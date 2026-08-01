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¡Operación Tarjeta Roja! Autoridades dominicanas bloquearon 256 dominios por retransmisiones ilegales del Mundial 2026

El Ministerio Público, en colaboración con Homeland Security y otros países, ejecuta el cierre de cientos de páginas web que distribuían de forma ilícita la señal de los partidos de fútbol de la Copa Mundial

Un hombre calvo usa una computadora, un oficial uniformado con gafas y una tarjeta roja se para detrás de él. La pantalla de la computadora muestra un partido de fútbol y un candado rojo.
El Ministerio Público de República Dominicana bloqueó 256 dominios y suspendió otro por la retransmisión ilegal de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio Público (MP) de República Dominicana ejecutó el bloqueo dinámico de 256 dominios de internet y la suspensión de otro, todos asociados a la retransmisión no autorizada de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta acción, que forma parte de la Operación Tarjeta Roja, representó una de las mayores intervenciones contra la piratería audiovisual en el país, según informó la Procuraduría.

La Operación Tarjeta Roja es una iniciativa internacional orientada a localizar, neutralizar y desmantelar servicios ilegales de televisión y plataformas digitales que difunden contenidos audiovisuales sin la debida licencia. En esta edición participaron autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana.

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El despliegue se realizó de manera coordinada, destacando la colaboración de diferentes organismos encargados de la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra los delitos tecnológicos.

En el caso de República Dominicana, la operación involucró a la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Unidad de Investigación Criminal y la oficina local de Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos. De acuerdo con la información del MP, los equipos técnicos identificaron más de 300 dominios vinculados a la transmisión ilegal de eventos deportivos, incluidos sitios de renombre como Tarjeta Roja, Roja Directa, Fútbol Libre y Pirlo TV.

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Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Entre los dominios intervenidos figuraron Tarjeta Roja, Roja Directa, Fútbol Libre y Pirlo TV por violación a derechos de propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloqueo de dominios y medidas legales contra la piratería durante el Mundial de Fútbol 2026

El proceso judicial llevó a la tramitación de medidas sobre 257 dominios: 256 bloqueados de forma dinámica y uno suspendido. El bloqueo dinámico permite responder a los constantes cambios de dirección usados por estas plataformas para evadir inhabilitaciones previas

Las autoridades detallaron que estas páginas ofrecían acceso sin licencia a la señal de los partidos del Mundial de Fútbol 2026, afectando los derechos de los titulares, productores y operadores autorizados. Además, advirtieron que los servicios ilegales de IPTV no solo causan perjuicios económicos a la industria audiovisual, sino que también exponen a los usuarios a riesgos de ciberseguridad. “Los usuarios pueden quedar expuestos a programas maliciosos, herramientas de espionaje, robo de datos personales y suplantación de identidad”, advirtió el Ministerio Público en su nota de prensa.

Una laptop abierta muestra un videojuego de fútbol. Dos manos manipulan el teclado retroiluminado y un ratón sobre una mesa de madera en la oscuridad.
El Ministerio Público advirtió que la IPTV ilegal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 expuso a los usuarios a malware, espionaje, robo de datos personales y suplantación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, las medidas se ejecutaron conforme a la legislación dominicana sobre derechos de autor, propiedad intelectual y delitos de alta tecnología. El objetivo fue impedir el acceso desde territorio nacional a las direcciones identificadas durante la investigación.

Al intentar ingresar a los dominios intervenidos, los usuarios encontraron una pantalla informativa con el mensaje: “Sitio web bloqueado por violación a derechos de propiedad intelectual”, en la que se notificaba la inhabilitación del sitio por retransmitir contenido protegido de la Copa Mundial sin autorización, según detalló la Procuraduría General.

De igual manera, la Procuraduría también destacó que, además de las pérdidas económicas para los titulares de derechos, las redes de piratería representan un peligro para los consumidores. El acceso a estos portales puede facilitar la instalación de malware y software espía, además del robo de identidad.

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