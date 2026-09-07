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Encontró una roca en su jardín y la ignoró durante dos años: después descubrió su verdadero valor

La pieza, hallada en un campo recién arado en Nørre Nebel, fue confirmada por especialistas y tasada en más de 33.000 dólares

Una roca oscura de superficie irregular y plantas de tomillo dentro de una maceta de barro, con un campo agrícola al fondo.
El hallazgo ocurrió en Nørre Nebel, en el oeste de Dinamarca, después de que un vecino insistiera en consultar a especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un coleccionista de Nørre Nebel, localidad del oeste de Dinamarca, descubrió que la roca que llevaba dos años abandonada en su jardín era un meteorito auténtico valuado en más de 210.000 coronas danesas, (unos USD 33.000). El hombre la encontró en un campo recién arado, la metió en una bolsa sin mayor interés y la dejó entre la tierra y el tomillo de un macetero. La insistencia de un vecino lo llevó a consultar a expertos, quienes confirmaron su origen espacial.

El hallazgo se suma a una tradición escasa pero documentada en el país escandinavo. El Museo de Historia Natural de Dinamarca registra solo tres meteoritos declarados tesoro nacional desde 1989: Maribo, Ejby y Dueodde. Encontrar una pieza bien conservada en territorio danés es, según los especialistas, un suceso poco frecuente.

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Los geólogos identificaron el meteorito por su costra de fusión y su atracción magnética

Una infografía con ilustraciones de un meteorito, un macetero, un imán, un microscopio y textos explicativos con datos en coronas danesas.
El hallazgo de un meteorito en Nørre Nebel, Dinamarca, incluye su proceso de identificación técnica y la regulación legal danesa para piezas de valor científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los expertos examinaron la roca, las señales fueron claras desde el primer momento. La superficie presentaba una costra de fusión oscura, producto del rozamiento con la atmósfera durante la entrada a la Tierra, y un imán se adhería a ella con una fuerza inusual. Al observar el interior, aparecieron pequeños destellos metálicos y una densidad muy superior a la de cualquier roca terrestre común.

Según explicaron los especialistas a los medios locales, la conservación del ejemplar era notable para los estándares del país. La Universidad de Arizona señala en su portal de divulgación científica que la atracción magnética y la costra de fusión son los dos indicadores más confiables para una primera identificación en campo, aunque solo el análisis de laboratorio permite una confirmación definitiva.

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El Museo Monnig de Meteoritos de la Universidad Cristiana de Texas (TCU) advierte además que, ante la sospecha de un hallazgo, lo correcto es guardar la pieza en una bolsa seca, anotar con precisión el lugar del encuentro y no lavarla con agua ni jabón, ya que la limpieza destruye datos científicos que los investigadores necesitan para estudiar la composición del objeto.

En Dinamarca, los meteoritos pertenecen al Estado y el descubridor recibe una compensación

Manos con guantes azules sostienen con pinzas un pequeño imán sobre un meteorito oscuro y poroso apoyado en una mesa de laboratorio.
El dueño había guardado el fragmento sin interés durante dos años entre la tierra y el tomillo de un macetero, hasta que expertos lo identificaron como meteorito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco legal danés regula con precisión qué ocurre cuando alguien da con un objeto de estas características. Desde 1989, todos los meteoritos encontrados en Dinamarca están clasificados bajo la figura jurídica del danekræ, que abarca objetos naturales de valor científico o museístico excepcional. La ley obliga a entregar el hallazgo al Museo de Historia Natural de Dinamarca o a uno de los museos regionales reconocidos por el Estado, según establece la institución en su web oficial.

A cambio, el descubridor recibe una compensación económica cuyo monto fija el comité danekræ según el valor científico y el estado de conservación de la pieza. El museo también pondera el cuidado con el que el descubridor manejó el objeto desde el momento del hallazgo, lo que convierte el buen trato inicial en un factor que puede incidir directamente en la suma final.

El dueño de la roca de Nørre Nebel reconoció que el dinero es un factor tentador, pero también consideró la posibilidad de ceder la pieza a un museo para que el público pueda verla.

El hallazgo generó interés en la comunidad local, donde ahora muchos buscan rocas similares

Casita de madera clara, tractor rojo, cerca de madera, colina verde, campo, cielo nublado.
Tras difundirse la confirmación, vecinos, adultos y niños comenzaron a revisar piedras en campos, bosques y jardines (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia corrió rápido entre los habitantes de la zona. Vecinos, adultos y niños comenzaron a prestar más atención a las piedras que encuentran en campos, bosques y jardines, con la esperanza de toparse con otro fragmento procedente del sistema solar.

Los expertos recuerdan que la probabilidad es baja. El Museo Geológico de Copenhague recibe alrededor de 100 muestras por año enviadas por particulares, pero en más de dos décadas de revisiones solo identificó dos meteoritos auténticos entre los aproximadamente 1.500 especímenes analizados, según datos publicados por medios científicos daneses.

Mientras tanto, la roca ya no está entre los maceteros del jardín. Su dueño la guardó en una caja y todavía no tomó una decisión definitiva sobre su destino.

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