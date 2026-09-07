Su familia ya le había hecho el funeral, pero ella apareció viva tras pasar 10 días bajo el lodo de Nepal: así fue el rescate

Así fue el rescate con vida de una mujer en Nepal que estuvo en su casa sepultada por el lodo 10 días después de las inundaciones

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Durante diez días, Chandika Shrestha estuvo enterrada bajo el barro, las piedras y los restos de su propia casa. Afuera, el pueblo de Betrawati había quedado prácticamente borrado por las inundaciones, el “tsunami del cielo” que arrasó con toda la zona en la frontera nepalotibetana.

Unos 200 comercios había desaparecido, los dos puentes sobre el río fueron arrasados y decenas de viviendas quedaron sepultadas. Los rescatistas buscaban desaparecidos entre las ruinas, pero las posibilidades de encontrar sobrevivientes se reducían con cada día que pasaba.

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Entonces, el sábado 5 de septiembre, un grupo de habitantes que inspeccionaba lo que quedaba de una vivienda escuchó un ruido. Primero fue apenas un sonido débil. Después llegó un pedido de auxilio. La posibilidad parecía absurda, pero volvieron a escucharla: alguien estaba vivo debajo del barro, era Shrestha, de 64 años.

Los vecinos avisaron a los equipos de emergencia. Algunos se arrastraron entre el lodo hasta encontrar una abertura, mientras otros comenzaron a retirar los restos con palas. Consiguieron llegar hasta ella, le dieron agua y la sacaron de la vivienda parcialmente sepultada. Poco después, un helicóptero la trasladó a un hospital de Katmandú, donde quedó internada con una infección en una de sus piernas.

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Chandika Shrestha apareció con vida en Betrawati después de pasar diez días atrapada bajo el barro y los restos de su casa tras las inundaciones en Nepal.

Su familia todavía no podía creer lo que estaba ocurriendo. La mujer a la que habían buscado durante diez días, la mujer cuya muerte ya habían aceptado, estaba viva. Porque dos días antes habían hecho su funeral.

No habían encontrado el cuerpo de Chandika. Tampoco el de su esposo, Ananda Lal Shrestha, quien continúa desaparecido. La familia había buscado en morgues incluso a unos 130 kilómetros río abajo, pero no había encontrado ningún rastro. A medida que aparecían más cadáveres, muchos de ellos en condiciones que dificultaban su identificación, la esperanza se fue agotando.

El jueves 3 de septiembre, después de días sin noticias, unas 60 personas de la familia se reunieron para realizar una cremación simbólica. Ante la ausencia de los cuerpos, utilizaron efigies sagradas para representar a Chandika y a su esposo y poder cumplir con los ritos funerarios.

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En Nepal, esta práctica permitió a numerosas familias despedir simbólicamente a sus seres queridos cuando los cuerpos no podían ser recuperados. Cientos de familias recurrieron a ceremonias similares después de las inundaciones, utilizando haces de hierba kusha como representación de los fallecidos.

La familia Shrestha había hecho exactamente eso: había dado por muerta a Chandika porque no podía encontrarla. Lo que nadie sabía era que ella seguía atrapada en el cuarto piso de su casa.

Las inundaciones en Betrawati arrasaron el bazar, destruyeron dos puentes sobre el río y dejaron decenas de viviendas sepultadas.

Cuando llegó la inundación, Chandika estaba en su vivienda. Su esposo había salido a la calle para advertir a los vecinos que huyeran. Ella consiguió subir a un nivel más alto, pero él no tuvo tiempo y continúa desaparecido. La fuerza del agua y el barro pudo haber desplazado la casa unos 200 metros río abajo, según residentes y autoridades que observaron el rescate.

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Los equipos ya habían buscado allí. El barro hacía casi imposible avanzar y los propios rescatistas se hundían al intentar desplazarse. Un helicóptero había sobrevolado la zona pocos días después del desastre, pero localizar a una persona sepultada dentro de una vivienda prácticamente cubierta era una tarea mucho más difícil.

El viernes 4 de septiembre, un día antes del hallazgo, Betrawati seguía sumida en la devastación. En los dos sectores del pueblo situados junto al río había cerca de 300 desaparecidos. Los equipos de rescate habían concentrado sus esfuerzos en distintos puntos de la zona y ya habían perdido la esperanza de encontrar sobrevivientes entre muchas de las ruinas.

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Por eso, cuando al día siguiente los vecinos escucharon sonidos provenientes de la casa, algunos llegaron a pensar que podían ser restos moviéndose entre los escombros. El hermano de Chandika contó que también se oía el ruido de platos golpeándose. La idea de que una persona pudiera haber sobrevivido diez días allí era tan improbable que, al principio, algunos pensaron incluso que podía tratarse de un fantasma.

Vecinos de Betrawati escucharon un pedido de auxilio entre los escombros y alertaron a los equipos de rescate para salvar a Chandika Shrestha.

Chandika había resistido diez días atrapada bajo los restos de su casa, mucho más allá de las 72 horas consideradas críticas después de un desastre de esta magnitud.

Su rescate llegó en medio de una catástrofe que dejó al menos 1.300 muertos y unas 5.000 personas desaparecidas, después de que un colapso glaciar en el Himalaya desencadenara enormes corrientes de agua y barro a través de los valles de la región.

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Ahora la familia tendrá que reunirse otra vez, pero para una ceremonia completamente distinta. Su sobrino explicó que deberán realizar nuevos rituales para purificar a Chandika y revertir los efectos del funeral simbólico que ya habían celebrado.

La mujer que habían despedido como muerta está ahora en un hospital de Katmandú. Su esposo continúa desaparecido. Y en un pueblo donde el barro se llevó casas, negocios, puentes y más de un millar de vidas, el sonido de una voz bajo los escombros devolvió a una familia algo que ya creía perdido: la posibilidad de volver a abrazar a alguien a quien, apenas dos días antes, habían despedido.

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