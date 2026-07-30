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Destrezas y acrobacias: las mejores imágenes que ha dejado los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Fotografías asombrosas de los atletas en Santo Domingo 2026 en los que se destaca su habilidad y esfuerzo en cada disciplina.

Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Ciclistas de Colombia compiten en persecución por equipos este lunes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). (Infobae Centroamérica/EFE/ Orlando Barría)
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Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Suspendidas en el aire. Eva Luna Guerrero (d) y Laura Vidal de R. Dominicana compiten en gimnasia de trampolín este martes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Una vibrante contienda. Brenda Olaya (i) de Colombia compite contra Sairy Colon de Puerto Rico este lunes, en un combate en la categoría 78 kg de judo durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Esfuerzo en cada golpe. Ana Sánchez de México devuelve una bola frente a Julia Garcia de México este martes en un partido de tenis. (Infobae Centroamérica/EFE/ Orlando Barría)
Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Los movimientos del listón. Alejandra Montilla Venezuela compite en gimnasia artística este martes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
La emoción de un oro. Roberto Hernández (i) y Douglas Nolasco de El Salvador celebran este domingo, al ganar medalla de oro en la categoría de arco compuesto masculino. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Las imágenes que parecen imposibles. Natalia Dreszer de Colombia compite en gimnasia artística este martes. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
El grito de un gol. Andrea Ampudia de Guatemala controla el balón este miércoles, en un partido de balonmano entre Puerto Rico y Guatemala. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Rodrigo Sura)
Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Saltos artísticos. Isabella Rojas de Cuba compite en gimnasia artística. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Las mejores imágenes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
La fuerza del Rugby. Hadleigh Tucker (d) de Bermudas participa este lunes, en un partido de rugby 7 masculino durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, entre Guatemala y Bermudas. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
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Como pez en el agua. Kristen Romano de Puerto Rico compite en la categoría natación 400 metros combinado este miércoles. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)

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