La nueva sala de Casa de Teatro proyectará cine dominicano e internacional en Santo Domingo

La Red de Salas de Cine Alternativas Dominicanas busca ampliar y democratizar el acceso a la exhibición cinematográfica fuera de los canales tradicionales. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Guardar

La Dirección General de Cine (DGCINE) puso en marcha la Red de Salas de Cine Alternativas Dominicanas con la incorporación de Casa de Teatro, una iniciativa que busca ampliar y democratizar el acceso a la exhibición cinematográfica en República Dominicana mediante nuevos espacios para proyectar obras nacionales e internacionales y reforzar la circulación del cine fuera de los canales tradicionales.

El lanzamiento se realizó con la firma de un acuerdo de integración entre la Dirección General de Cine y la Fundación Casa de Teatro. La nueva sala también podrá ser utilizada por proyectos beneficiarios de la línea de apoyo de Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) destinada a la circulación y exhibición de obras cinematográficas dominicanas en espacios alternativos.

PUBLICIDAD

Ese esquema permitirá que los proyectos desarrollen estrategias de promoción y exhibición fuera de los circuitos comerciales habituales. La articulación entre la red y esa línea de apoyo apunta a abrir nuevas ventanas de exhibición y a formar públicos en distintas comunidades.

Según la información difundida por la Dirección General de Cine, el convenio fue suscrito por Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCINE, y Freddy Ginebra Giudicelli, en representación de la Fundación Casa de Teatro. La integración incorpora formalmente a esa institución cultural a la red con una sala dedicada a la proyección de obras cinematográficas.

Una audiencia observa una película clásica en blanco y negro proyectada en la gran pantalla de una sala de cine adornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva sala de Casa de Teatro exhibirá cine dominicano e internacional

La sala ubicada en Santo Domingo tendrá una programación periódica de largometrajes, cortometrajes, documentales y otras expresiones audiovisuales dominicanas. También podrá albergar conversatorios, encuentros con realizadores y actividades orientadas a promover la apreciación cinematográfica.

PUBLICIDAD

La DGCINE, a través de la Cinemateca Dominicana, ofrecerá asesoría técnica, acompañamiento en la programación y curaduría de contenidos. Ese apoyo incluye además acciones para el desarrollo y la formación de públicos.

Vargas Gurilieva definió el objetivo de la iniciativa en estos términos: “La Rescad nace para conectar nuestras obras con más audiencias y generar nuevas oportunidades para su exhibición y circulación. La incorporación de Casa de Teatro, una institución con una trayectoria fundamental para la cultura dominicana constituye un punto de partida significativo para esta iniciativa”.

Ginebra, citado en la comunicación oficial, sostuvo que la adhesión de la entidad abre una nueva etapa para su vínculo con el cine. “Casa de Teatro siempre ha sido un hogar para los creadores y las distintas manifestaciones del arte. Con nuestra incorporación a la Rescad, abrimos también un espacio permanente para que el cine encuentre nuevos espectadores y continúe enriqueciendo la vida cultural del país”, afirmó.

PUBLICIDAD

Una sala de cine ricamente decorada alberga a cientos de espectadores que miran una película clásica proyectada en la pantalla central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casa de Teatro suma al cine una trayectoria iniciada en 1974

La Red de Salas de Cine Alternativas Dominicanas (Rescad) fue concebida para articular espacios alternativos de exhibición, descentralizar el consumo cultural y facilitar el acceso del público a producciones internacionales con presencia limitada en los canales tradicionales de distribución. El proyecto también busca fortalecer la circulación del cine dominicano.

En ese diseño, la incorporación de Casa de Teatro añade una institución fundada en 1974 que, de acuerdo con la información oficial, ha funcionado durante más de cinco décadas como espacio para teatro, música, artes visuales, literatura, cine y otras expresiones artísticas. Se trata de una entidad cultural sin fines de lucro.

PUBLICIDAD

Con este lanzamiento, la DGCINE y la Cinemateca Dominicana avanzan en la construcción de un circuito de exhibición más amplio, diverso y accesible. La meta es llevar las obras cinematográficas a nuevos escenarios y acercarlas a públicos de distintas generaciones.