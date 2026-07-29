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La nube de polvo del Sahara degradará el aire en República Dominicana

La circulación atmosférica, explica el meteorólogo, empuja esa contaminación lejos del Caribe. Aquí el problema es otro y tiene dos fuentes claras. Las recomendaciones se enfocan en los más sensibles

Un paisaje urbano costero con palmeras, edificios y montañas cubiertas por una densa capa de polvo, personas caminan en primer plano usando mascarillas.
El polvo del Sahara cubre el horizonte montañoso y la ciudad costera de República Dominicana, mientras personas transitan por un malecón bajo la calima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La calidad del aire en República Dominicana está afectada por el polvo del Sahara y por contaminantes generados dentro del país, sobre todo por la quema de combustibles fósiles en vehículos, una combinación que, según explicó el meteorólogo y director de Gestión de Riesgo y Emergencias Francisco Holguín, mantendrá un cielo grisáceo y podría empeorar entre miércoles y jueves por un aumento de la nube de partículas.

El especialista indicó que este martes la concentración era baja y describió la capa de polvo como mínima, aunque anticipó un incremento en los dos días siguientes. Ese cambio, dijo, se reflejará en un aspecto menos azul del cielo y en un deterioro ligero de las condiciones atmosféricas frente a la mejoría observada respecto del lunes.

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Holguín sostuvo que, aunque el país no tiene grandes industrias, sí registra contaminantes asociados al tránsito. Explicó que el monóxido de carbono y el hollín producidos por la quema de combustibles fósiles en los vehículos alcanzan la troposfera media y alta.

El aumento del polvo sahariano se espera entre miércoles y jueves

La explicación central sobre la mala calidad del aire en el país apunta a dos fuentes: el arrastre estacional de partículas desde África y las emisiones locales del parque vehicular. En ese marco, el meteorólogo afirmó que el episodio de este martes era de baja intensidad, pero que la presencia de polvo crecería durante la semana.

Cielo anaranjado cubierto de calima, un sol brillante en el centro superior, palmeras en primer plano a la izquierda y un mar ondulado a la derecha.
Una densa capa de polvo del Sahara cubre el cielo de República Dominicana, difuminando el sol sobre el mar y las palmeras tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En el día de hoy (martes) está en baja concentración, es mínima la capa de polvo, la nube de polvo, pero ya mañana miércoles y jueves vuelve algo más de polvo y vamos estar siempre observando un cielo grisáceo, no una bóveda celeste o el cielo como llamamos totalmente azul”, dijo Francisco Holguín.

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El fenómeno, según el texto fuente, ocurre de forma estacional sobre todo entre mayo y agosto. En Centroamérica, añade, el polvo del Sahara se mantiene en concentraciones muy bajas, con impacto menor sobre la visibilidad y la salud, aunque sí provoca ambiente brumoso, cielos opacos, reducción ligera de la visibilidad y un descenso temporal de la calidad del aire por partículas suspendidas.

Holguín también vinculó la percepción de calor con las condiciones propias del verano. Señaló que la sensación térmica puede intensificarse cuando hay presencia de polvo sahariano.

El humo de los incendios en Canadá no llegaría al Caribe, según Holguín

Sobre la posibilidad de que el humo de los incendios en Canadá afecte a la República Dominicana, el funcionario descartó esa opción por la circulación general de la atmósfera. Su explicación fue que los vientos predominantes no trasladan ese humo hacia el Caribe, sino hacia Europa.

El sol se oculta entre montañas sobre un pueblo con casas, árboles y una torre de iglesia bajo un cielo anaranjado.
El sol se pone sobre una ciudad guatemalteca, entre montañas, en un cielo anaranjado por la posible presencia de polvo sahariano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los vientos alisios, el polvo del Sahara son los que aportan esos contaminantes que desde África si puede llegar aquí, pero de Canadá que está muy al Norte de nosotros no va llegar absolutamente nada”, afirmó.

El director de Gestión de Riesgo y Emergencias agregó que también pueden detectarse otros contaminantes en la atmósfera, aunque en concentraciones bajas. Indicó que su presencia actual es mínima.

medios nacionales también incluyen recomendaciones sanitarias para los grupos más vulnerables, entre ellos niños, adultos mayores y personas con alergias o asma. En esos casos, aconseja usar mascarilla o pañuelo si existe sensibilidad respiratoria, evitar la exposición prolongada al aire libre durante los picos altos y mantener hidratación constante durante el día.

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