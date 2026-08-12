Ortega y Murillo nacionalizan a más palestinos en medio del destierro de nicaragüenses

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Guardar

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó la nacionalidad nicaragüense a otros dos ciudadanos de origen palestino mediante resoluciones emitidas el 31 de julio de 2026, una decisión que amplía esa lista de beneficiarios mientras centenares de opositores, periodistas, sacerdotes y defensores de derechos humanos siguen desterrados y despojados de su ciudadanía, según informaron los medios 100% Noticias y La Prensa.

Las resoluciones quedaron registradas con los números 3434 y 3436, fueron emitidas el mismo día y conceden a los nacionalizados los derechos y prerrogativas previstos por la ley, junto con las obligaciones correspondientes a los ciudadanos nicaragüenses. El contraste aparece en un país donde, desde febrero de 2023, las autoridades retiraron la nacionalidad a centenares de críticos de la dictadura y en varios casos también los declararon “traidores a la patria” y les confiscaron bienes.

PUBLICIDAD

Los nuevos nacionalizados son Abdullah Y. M. Younes, originario de Líbano y de nacionalidad palestina, quien fungió como cónsul en Cuba en 2007, y Lamees Mahmoud Mohammad Shaar, originaria del Estado de Palestina. Ambos obtuvieron la ciudadanía a través de certificaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería publicadas oficialmente.

La Embajada de Palestina en Managua muestra su fachada principal. (Redes Sociales)

Younes y Shaar recibieron la ciudadanía en resoluciones emitidas el mismo 31 de julio

Los medios informan que en el caso de Younes, la Resolución No. 3434 indica que nació el 9 de enero de 1955 en Borj Chemali, distrito de Tiro, en la República Libanesa. El documento lo identifica como soltero, máster y licenciado en comunicación, con domicilio y residencia en Managua.

PUBLICIDAD

Migración sostuvo que cumplió con los requisitos establecidos para recibir la ciudadanía y destacó que ha permanecido en Nicaragua de forma “continua e ininterrumpida desde hace siete años”. La resolución establece: “Otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano ABDULLAH Y. M. YOUNES, originario de la República Libanesa y de nacionalidad palestina”.

La segunda beneficiada fue Shaar, nacida el 18 de diciembre de 1995 en Nablus, Estado de Palestina. La documentación oficial la describe como casada, ingeniera en computación y domiciliada actualmente en Managua, indican las publicaciones.

En su caso, la autoridad migratoria citada por los medios señaló que ha permanecido en Nicaragua durante cuatro años de manera continua e ininterrumpida. También indicó que mantiene “vínculo de afinidad y consanguinidad con ciudadanos nicaragüenses”, una de las circunstancias valoradas para aprobar su nacionalización.

PUBLICIDAD

Daniel Ortega junto al entonces embajador de Palestina en Managua, Muhammad Amrro, y otros funcionarios diplomáticos, en 2015. Foto de archivo

La concesión ocurre mientras sigue el retiro de ciudadanía a opositores nicaragüenses

La decisión se inscribe en un escenario marcado por el uso de la nacionalidad como herramienta política. Según 100% Noticias, las nuevas concesiones de ciudadanía conviven con la política aplicada por el régimen contra nicaragüenses considerados opositores.

Desde febrero de 2023, esa medida alcanzó a dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes, empresarios, intelectuales y otras voces críticas. Parte de ese grupo fue además acusada de traición a la patria y afectada por confiscaciones.

El contraste se profundizó tras las reformas constitucionales impulsadas por Ortega y Murillo sobre las disposiciones vinculadas con la nacionalidad. La documentación de Shaar cita incluso la reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución, publicada en enero de 2026, como parte del fundamento jurídico utilizado para concederle la ciudadanía.

PUBLICIDAD