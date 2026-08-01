Honduras: Presidente Asfura afirma que su Gobierno será evaluado por resultados y promete un país diferente en 2030

El mandatario aseguró que su administración será evaluada por los resultados alcanzados. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Guardar

El presidente Nasry Asfura presentó el balance de sus primeros 183 días de Gobierno y aseguró que su administración apuesta por el trabajo, la disciplina fiscal y la ejecución de proyectos para transformar a Honduras antes de 2030.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó el informe correspondiente a los primeros seis meses de su administración, en el que defendió el rumbo de su Gobierno, destacó avances en diferentes áreas y afirmó que su gestión será evaluada por los resultados alcanzados al finalizar el mandato.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que los primeros 183 días estuvieron orientados a reorganizar las instituciones, contener el gasto público y comenzar a resolver problemas acumulados.

PUBLICIDAD

“No vemos para atrás, vemos para adelante”, expresó ante funcionarios y representantes de distintas instituciones del Estado.

Asfura prioriza ejecución sobre discursos

El gobernante sostuvo que su administración no pretende concentrarse en discursos políticos, sino en la ejecución de obras y programas que produzcan cambios visibles para la población.

“Hemos venido a resolver y para eso estamos aquí. No nos gusta hablar, nos gusta trabajar”, manifestó Asfura, quien reconoció que su Gobierno permanece bajo evaluación constante de la ciudadanía.

El presidente aseguró que los resultados de su gestión serán más evidentes cuando concluya el período presidencial. “Nos miden no solo el día, sino cada segundo. El 27 de enero de 2030 van a ver a Honduras diferente”, afirmó.

PUBLICIDAD

El presidente Nasry Asfura presentó el balance de sus primeros 183 días de Gobierno, destacó avances en salud, infraestructura y finanzas, y prometió una Honduras diferente en 2030.

En materia económica, Asfura destacó que su administración mantiene una política de disciplina fiscal, contención del gasto y manejo responsable de los recursos públicos.

El mandatario señaló que el Estado no puede gastar por encima de sus ingresos y advirtió que cualquier estrategia de desarrollo debe considerar la sostenibilidad de las finanzas nacionales.

También defendió el subsidio temporal aplicado a los combustibles, aunque insistió en que las medidas de apoyo deben ejecutarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria.

Salud, seguridad e infraestructura

En el área de salud, el presidente afirmó que el Gobierno trabaja para reducir la mora quirúrgica, mejorar el abastecimiento de medicamentos y ampliar el programa “La Salud Más Cerca de Usted”.

PUBLICIDAD

Según explicó, la iniciativa ha registrado una alta demanda entre los ciudadanos y será fortalecida con más equipos médicos para extender su cobertura hacia un mayor número de municipios.

Sobre seguridad, reconoció que continúa siendo uno de los principales desafíos del país y aseguró que su administración se prepara para enfrentar la criminalidad, aunque no anunció nuevas medidas específicas.

En materia de infraestructura, destacó que se mantienen proyectos en ejecución y nuevos procesos de licitación. También resaltó las intervenciones realizadas en el Valle de Sula para reducir el riesgo de inundaciones y proteger a las comunidades vulnerables.

El presidente llamó a funcionarios y sectores políticos a trabajar de manera conjunta. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Respecto a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Asfura aseguró que continuará siendo una empresa pública y pidió a los 128 diputados del Congreso Nacional aprobar la legislación necesaria para avanzar en su recuperación.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que las pérdidas de la estatal representan una fuerte presión para las finanzas públicas, por lo que consideró urgente adoptar decisiones que permitan ordenar sus operaciones y mejorar el servicio eléctrico.

Finalmente, Asfura hizo un llamado a la unidad y aseguró que responderá a las necesidades de la población mediante el trabajo de su equipo. “Sé mi trabajo, sé lo que Honduras necesita y se lo voy a dar”, concluyó.