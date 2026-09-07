Catedrales, la adaptación de Claudia Piñeiro, ya tiene tráiler y fecha de estreno en Prime Video

Un misterio familiar, secretos que atravesaron décadas y una historia que no van a poder dejar de ver. Estrena el 16 de septiembre. (Prime Video)

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Prime Video presentó el tráiler de Catedrales y confirmó que la serie chilena estrenará sus seis episodios el 16 de septiembre. La producción, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, llegará de manera exclusiva a la plataforma con una historia construida sobre un crimen sin resolver, el peso del fanatismo religioso y los secretos de una familia atravesada por el silencio.

El anuncio se realizó durante el evento Prime Video Presents Latin America, donde la plataforma mostró las primeras imágenes de su nueva serie Original chilena. La ficción adapta uno de los títulos más conocidos de Piñeiro y se inscribe en la estrategia de Prime Video de llevar a la pantalla obras de la literatura latinoamericana.

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Prime Video presentó el tráiler de Catedrales y confirmó el estreno global de la serie para el 16 de septiembre. (Prime Video)

La historia vuelve sobre un crimen ocurrido en 1986

La trama de Catedrales se mueve entre dos tiempos. En 1986, Ana, la hija menor de la familia Sardá, aparece asesinada, desmembrada y quemada en un terreno baldío. El caso queda cerrado sin responsables y la familia sigue adelante marcada por una ausencia que nadie logra procesar de la misma manera.

Treinta años después, en 2018, Lía regresa a Santiago de Chile para acompañar a su padre en sus últimos días. El pedido del hombre reabre una herida que nunca terminó de cerrar: saber qué ocurrió realmente con Ana. Desde ese punto, la serie reconstruye una red de silencios, culpas y omisiones que compromete a todo el entorno familiar.

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El thriller dramático aborda el peso del fanatismo religioso, el silencio y las mentiras dentro de una familia. (Prime Video)

El relato pone en primer plano la fe, el encierro y los vínculos rotos

La adaptación retoma el núcleo de la novela de Claudia Piñeiro y lo organiza como un thriller dramático atravesado por el extremismo religioso, un amor prohibido y una trama de mentiras. La investigación sobre el asesinato funciona como motor narrativo, pero el conflicto central se apoya en la descomposición interna de una familia que eligió callar.

Ese cruce entre crimen, religión y memoria personal aparece como uno de los ejes de la serie. La historia no solo sigue la búsqueda de una verdad judicial que nunca apareció, sino también el impacto que ese vacío dejó en los vínculos entre padres, hijas y hermanos.

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La adaptación de la novela de Claudia Piñeiro llegará con seis episodios y una trama atravesada por un crimen sin resolver. (Prime Video)

Alfredo Castro, Paulina García e Ignacia Baeza encabezan el elenco

El reparto está liderado por Alfredo Castro, que interpreta a Adolfo, y Paulina García, en el papel de Dolores. También participan Octavia Bernasconi como Ana, Ignacia Baeza y Vivianne Dietz como Lía en distintas etapas de su vida, además de Amparo Noguera y Paula Luschinger como Carmen.

El elenco se completa con Clemente Rodríguez como Mateo, Marcelo Alonso y Giordano Rossi como Julián, Pablo Cerda y Camilo Rojas como Elmer, Muriel Santa Ana y Carolina Koppellioff como Marcela, Rodrigo Walker y Paulo Brunetti como Andrés, Eduardo Miglionico como el Padre Manuel y Geraldine Neary como Ángela.

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Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín dirigen la serie producida por Underground, división de Telemundo Studios. (Prime Video)

La dirección reúne a Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín

La serie fue dirigida por Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín, mientras que la adaptación estuvo a cargo de Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada. La producción corresponde a Underground, división de Telemundo Studios.

Además de dirigir, Tiscornia se desempeña como productora ejecutiva junto a Pablo Cullel, Sebastián Ortega y Santiago López. Con esa estructura, la serie busca combinar el pulso del thriller con una dimensión íntima centrada en el derrumbe de la familia Sardá.

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La ficción adapta una de las novelas más conocidas de Claudia Piñeiro y seguirá el impacto de un caso cerrado sin culpables desde hace 30 años. (Prime Video)

Prime Video refuerza su apuesta por adaptar literatura latinoamericana

El lanzamiento de Catedrales se suma a una línea de trabajo que la plataforma ya venía desarrollando con otros proyectos basados en obras de la región. En este caso, la elección de la novela de Piñeiro vuelve a poner en circulación una autora de fuerte presencia en el mercado editorial iberoamericano.

La serie estrenará el 16 de septiembre con sus seis episodios disponibles y quedará accesible para la audiencia global de la plataforma. Con ese lanzamiento, Prime Video amplía su catálogo de producciones latinoamericanas y suma una historia construida sobre un asesinato que atravesó tres décadas de silencio.

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