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Purgas en China: Xi Jinping exigió la lealtad absoluta del Ejército Popular de Liberación

La reunión del Politburó se celebró en la víspera del 99.º aniversario de las fuerzas chinas, con un mensaje de subordinación al Partido y un plan para endurecer los controles internos

Xi Jinping exigió la lealtad absoluta del Ejército Popular de Liberación
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Xi Jinping exigió lealtad absoluta al Partido Comunista y profundizar la lucha anticorrupción en las Fuerzas Armadas chinas durante una sesión del Politburó celebrada este viernes, víspera del 99.º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL).

“El cañón del fusil debe obedecer siempre el mando del partido”, afirmó Xi, según recogió la agencia oficial Xinhua. El mandatario subrayó que la construcción política del EPL “constituye el fundamento sobre el que se asienta el Ejército Popular y determina la orientación y la naturaleza de la modernización de la defensa”.

Xi Jinping convocó esta sesión del Politburó del Comité Central en un momento en que las purgas por corrupción en la cúpula militar llevan años sacudiendo la institución. Desde 2023, el líder chino ha destituido a dos vicepresidentes militares, tres miembros de la Comisión Militar Central (CMC), un exministro de Defensa y al menos una docena de generales de alto rango. La destitución más llamativa fue la de Zhang Youxia, el oficial uniformado de mayor rango del EPL y miembro del propio Politburó.

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Un informe publicado en febrero por el Independent Institute of Strategic Studies, con sede en Londres, advirtió que las purgas anticorrupción han mermado la preparación operativa del EPL y dejado deficiencias graves en su estructura de mando. Xi reconoció la necesidad de “profundizar la lucha contra la corrupción” y perfeccionar los sistemas de supervisión de los grandes proyectos militares para garantizar que las iniciativas del EPL “cumplan con los estándares de calidad” necesarios.

La reciente detención e investigación del general Zhang Youxia, hasta ahora el militar uniformado de mayor rango en China, ha desatado la mayor crisis interna en el alto mando militar chino desde la era de Mao Zedong. REUTERS/Tingshu Wang
La reciente detención e investigación del general Zhang Youxia, hasta ahora el militar uniformado de mayor rango en China, ha desatado la mayor crisis interna en el alto mando militar chino desde la era de Mao Zedong. REUTERS/Tingshu Wang

El mandatario también fijó la efectividad en combate como “la orientación fundamental y el criterio de evaluación” de toda la modernización militar. James Char, especialista en seguridad china de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de Singapur, señaló que la prioridad más inmediata para el liderazgo político-militar del país es determinar quién debe ser designado para la CMC de cara al próximo siglo del partido-ejército. Char añadió que se destinarán “recursos sustanciales” al fortalecimiento de las capacidades castrenses.

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Xi llamó a establecer un sistema militar inteligente que amplíe el uso de tecnologías no tripuladas y profundice la integración de sistemas de información cibernética, según Xinhua. El impulso tecnológico se enmarca en el objetivo del Partido Comunista de lograr avances en modernización militar y preparación para el combate antes del centenario del EPL, en 2027.

Xi Jinping permanece de pie en un automóvil para pasar revista a las tropas durante un desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín. REUTERS/Tingshu Wang
Xi Jinping permanece de pie en un automóvil para pasar revista a las tropas durante un desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín. REUTERS/Tingshu Wang

El Pentágono sostuvo el año pasado que el liderazgo chino aspiraba a que su ejército estuviese en condiciones de ganar un conflicto por Taiwán en ese mismo año. Evaluaciones más recientes de la comunidad de inteligencia estadounidense indican, no obstante, que Pekín no planea actualmente una invasión de la isla en 2027 y preferiría alcanzar el control sobre ella sin recurrir a la fuerza.

China considera a Taiwán, gobernada democráticamente, parte de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para recuperarla, desplegando a diario buques y aeronaves militares en torno a la isla. En la recepción celebrada el viernes para conmemorar el aniversario del EPL, el ministro de Defensa chino Dong Jun afirmó que las Fuerzas Armadas deben “servir como una sólida carta de triunfo” para la reunificación nacional y frustrar cualquier forma de separatismo a favor de la independencia de Taiwán, así como toda intervención militar extranjera.

(Con información de Europa Press y Reuters)

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