Reino Unido acusó a un ciudadano británico de colaborar con la inteligencia militar rusa en un plan de sabotaje

Vista general de la Embajada de Rusia en Londres (Reino Unido) durante una manifestación con motivo del próximo aniversario de los 1.000 días de la invasión rusa de Ucrania, el 17 de noviembre de 2024 REUTERS/Hollie Adams

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La Fiscalía de la Corona británica (CPS, por sus siglas en inglés) acusó formalmente este miércoles a Joshua Cammidge, un ciudadano británico de 31 años, por presuntamente colaborar con un servicio de inteligencia extranjero y preparar un acto de sabotaje en territorio del Reino Unido. La Policía Antiterrorista de Londres, que dirige la investigación, precisó que el sospechoso mantuvo contacto con un representante del Cuerpo de Voluntarios del GRU, la organización de inteligencia militar rusa.

Cammidge fue detenido el viernes 4 de septiembre en una vivienda de Swindon, a unos 115 kilómetros al oeste de Londres, por agentes de la unidad antiterrorista y de la Policía de Wiltshire. La acusación se presentó bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2023: el artículo 3(1), por asistir materialmente a un servicio de inteligencia extranjero, y el artículo 18(1), por realizar actos preparatorios de sabotaje.

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El fiscal jefe de la división de Delitos Especiales y Antiterrorismo de la CPS, Frank Ferguson, afirmó en un comunicado que “existen pruebas suficientes para llevar el caso a los tribunales” y que “es de interés público continuar con el proceso penal”. Cammidge comparecerá este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en su primera audiencia.

El ministro británico de Seguridad, Dan Jarvis, evitó pronunciarse sobre los detalles de la causa, aunque defendió la actuación policial frente a lo que calificó de amenaza. “Sé que la gente estará preocupada por los incidentes recientes en toda Europa, destinados a sembrar miedo y socavar el apoyo a Ucrania. No lo conseguirán”, declaró, según recogió AP, agencia de noticias estadounidense.

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La Policía Antiterrorista de Londres investiga a Joshua Cammidge por contactos con un representante del Cuerpo de Voluntarios del GRU, la inteligencia militar rusa.

El caso llega dos meses después de que Londres designara al Cuerpo de Voluntarios del GRU como amenaza a la seguridad nacional, el 17 de julio, junto con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha. La medida se aplicó bajo la Ley de Seguridad Nacional (Amenazas de Estado) de 2026, sancionada el 8 de julio, que amplió las facultades del Ministerio del Interior para señalar a organismos vinculados a potencias hostiles.

Según documentos parlamentarios británicos, el Cuerpo de Voluntarios se originó en 2023, cuando el Ministerio de Defensa ruso reorganizó batallones de voluntarios que combatían en Ucrania bajo mando del GRU, la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Con el tiempo, absorbió buena parte de los efectivos del Grupo Wagner. Londres atribuye al GRU una serie de operaciones hostiles contra el Reino Unido, entre ellas el ataque con agente nervioso en Salisbury en 2018.

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El caso se suma a un patrón de causas ligadas a la Ley de 2023. En 2024, Dylan Earl, de 20 años, y Jake Reeves, de 23, se declararon culpables de incendio agravado tras atacar un almacén en el este de Londres que guardaba ayuda humanitaria y equipos Starlink para Ucrania, con daños por 1 millón de libras (USD 1,35 millones). Ambos habían sido reclutados por el Grupo Wagner y fueron los primeros condenados bajo esa norma.

Desde julio, expresar apoyo público al Cuerpo de Voluntarios del GRU constituye un delito en el Reino Unido, al igual que asistirlo o recibir de él cualquier beneficio material. Quienes sean condenados por colaborar con la organización se exponen a penas de hasta 14 años de prisión.

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Cammidge se convierte así en el primer imputado que vincula a un ciudadano británico con el Cuerpo de Voluntarios desde su designación oficial hace menos de dos meses, un indicio de que las autoridades están dispuestas a aplicar con rapidez el nuevo marco legal frente a lo que describen como una escalada de las operaciones encubiertas rusas en suelo europeo.