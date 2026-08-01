Costa Rica y Panamá fumigan 1,300 viviendas en operativo conjunto para frenar el dengue, zika y chikungunya en la frontera

Autoridades de Costa Rica y Panamá fumigaron cerca de 1,300 viviendas durante un operativo binacional en la frontera. Crédito: Ministerio de Salud

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Los gobiernos de Costa Rica y Panamá reforzaron esta semana la vigilancia sanitaria en la frontera común mediante un operativo binacional orientado a disminuir el riesgo de transmisión del dengue, el chikungunya y el zika, enfermedades que continúan representando un desafío para la salud pública en ambos países.

La intervención, desarrollada entre el 27 y el 31 de julio, concentró sus acciones en Paso Canoas, del lado costarricense, y en el corregimiento de Progreso, distrito de Barú, en Panamá, dos comunidades caracterizadas por el intenso tránsito diario de personas y mercancías.

El operativo fue coordinado por los ministerios de Salud de ambas naciones y contempló una serie de medidas preventivas destinadas a reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, principal vector responsable de transmitir estas enfermedades virales.

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Como parte de las labores realizadas, las brigadas sanitarias efectuaron inspecciones en viviendas y establecimientos comerciales, eliminaron criaderos del mosquito, aplicaron productos para el control de larvas, realizaron fumigaciones y reforzaron la vigilancia epidemiológica y entomológica en la zona.

Uno de los principales resultados de la intervención fue la fumigación de aproximadamente 1,300 viviendas, una medida orientada a disminuir la población de mosquitos adultos y reducir el riesgo inmediato de contagio entre las personas que residen o transitan diariamente por este importante punto fronterizo.

El operativo busca reducir el riesgo de transmisión del dengue, chikungunya y zika en una de las zonas de mayor tránsito entre ambos países.

Las autoridades explicaron que el trabajo conjunto permite fortalecer la capacidad de respuesta ante enfermedades transmitidas por vectores en una región donde la movilidad constante de la población puede facilitar la dispersión de virus si no se mantienen controles coordinados entre ambos países.

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Sin embargo, los ministerios de Salud enfatizaron que la fumigación, aunque constituye una herramienta importante durante operativos de control, no elimina el problema de raíz.

Recordaron que esta técnica actúa únicamente sobre los mosquitos adultos, mientras que los huevos y las larvas continúan desarrollándose en recipientes donde se acumula agua limpia.

Por ello, insistieron en que la medida más efectiva para prevenir el dengue, el chikungunya y el zika sigue siendo la eliminación de criaderos dentro y alrededor de las viviendas.

Baldes, llantas, macetas, bebederos de animales, canaletas, botellas y cualquier otro recipiente que pueda almacenar agua representan lugares ideales para la reproducción del Aedes aegypti, por lo que su limpieza frecuente o eliminación resulta indispensable para cortar el ciclo de vida del mosquito.

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Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar con las inspecciones y mantener limpios los hogares y sus alrededores. Crédito: Ministerio de Salud

Durante las jornadas de trabajo, el personal sanitario también desarrolló actividades de educación comunitaria para informar a la población sobre las medidas de prevención y la importancia de mantener una vigilancia constante dentro de los hogares.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de la zona fronteriza para colaborar con las inspecciones realizadas por los equipos de salud y permitir el ingreso de los funcionarios cuando ejecuten labores de control y vigilancia.

Asimismo, recomendaron revisar periódicamente patios, jardines y techos para eliminar cualquier recipiente que acumule agua, especialmente durante la época lluviosa, cuando aumenta la proliferación del mosquito.

La coordinación entre Costa Rica y Panamá forma parte de una estrategia permanente de cooperación sanitaria que busca responder de manera conjunta a los riesgos epidemiológicos compartidos en la frontera.

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Ambos países señalaron que el intercambio de información, el monitoreo continuo y la ejecución de operativos simultáneos permiten detectar oportunamente posibles brotes y actuar de manera más eficiente para proteger la salud de las comunidades fronterizas.

Los ministerios de Salud recordaron que eliminar los recipientes con agua sigue siendo la medida más eficaz para combatir al mosquito Aedes aegypti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias reiteraron que la prevención requiere la participación activa de la población y recordaron que pequeñas acciones cotidianas, como eliminar recipientes con agua estancada o mantener limpios los alrededores de las viviendas, pueden marcar una diferencia significativa en la reducción de casos de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti.

Con este operativo conjunto, Costa Rica y Panamá buscan fortalecer la respuesta regional frente a un problema de salud pública que cada año incrementa la presión sobre los sistemas sanitarios y que depende, en gran medida, de la colaboración entre instituciones y comunidades para evitar la propagación del mosquito transmisor.

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