Destrezas y acrobacias: las mejores imágenes que ha dejado los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

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Guatemala identificó 1,276 posibles víctimas de trata entre 2025 y abril de 2026 El informe anual de la SVET reportó que los casos detectados afectaron principalmente a personas de 13 a 17 años y que la explotación sexual y la laboral fueron las modalidades con mayor incidencia nacional

Éxodo nicaragüense y cubano se diversifica hacia América Latina y Europa Las nuevas restricciones para entrar a territorio estadounidense y la crisis económica en ambos países empujan a miles a buscar residencia en Costa Rica, Guyana, Brasil, Uruguay, España e Italia, según informe

Dos embarcaciones en tránsito por Panamá ocultaban más de 1,400 paquetes con sustancias ilícitas Los decomisos fueron ejecutados por el Ministerio Público, el Senan y la Policía Nacional en dos procedimientos distintos. Entre enero y mayo de 2026, Panamá acumuló 47.04 toneladas de drogas incautadas.

Diputados emiten dictamen favorable al acuerdo entre El Salvador e Italia para validar licencias de conducir La comisión legislativa dio luz verde a un convenio que permitiría a más de 80,000 salvadoreños residentes en el país europeo convertir su permiso sin repetir todo el trámite administrativo