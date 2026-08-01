Inseguridad en Nicaragua: Asaltantes armados robaron una farmacia de San Lorenzo

El ataque fue en San Lorenzo; durante la huida, los ladrones dispararon para escapar y no se reportaron heridos ni detenidos. (Imagen retomada de 100% Noticias)

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Dos hombres armados asaltaron la noche del viernes la farmacia San Francisco de Asís, en San Lorenzo, Boaco, y robaron más de 18 mil córdobas tras amenazar al encargado y disparar para escapar, en un momento en que la percepción de inseguridad en Nicaragua sigue en alza y ya alcanza al 82.8% de las personas consultadas en una medición reciente.

El dato surge de una consulta de Hagamos Democracia Nic-CR correspondiente a junio de 2026, que también registró que el 16,7% considera que la situación se mantiene igual y apenas el 0,3% cree que la inseguridad disminuyó. Al excluir a quienes no respondieron, el indicador de percepción de aumento sube al 83%, 6.6 puntos porcentuales por encima de marzo, cuando había sido del 76,4%.

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El asalto ocurrió en el empalme de Camoapa, donde funciona el local, cuando uno de los trabajadores estaba solo en el negocio. De acuerdo con la grabación de seguridad, los atacantes entraron al establecimiento y redujeron al encargado con armas de fuego.

Una familiar relató que un hermano menor advirtió la maniobra desde un comercio contiguo. “Mi hermano menor vio entrar a esos hombres con suéter y le dijo a mi mamá que fuera. Ella llega y ve que tienen a mi hermano de la farmacia con las manos arriba y ellos con pistolas”.

La familia llegó al local y los asaltantes dispararon para huir

Según ese testimonio, la mujer comenzó a pedir ayuda y otros familiares llegaron de inmediato a la farmacia. Fue en ese momento cuando los delincuentes abrieron fuego para poder salir del lugar.

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“Llegaron mis dos hermanos, mi tío y un primo. Dispararon para que los dejaran salir. Gracias a Dios no hirieron a nadie. Se llevaron más de 18 mil córdobas”, agregó la familiar.

Este video muestra imágenes de seguridad de un asalto ocurrido en un comercio en Nicaragua el 24 de julio de 2026 a las 20:53. Una persona con ropa oscura se acerca al mostrador e interactúa con el cajero, mientras otras personas permanecen en el local. Se observa al individuo manipular la caja registradora. Estas grabaciones documentan el incidente.

Hasta ahora no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sobre avances en la investigación del robo. El caso se suma a la preocupación por la seguridad ciudadana en el país, donde el robo aparece como el delito que más inquieta a la población.

La consulta de Hagamos Democracia Nic-CR señaló que el 82,6% de las menciones ubica al robo en el primer lugar entre los delitos que generan mayor preocupación. Detrás aparecen los asesinatos, con el 36,9%; el hurto, con el 36,1%; los femicidios, con el 33,8%; y la venta o consumo de drogas, con el 33,3%.

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Las mujeres reportan una percepción de inseguridad más alta que los hombres

El sondeo también mostró una diferencia marcada por sexo. El 88,5% de las mujeres dijo percibir un aumento de la inseguridad, frente al 78,6% de los hombres consultados.

El robo en la farmacia de San Lorenzo ocurrió cuando un trabajador estaba solo en el local del empalme de Camoapa. (Imagen retomada de 100% Noticias)

Entre otras preocupaciones mencionadas figuran el acoso callejero, con el 20,5%; las violaciones, con el 13,6%; y la extorsión, con el 5,8%. El estudio retrata un escenario en el que conviven la delincuencia común, los hurtos menores y una percepción social creciente de vulnerabilidad.

Ese cuadro incluye riesgos de robos, carteristas y asaltos en mercados, paradas de buses y zonas poco iluminadas de Managua. También se mencionan sitios turísticos como Granada, León, San Juan del Sur y la Isla de Ometepe, considerados generalmente seguros durante el día, aunque con recomendación de vigilar el equipaje y evitar caminar solo por la noche.

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La descripción se vuelve más delicada en la Costa Caribe, donde las regiones del Caribe Norte y Sur presentan menor presencia policial y mayores índices de pobreza y criminalidad. A ese panorama se suman reportes de organismos internacionales sobre tensión política y aplicación estricta de normativas gubernamentales, además de restricciones como la prohibición de ingresar drones o vaporizadores y la recomendación de no fotografiar edificios públicos ni debatir sobre política local.