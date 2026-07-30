Destrezas y acrobacias: las mejores imágenes que ha dejado los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Ciclistas de Colombia compiten en persecución por equipos este lunes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). (Infobae Centroamérica/EFE/ Orlando Barría)
30 Jul, 2026 01:38 p. m. EST
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Suspendidas en el aire. Eva Luna Guerrero (d) y Laura Vidal de R. Dominicana compiten en gimnasia de trampolín este martes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Una vibrante contienda. Brenda Olaya (i) de Colombia compite contra Sairy Colon de Puerto Rico este lunes, en un combate en la categoría 78 kg de judo durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Esfuerzo en cada golpe. Ana Sánchez de México devuelve una bola frente a Julia Garcia de México este martes en un partido de tenis. (Infobae Centroamérica/EFE/ Orlando Barría)
Los movimientos del listón. Alejandra Montilla Venezuela compite en gimnasia artística este martes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
La emoción de un oro. Roberto Hernández (i) y Douglas Nolasco de El Salvador celebran este domingo, al ganar medalla de oro en la categoría de arco compuesto masculino. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Las imágenes que parecen imposibles. Natalia Dreszer de Colombia compite en gimnasia artística este martes. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
El grito de un gol. Andrea Ampudia de Guatemala controla el balón este miércoles, en un partido de balonmano entre Puerto Rico y Guatemala. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Rodrigo Sura)
Saltos artísticos. Isabella Rojas de Cuba compite en gimnasia artística. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
La fuerza del Rugby. Hadleigh Tucker (d) de Bermudas participa este lunes, en un partido de rugby 7 masculino durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, entre Guatemala y Bermudas. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Como pez en el agua. Kristen Romano de Puerto Rico compite en la categoría natación 400 metros combinado este miércoles. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)