según los datos disponibles, el sistema contará con 264 satélites en órbita terrestre baja y 18 en órbita terrestre media, con despliegue previsto para 2030.

Ese proyecto se inscribió en un marco presupuestario más amplio. La Comisión Europea ya anunció 15.700 millones de euros para su concesión, mientras la Agencia Espacial Europea dispone de 22.000 millones de euros para tres años destinados a programas como Ariane 6, Galileo, Copernicus e IRIS². En ese contexto, la cumbre buscó afirmar una capacidad espacial propia con respaldo político e industrial.

Durante una mesa redonda, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, alertó sobre el riesgo de “fragmentación” en la forma en que los países de la Unión Europea encaran la política espacial y reclamó una cooperación más estrecha. En esa línea, remarcó la prioridad de asegurar lanzamientos de cohetes europeos realizados desde territorio europeo.

Andrius Kubilius reclamó una cooperación más estrecha entre los países de la Unión Europea en materia espacial (Reuters)
Andrius Kubilius reclamó una cooperación más estrecha entre los países de la Unión Europea en materia espacial (Reuters)

Entre los acuerdos anunciados figuraron dos con participación española. El consorcio SpaceRise, integrado por Eutelsat, SES y Hispasat, comunicó la firma de contratos industriales tras la conclusión del primer hito del contrato de la constelación IRIS² con la Comisión Europea.

Además, la española Integrasys, especializada en software de comunicaciones críticas y posicionamiento, participará junto con la francesa Aldoria en EO BLINDING, un proyecto de 6 millones de euros respaldado por el Fondo Europeo de Defensa. Con esos pasos, España quedó incorporada a varios de los desarrollos industriales presentados durante la cumbre.

La presencia española también apareció en la agenda pública del encuentro con la participación de la astronauta Sara García Alonso en una mesa redonda junto con el francés Thomas Pesquet y otros astronautas internacionales.

La jornada inaugural también quedó marcada por ausencias relevantes. Aunque la cumbre estuvo copresidida por Francia y Alemania, el canciller alemán Friedrich Merz no figuró entre los jefes de Estado y de Gobierno presentes. Tampoco participaron dos actores centrales del negocio espacial privado, Blue Origin y SpaceX.

(Con información de EFE)

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