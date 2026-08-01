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El Salvador: Capturan a dos presuntos distribuidores de droga tras allanamientos en Colón

La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, efectuó registros en dos viviendas de La Libertad Oeste, donde incautó droga y dispositivos electrónicos durante la detención de los sospechosos

Manos de una persona esposadas por la espalda, con las palmas abiertas, usando una sudadera gris y pantalón oscuro.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil capturaron a dos presuntos distribuidores de droga en Colón, La Libertad Oeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un operativo realizado en el municipio de Colón, departamento de La Libertad Oeste, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó este viernes por medio de redes sociales que ejecutó el allanamiento de dos viviendas y la captura de dos presuntos distribuidores de droga.

De acuerdo con la información oficial, las diligencias se desarrollaron en las urbanizaciones Campos Verdes y Villa Lourdes, donde los inmuebles habrían sido utilizados para almacenar y comercializar sustancias ilícitas.

La FGR identificó a los detenidos como Josué Alexander A. y Nelson Alfredo P., quienes serán remitidos a los tribunales correspondientes por el delito de tráfico ilícito. Según el reporte institucional, las investigaciones establecieron que ambos sujetos operaban en la zona y utilizaban los domicilios como centros de acopio y distribución de droga.

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Durante el procedimiento, la PNC y la FGR incautaron diversas porciones de droga, cinco teléfonos celulares, una tableta, una computadora portátil y dinero en efectivo. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades para su incorporación al proceso judicial.

La fiscalía señaló que los dispositivos electrónicos serán sometidos a análisis para obtener más pruebas relacionadas con la red investigada.

La investigación identificó a Josué Alexander A. y Nelson Alfredo P. como presuntos responsables de guardar y comercializar droga a escala local. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
La investigación identificó a Josué Alexander A. y Nelson Alfredo P. como presuntos responsables de guardar y comercializar droga a escala local. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Autoridades refuerzan acciones contra el tráfico ilícito

La Fiscalía General de la República destacó que “el trabajo articulado entre las instituciones de seguridad pública permite desarticular estructuras que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en el territorio”. Por su parte, la Policía Nacional Civil confirmó que los acusados permanecerán bajo custodia mientras avanza el proceso penal y se formalizan los cargos.

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El operativo se encuadra en el marco de una estrategia nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas y desmantelar organizaciones criminales en diferentes municipios del país.

Las autoridades recalcaron que estas acciones buscan garantizar mayor seguridad a la población y fortalecer el sistema de justicia con resultados concretos en la persecución del delito.

Las investigaciones continúan abiertas, ya que existen indicios de la posible participación de más personas en la estructura delictiva que operaba en Campos Verdes y Villa Lourdes.

La Fiscalía General de la República reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya a identificar otros puntos de distribución de droga en el departamento de La Libertad Oeste.

“Las investigaciones determinaron que los capturados almacenaban y comercializaban droga en dos inmuebles ubicados en las urbanizaciones Campos Verdes y Villa Lourdes”, indicó la fiscalía.

El operativo dejó el decomiso de porciones de droga, cinco teléfonos celulares, una tableta, una computadora portátil y dinero en efectivo. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
El operativo dejó el decomiso de porciones de droga, cinco teléfonos celulares, una tableta, una computadora portátil y dinero en efectivo. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Ambos capturados serán presentados ante los tribunales especializados en materia de narcotráfico, donde la FGR solicitará la imposición de medidas de detención provisional mientras se desarrolla la investigación judicial.

La operación en Colón forma parte de una serie de procedimientos coordinados por la Fiscalía y la Policía Nacional Civil para reducir el impacto de las redes de comercialización de estupefacientes en el país. Las autoridades reafirmaron su compromiso con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas como una de las prioridades en la agenda de seguridad pública, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y proteger a los habitantes de La Libertad Oeste y áreas aledañas.

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