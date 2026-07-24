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Panamá eleva a 15 los casos de ciudadanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

La Cancillería confirmó que varios habrían sido captados mediante falsas ofertas de empleo, mientras otros viajaron con pleno conocimiento de que participarían en el conflicto

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Familiares de panameños desaparecidos han denunciado que las víctimas fueron captadas con promesas de trabajo en seguridad, construcción, cocina o manejo de maquinaria pesada. AP
Familiares de panameños desaparecidos han denunciado que las víctimas fueron captadas con promesas de trabajo en seguridad, construcción, cocina o manejo de maquinaria pesada. AP

Panamá confirmó que al menos 15 de sus ciudadanos se encuentran vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania, una cifra que más que duplica los siete casos conocidos hasta ahora y que evidencia el alcance de las redes de reclutamiento que operan en América Latina mediante falsas ofertas de empleo.

La Cancillería advirtió que varios panameños habrían sido engañados con promesas de trabajos como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina, pero terminaron en zonas de combate.

Paralelamente, el Ministerio Público recibió una segunda denuncia por el presunto reclutamiento fraudulento de un panameño que habría sido enviado al frente de guerra.

La nueva cifra fue revelada este viernes por el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos Boyd, quien explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a investigar estos casos desde noviembre de 2025 y mantiene un seguimiento permanente mediante gestiones diplomáticas con las autoridades rusas.

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El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos advirtió que algunas ofertas de empleo en países involucrados en conflictos armados terminan convirtiéndose en mecanismos de reclutamiento para zonas de guerra. Tomada de Presidencia
El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos advirtió que algunas ofertas de empleo en países involucrados en conflictos armados terminan convirtiéndose en mecanismos de reclutamiento para zonas de guerra. Tomada de Presidencia

Según indicó, la información se obtiene a través de la Embajada de Rusia en Panamá, la misión diplomática panameña en Moscú y reuniones sostenidas con funcionarios de la Cancillería rusa.

"Tenemos contabilizadas aproximadamente 15 personas sobre las que hemos recibido información y estamos constantemente preguntando por su estado", afirmó Hoyos.

No obstante, advirtió que el número real podría ser mayor debido a que muchos ciudadanos viajan utilizando rutas comerciales y visas de turismo, sin informar a las autoridades panameñas sobre su verdadero destino.

El vicecanciller explicó que la Cancillería ha recibido reportes de panameños fallecidos, desaparecidos y otros cuyo paradero continúa siendo incierto. Sin embargo, aclaró que la información llega de manera fragmentada y resulta difícil determinar si algunos desaparecieron durante combates o si permanecen ocultos tras desertar de las fuerzas armadas.

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"Hay de todo un poco. Tenemos personas que sabían exactamente a qué iban y otras que aseguran haber sido engañadas con ofertas para trabajar en seguridad privada o manejando maquinaria pesada", señaló. Por ello lanzó una advertencia a quienes evalúan aceptar este tipo de propuestas laborales.

Ilustración en acuarela de un soldado agachado con uniforme militar y bandera de Panamá en medio de edificios destruidos, humo y explosiones.
Las investigaciones apuntan a redes de reclutamiento que utilizan redes sociales para atraer latinoamericanos con promesas de altos salarios y luego incorporarlos al conflicto armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

"Estas ofertas pueden ser lo más costoso que hagan en su vida, porque literalmente pueden costarles la vida. No los llevan allá para ver flores“, expresó Hoyos, al insistir en que los ciudadanos deben extremar las precauciones frente a anuncios de empleo relacionados con países inmersos en conflictos armados.

El funcionario reconoció además que la capacidad de actuación del Estado panameño es limitada, debido a que muchos de estos ciudadanos se encuentran desplegados en zonas de guerra y no en ciudades donde exista acceso consular permanente.

"Esta es una guerra del mundo real“, manifestó el vicecanciller al explicar que las autoridades panameñas no pueden desplazarse libremente hasta los lugares donde permanecen los ciudadanos involucrados en el conflicto.

Una segunda denuncia

De acuerdo con información publicada por La Prensa, el Ministerio Público recibió una segunda denuncia relacionada con el presunto reclutamiento mediante engaños de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El nuevo caso corresponde a un hombre de 35 años, quien aceptó una oferta para trabajar como ayudante de cocina en Ucrania. Sin embargo, según el relato de sus familiares, al llegar al país europeo recibió un uniforme militar y fue informado de que tendría una semana de entrenamiento antes de ser enviado al frente de combate.

Dos soldados con uniforme de camuflaje en un campo de hierba; uno mira a través de binoculares junto a un sistema de arma robotizada que emite humo por su cañón
La Cancillería mantiene gestiones diplomáticas con Rusia desde noviembre de 2025 para obtener información sobre los ciudadanos panameños involucrados en la guerra. Agencias de prensa

Los familiares denunciaron además que el joven permaneció 15 días detenido después de negarse a participar en operaciones militares y que posteriormente perdieron contacto con él, motivo por el cual acudieron a las autoridades panameñas para denunciar su desaparición.

Esta denuncia se suma a la presentada anteriormente en Chiriquí, donde familiares aseguraron que varios jóvenes fueron captados mediante falsas ofertas laborales para trabajar en Europa, aunque finalmente terminaron en territorio ruso.

Según esos testimonios, los reclutadores prometían salarios de hasta 10 mil dólares mensuales por labores en fábricas, seguridad privada o manejo de maquinaria pesada. Sin embargo, una vez en Rusia, los trabajadores eran despojados de sus documentos, obligados a firmar contratos en ruso e incorporados a unidades militares.

Una nota publicada previamente por Infobae reveló que estas redes utilizan principalmente TikTok, Facebook y Telegram para captar a ciudadanos latinoamericanos mediante ofertas de empleo que prometen pagos iniciales de entre 25 mil y 50 mil dólares, salarios mensuales cercanos a 2,600 dólares y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa.

Una segunda denuncia presentada ante el Ministerio Público busca esclarecer el caso de un panameño que habría sido enviado al frente de combate tras aceptar una supuesta oferta de trabajo. EFE
Una segunda denuncia presentada ante el Ministerio Público busca esclarecer el caso de un panameño que habría sido enviado al frente de combate tras aceptar una supuesta oferta de trabajo. EFE

El recorrido suele incluir escalas por Colombia, España y Turquía, antes de ingresar a Rusia, donde los reclutados reciben contratos redactados únicamente en ruso, idioma que la mayoría no comprende. Diversos testimonios indican que las supuestas vacantes civiles terminan convirtiéndose en incorporación a unidades militares enviadas a las zonas más peligrosas del conflicto.

No obstante, las autoridades panameñas reconocen que no todos los casos responden al mismo patrón. Incluso un joven chiricano entrevistado por Radio Panamá aseguró que viajó voluntariamente sabiendo que participaría en la guerra y afirmó que algunos compatriotas decidieron no informar a sus familias para evitar que intentaran impedir el viaje.

Ante este panorama, la Cancillería reiteró el llamado a la población para desconfiar de ofertas laborales relacionadas con países en guerra y recordó que detrás de promesas de altos salarios pueden ocultarse mecanismos de reclutamiento que ponen en riesgo la libertad y la vida de quienes las aceptan.

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