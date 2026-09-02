Cómo es Pico Cão Grande, uno de los paisajes más singulares de África

El Pico Cão Grande en Santo Tomé y Príncipe es un tapón volcánico de 663 metros que sobresale sobre la selva del golfo de Guinea (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un muro de roca que se recorta sobre la selva del sur de Santo Tomé y Príncipe convirtió al Pico Cão Grande en una referencia geográfica singular del golfo de Guinea. La formación, un tapón volcánico de 663 metros de altura sobre el nivel del mar, se eleva unos 370 metros por encima del terreno circundante y concentra el interés de visitantes, geólogos y escaladores por sus paredes casi verticales y por su ubicación dentro del sistema selvático del sur de la isla de Santo Tomé.

Lejos de las grandes cordilleras africanas, esta aguja de roca sobresale por su perfil aislado. La estructura está en el distrito de Caué, dentro del área de influencia del Parque Natural Obô, y se distingue desde la ruta EN-2, cerca de plantaciones del sur de la isla. Su silueta suele aparecer entre nubes bajas y humedad constante, un rasgo que condiciona tanto la observación del paisaje como cualquier intento de aproximación a la base.

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El núcleo endurecido de un antiguo sistema volcánico

La explicación de su forma está en su origen geológico. El tapón volcánico quedó expuesto después de que el magma se solidificara dentro del conducto de un antiguo volcán y, con el paso de millones de años, la erosión desgastara los materiales más blandos del cono exterior. Ese proceso dejó en pie una columna de roca de gran resistencia, compuesta principalmente por fonolita, según detalla la guía local The Chocolate Islands.

Ese mismo medio especializado en viajes en el archipiélago señala que el pico forma parte del sistema volcánico de la línea de Camerún y que su aspecto actual responde a una combinación de relieve abrupto, lluvias persistentes y condensación de aire húmedo procedente de la costa sur. La humedad favorece la presencia de una cubierta nubosa variable sobre la parte alta, de modo que las vistas despejadas suelen depender de ventanas breves de buen tiempo.

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Aunque su elevación total es moderada frente a otras montañas del continente, el dato que más pesa en su imagen pública es la diferencia con el terreno inmediato. El peñón asciende alrededor de 370 metros sobre la selva que lo rodea, una proporción que refuerza la impresión de verticalidad cuando se lo observa desde la carretera o desde los bordes de las plantaciones cercanas.

La forma del Pico Cão Grande se explica por la erosión de un antiguo volcán, que dejó expuesto un núcleo de magma solidificado compuesto principalmente por fonolita (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso turístico habitual termina en la base y exige guía local

Para la mayoría de los visitantes, la experiencia se limita a la contemplación desde la ruta o a una caminata guiada hasta la base. El recorrido terrestre atraviesa sectores de selva húmeda, barro, raíces, troncos caídos y cursos de agua, por lo que no se presenta como un paseo urbano ni como un sendero acondicionado. La guía de The Chocolate Islands indica que el trayecto de ida y vuelta suele demandar entre tres y seis horas, según la lluvia y el ritmo del grupo.

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El acceso también está condicionado por cuestiones logísticas. Parte del recorrido pasa por terrenos de plantación y por caminos no señalizados, de modo que los operadores locales recomiendan ingresar con acompañamiento. En ese entorno, la orientación, el estado del suelo y los cambios repentinos del clima son factores que inciden en la seguridad básica de la excursión.

La temporada seca principal, entre junio y septiembre, ofrece en general mejores condiciones de visibilidad y un piso menos inestable, aunque el terreno conserva humedad durante todo el año. Incluso en la estación más favorable, el trayecto mantiene barro, vegetación espesa y superficies resbaladizas, una característica ligada al microclima del bosque tropical del sur santotomense.

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El acceso turístico al Pico Cão Grande suele llegar hasta la base y requiere guía local por la selva húmeda, los caminos no señalizados y los cambios de clima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no es una montaña para principiantes

La pared del Pico Cão Grande pertenece a otra escala de dificultad. El sitio local consigna una primera ascensión conocida en 1975 por parte del portugués Jorge Marques Trabulo junto con los santotomenses Constantino Bragança y Cosme Pires de Santos. Más tarde, en febrero de 1991, un equipo japonés encabezado por Yosuke Takahashi, con Kenichi Moriyama y Naotoshi Agata, completó una ascensión técnica con métodos de gran pared.

El historial reciente incluye una ruta que elevó el perfil internacional del peñón entre escaladores especializados. Según detalló PlanetMountain, en 2016 Gareth Leah, del Reino Unido, y Sergio Almada, de México, abrieron Nubivagant, una línea de 455 metros distribuidos en 15 largos sobre una de las caras del pico.

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La combinación de humedad, agarres cubiertos por vegetación, cambios rápidos de tiempo y desplomes pronunciados convierte a la montaña en un objetivo reservado para deportistas con experiencia específica en pared.