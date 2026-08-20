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Ministerio de Salud emite advertencia por ola de calor en República Dominicana

La cartera sanitaria dominicana difundió pautas para reducir deshidratación y agotamiento, con énfasis en quienes trabajan o permanecen al aire libre, y pidió seguir los reportes oficiales sobre el clima

Mapa azul de República Dominicana, ondas naranjas y rojas alrededor, sol amarillo y termómetro rojo con mercurio alto, sobre fondo beige.
El mapa de República Dominicana, rodeado de ondas concéntricas y junto a un sol y termómetro, ilustra la expansión de las altas temperaturas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud emitió este jueves una advertencia a la población ante las temperaturas elevadas que afectan a diversas regiones del país. El titular de la cartera sanitaria, Víctor Atallah, alertó la necesidad de reforzar los cuidados frente a la ola de calor para evitar complicaciones severas en la salud, sobre todo en los grupos más vulnerables.

La recomendación surge en un contexto de registros térmicos superiores a los habituales, fenómeno que incrementa la exposición a riesgos como la deshidratación, el agotamiento y el golpe de calor.

Según informó el Ministerio de Salud, la prioridad es mantener una hidratación adecuada durante todo el día, sin esperar a sentir sed, especialmente entre quienes trabajan al aire libre o practican actividad física en exteriores. “El calor excesivo también puede afectar nuestra salud. Hidratarnos, protegernos del sol y cuidar a los más vulnerables son medidas sencillas que pueden evitar complicaciones”, expresó Atallah en declaraciones recogidas por la cartera.

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Silueta de una mujer bebiendo agua directamente de una botella de plástico. El sol brilla por detrás de ella contra el cielo azul con nubes dispersas.
Una mujer en silueta toma agua de una botella de plástico contra el sol y el cielo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones clave del Ministerio de Salud

Las autoridades sanitarias recomendaron reducir al mínimo la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura, que suelen ubicarse entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Para quienes deben permanecer en exteriores por motivos laborales, la sugerencia es realizar pausas frecuentes, buscar sombra y consumir agua en intervalos cortos, aunque no exista sensación de sed. También se aconseja utilizar ropa ligera y de colores claros, mantener los ambientes ventilados y refrescar el cuerpo mediante duchas o paños húmedos.

El Ministerio de Salud destacó que niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal, afecciones respiratorias o cardiovasculares presentan mayores riesgos ante los efectos del calor. El titular de la cartera médica resaltó la importancia de prestar especial atención a estos grupos, ya que el aumento de la temperatura corporal puede desencadenar descompensaciones serias.

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“Tenemos que estar pendientes no solamente de nosotros, sino también de quienes tenemos cerca. Un adulto mayor que vive solo, un niño pequeño o una persona con alguna condición de salud puede necesitar mayor vigilancia durante estos días de calor”, puntualizó Atallah.

Un hombre camina de espaldas por una calle adoquinada bordeada de edificios de dos pisos con ventanas, llevando bolsas de compras en cada mano.
Un hombre avanza por una calle adoquinada de un pueblo con edificios tradicionales, llevando bolsas de compras en sus manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las advertencias específicas, la autoridad sanitaria recordó que nunca se debe dejar a niños, personas vulnerables ni mascotas dentro de vehículos estacionados, aunque sea solo por unos minutos, ya que la temperatura interna puede incrementarse con rapidez y convertirse en un riesgo letal.

Esta recomendación apunta a prevenir accidentes que, según estadísticas del Ministerio de Salud, suelen aumentar durante olas de calor extremo.

En cuanto a las señales de alarma, el Ministerio de Salud detalló que síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, calambres, sed intensa o agotamiento pueden indicar que el organismo está siendo afectado por el calor. Frente a estos signos, la cartera insta a suspender cualquier actividad, trasladarse a un lugar fresco e hidratarse de inmediato.

Si se presentan confusión, desorientación, pérdida del conocimiento o temperatura corporal muy elevada, Atallah recomendó buscar atención médica de urgencia, ya que estos cuadros pueden ser compatibles con un golpe de calor.

La recomendación oficial incluye además seguir las actualizaciones y advertencias que difunda el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes. “No subestimemos el calor. Tomemos agua, evitemos la exposición innecesaria al sol y cuidemos especialmente a nuestros niños y adultos mayores.

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