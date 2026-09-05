República Dominicana

República Dominicana: Autoridades detienen a un colombiano por intentar salir del país con más de USD 600,000 sin declarar

Un ciudadano colombiano quedó a disposición del Ministerio Público tras intentar viajar a Panamá con divisas que no habían sido declaradas ante las autoridades aeroportuarias

El pasajero colombiano intentaba salir hacia Panamá desde Santo Domingo sin declarar el dinero ante las autoridades dominicanas. (Cortesía: Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI)
El pasajero colombiano intentaba salir hacia Panamá desde Santo Domingo sin declarar el dinero ante las autoridades dominicanas. (Cortesía: Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI)
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La Dirección General de Aduanas de República Dominicana (DGA) informó este viernes que el 3 de septiembre decomisaron USD 600,700 y 647,000 pesos colombianos a un pasajero de nacionalidad colombiana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo. El dinero no había sido declarado ante las autoridades, según indicó la institución por medio de un comunicado de prensa.

De acuerdo con la información publicada por la propia DGA, las divisas equivalen a RD$35.98 millones. El procedimiento contó con la participación de organismos de seguridad aeroportuaria y representantes del Ministerio Público.

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El pasajero intentaba salir de República Dominicana rumbo a Panamá cuando fue interceptado. Las autoridades detectaron USD 599,700 dentro de un equipaje de mano y otros USD 1,000 que llevaba en los bolsillos.

A su vez, la DGA señaló que el decomiso fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas junto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público.

La Dirección General de Aduanas de República Dominicana decomisó USD 600,700 y 647,000 pesos colombianos a un pasajero colombiano en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. (Cortesía: Dirección General de Aduanas de la República Dominicana)
La Dirección General de Aduanas de República Dominicana decomisó USD 600,700 y 647,000 pesos colombianos a un pasajero colombiano en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. (Cortesía: Dirección General de Aduanas de la República Dominicana)

Colombiano quedó a disposición del Ministerio Público

La operación tuvo lugar en el AILA, una de las principales terminales aéreas de República Dominicana. Según la institución aduanera, el pasajero transportaba las divisas sin cumplir con los requisitos de declaración previstos por la legislación local.

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Las autoridades no difundieron la identidad del ciudadano colombiano ni precisaron si el dinero tenía un origen determinado. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá definir los pasos procesales correspondientes. “El nacional colombiano fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes”, confirmó la DGA.

El caso se suma a los controles sobre el traslado transfronterizo de efectivo y otros valores en puertos y aeropuertos dominicanos. La DGA sostiene que esos operativos apuntan a detectar infracciones vinculadas al contrabando y al tráfico ilícito.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la entidad mantendrá una vigilancia permanente en las terminales del país. “La institución se mantendrá en completa vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para enfrentar el contrabando en sentido general”, indicó la DGA al difundir la declaración del funcionario.

El ciudadano colombiano quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá definir los pasos procesales por el transporte de divisas sin declaración. (Cortesía: Dirección General de Aduanas de la República Dominicana)
El ciudadano colombiano quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá definir los pasos procesales por el transporte de divisas sin declaración. (Cortesía: Dirección General de Aduanas de la República Dominicana)

El decomiso de efectivo ocurre un mes después de otro operativo comunicado por la DGA. En esa ocasión, las autoridades incautaron dos contenedores con mercancías que, según el organismo, buscaban ingresar al país sin cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.

Uno de esos cargamentos contenía 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer. El segundo incluía 961 televisores de distintas marcas y tamaños. La Dirección General de Aduanas calculó que ambas incautaciones evitaron pérdidas fiscales superiores a RD$42.2 millones (al rededor de USD 712,838) por derechos e impuestos de importación.

De igual manera, la DGA afirmó que continuará con los operativos de fiscalización en los puntos de entrada y salida de República Dominicana, mientras el Ministerio Público avanza con las actuaciones vinculadas al pasajero detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

“Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para combatir el contrabando y otros ilícitos, indicó la institución.

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