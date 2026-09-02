George Clooney advierte a Hollywood sobre la IA: “Nos va a perjudicar de muchas formas”

El vínculo del actor con el Festival de Venecia se extiende por casi tres décadas, desde su debut en 1998. (REUTERS/Yves Herman)

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El actor George Clooney advirtió este miércoles que la inteligencia artificial representa una amenaza directa para la industria del cine y para el periodismo, ya que la tecnología hace cada vez más confuso distinguir entre lo real y lo falso. Las declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia, donde el actor recibirá esta noche el León de Oro a la trayectoria.

“Es cada vez más difícil para nosotros discernir la verdad”, dijo Clooney a los periodistas presentes, según recogió Reuters. El actor advirtió que la proliferación de contenido generado por IA y de deepfakes erosiona la confianza en la información disponible. “Peor aún, porque envenenás el pozo al decir ‘quizás esto es verdad’, ‘quizás no’, entonces cuando ves cosas reales que son realmente verdaderas, la gente puede decir, ‘bueno, eso es falso’”, explicó.

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Asimismo, Clooney, ganador de dos premios Oscar, relató que se reunió recientemente con desarrolladores líderes de inteligencia artificial y que no quedó convencido de que las salvaguardas actuales sean suficientes para contener el ritmo de mejora de la tecnología. “Todo el mundo está trabajando intensamente en esto, y no he visto grandes avances exitosos todavía”, afirmó, según Reuters.

El actor bromeó sobre el riesgo de que su imagen digital se utilice en publicidad después de su muerte. (REUTERS/Yves Herman)

El multifacético artista amplió el diagnóstico hacia el impacto laboral de la tecnología en Hollywood. “Nos va a perjudicar de muchas maneras. Si eres supervisor de efectos visuales, vas a tener problemas para salir adelante porque se van a eliminar muchos puestos de trabajo. Probablemente alrededor del 30% de los trabajos”, señaló.

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“No sé cuál sea la cifra real, pero se va a perder una gran cantidad de puestos de trabajo, y estamos un poco a la defensiva con esto. No estamos tomando la delantera. Será una época complicada en nuestra industria pero tendremos que encontrar formas de sobrevivir”, insistió.

Consultado sobre cómo le afectaría personalmente la IA, Clooney bromeó sobre el uso futuro de su imagen digital: “Me gustaría evitar aparecer en un comercial de tampones 20 años después de haber muerto”.

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Escepticismo sobre la fusión entre Paramount y Warner

Por otro lado, el actor se mostró escéptico respecto de la fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros. Discovery, impulsada por David Ellison. “No sé cómo esto sale adelante. Hay demasiados problemas involucrados”, dijo. “No importa cuánto dinero tengas, va a ser muy complicado de hacer. No veo cómo termina teniendo sentido financiero para quienes intentan concretarlo”, sostuvo, en declaraciones recogidas por Reuters.

La defensa de la libertad de expresión ocupó buena parte de las declaraciones del actor en el Lido (REUTERS/Yves Herman)

El actor vinculó su reticencia a un patrón más amplio en la industria. “Siempre me preocupa cuando las grandes empresas se consolidan porque generalmente significa que mucha gente pierde su trabajo. Esa es la verdad”, afirmó.

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Consultado sobre la polémica en torno a Mark Ruffalo, acusado por Paramount de haber realizado comentarios antisemitas tras criticar la fusión, Clooney defendió la libertad de expresión de su colega. “Apoyo la capacidad de Mark Ruffalo de hablar libremente. Creo que eso es ridículo. No deberíamos prohibir la libertad de expresión”, dijo.

El actor trazó un paralelismo entre el homenaje que recibe y el argumento de su película Jay Kelly. (REUTERS/Yara Nardi)

Clooney llega a Venecia con casi tres décadas de presencia regular en el Lido, que se remontan al estreno de Out of Sight en 1998. El actor había visitado el festival el año pasado para presentar Jay Kelly, la película de Noah Baumbach en la que interpretó a un actor estadounidense que viaja a Italia para recibir un premio a la trayectoria y termina cuestionando el peso de su propia carrera.

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Al recibir esta noche el León de Oro, Clooney reconoció la similitud entre ese guion y su propia experiencia. “Es un poco similar al homenaje que recibo en la película, lo cual es bastante gracioso”, dijo, citado por The Hollywood Reporter. El actor, de 65 años, vinculó ese paralelismo con una reflexión sobre el paso del tiempo. “Todo es melancólico”, afirmó. “Te cepillas los dientes y piensas, ‘mis dientes solían ser mucho mejores’. Todo lo relacionado con envejecer te pone un poco melancólico”.