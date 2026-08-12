Acuerdo ministerial pretende mejorar y reforzar la protección de más de 2,000 adultos mayores que en Panamá viven en albergues

Cuatro adultos mayores juegan una partida de dominó en una sala luminosa de un centro de atención en Panamá, mientras dos enfermeras conversan de pie en un ambiente cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 2,000 adultos mayores que viven en más de 80 centros de atención integral en Panamá accederán a mejores condiciones gracias a una acción conjunta entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Esta iniciativa surge como respuesta al crecimiento de denuncias por abandono y maltrato en los últimos años, que ha situado el tema en el centro del debate público.

El convenio firmado por ambas instituciones establece directrices para fortalecer la vigilancia, atención y protección de quienes residen temporal o permanentemente en centros públicos y privados.

El objetivo declarado es garantizar una atención digna, integral y con respeto por los derechos de los adultos mayores.

La cifra de adultos mayores en Panamá alcanza los 563,641, lo que representa aproximadamente el 14% de la población nacional.

Un adulto mayor con cabello blanco se sienta en una silla de ruedas mirando hacia una ventana, en un espacio con poca luz y una silla de madera al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el censo más reciente, la franja etaria más representada se sitúa entre los 60 y 64 años, con 80,642 hombres y 84,770 mujeres.

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El Ministerio de Desarrollo Social clasifica como “persona adulta mayor” a quienes superan los 60 años, categoría que determina el acceso a políticas sociales y subsidios.

La situación de este grupo social ha evidenciado falencias: más de 1,600 casos de maltrato se registraron entre 2024 y 2025, según datos de la referida entidad gubernamental.

Los reportes de abandono afectan tanto a hospitales como a hogares particulares, siendo las provincias de Panamá y Panamá Oeste los lugares con mayor número de denuncias.

La alianza establece un mecanismo de supervisión unificado.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, durante la firma del acuerdo. (Minsa)

Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Desarrollo Social evaluarán simultáneamente las condiciones sanitarias, la infraestructura, la higiene, la bioseguridad, la correcta gestión de medicamentos y el bienestar general de los residentes.

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El plan incluye un cronograma anual de visitas conjuntas, lo que permitirá optimizar los recursos disponibles y ampliar la cobertura sin duplicar esfuerzos.

En la práctica, esta coordinación busca resolver situaciones que requieran atención inmediata, gracias a la designación de funcionarios de enlace entre ambas carteras.

Los informes de supervisión se compartirán para garantizar un seguimiento efectivo y reforzar la transparencia.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, subrayó la importancia del acuerdo, señalando que “este convenio responde a una necesidad concreta: garantizar que las personas mayores que residen temporal o permanentemente en los centros de atención integral, públicos o privados, reciban una atención digna, segura y respetuosa de sus derechos”.

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El convenio ministerial destaca la atención de la salud de los adultos mayores. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, remarcó que el convenio permitirá avanzar hacia un envejecimiento saludable y mejorar el acompañamiento a las personas mayores en estos centros. Precisó que la incorporación del Ministerio de Salud “permitirá fortalecer las acciones de salud y bienestar”.

Ambas instituciones trabajarán en la creación de protocolos específicos para que las visitas y las intervenciones aporten beneficios tangibles a la población adulta mayor.

En síntesis, la situación de los adultos mayores en Panamá ha impulsado un esfuerzo estatal para mejorar la protección y la atención en los centros de residencia.

El acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social apunta a consolidar una supervisión eficaz y a garantizar condiciones dignas para este sector, en un contexto marcado por el aumento de denuncias y la urgencia de respuestas institucionales coordinadas.

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Ambos ministros reiteraron que de acuerdo a lo establecido serán más de 80 los centros de atención que serán debidamente supervisados bajo un mecanismo unificado tendiente a garantizar condiciones dignas, seguras y respetuosas de los derechos de las personas mayores en todo el país.