El Senado dominicano recibe la certificación “Great Place To Work” tras superar el 97% de aprobación

La acreditación se basó en encuestas confidenciales sobre liderazgo, equidad, respeto y compañerismo, según informó la Dirección de Gestión Humana del Senado (Foto cortesía Senado)

El Senado de la República Dominicana recibió la certificación Great Place To Work tras obtener más del 97% de aprobación entre su personal. El reconocimiento, basado en encuestas anónimas, fue entregado en un acto encabezado por el presidente del Senado Ricardo de los Santos en el auditorio de la institución.

La acreditación distingue a organizaciones que, según el modelo de evaluación de Great Place To Work, construyen entornos de alta confianza. La certificación se basa en encuestas anónimas en las que los colaboradores valoran liderazgo, equidad, respeto y compañerismo.

El reconocimiento fue anunciado en un acto en el auditorio de la institución, donde De los Santos recibió formalmente la certificación.

¿Cómo se realizó la evaluación?

La directora de Gestión Humana de la Cámara Alta, Sonya Uribe Mota, afirmó que el resultado no respondió a una decisión de la Presidencia ni de su área, sino a la opinión directa de los trabajadores, consultados de forma confidencial sobre su experiencia cotidiana dentro de la institución.

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Recibió la certificación Great Place To Work con más del 97% de aprobación en el Senado dominicano (Foto cortesía Senado)

Uribe Mota explicó que el proceso de evaluación contó con el acompañamiento de la Dirección de Planificación y de la Dirección de Gestión Humana. Ambas áreas trabajaron en la sistematización de la información institucional y en el acompañamiento metodológico requerido por la organización evaluadora durante todo el procedimiento.

La funcionaria sostuvo: “Esta certificación confirma algo que trabajamos todos los días desde Gestión Humana: que el bienestar de nuestros colaboradores no es un beneficio adicional, sino el centro de la gestión institucional”.

El director de Planificación Ohelmi de la Cruz detalló que entre los elementos que respaldaron la certificación figuran los beneficios consolidados por el Senado en los últimos años. Mencionó la compensación económica, los permisos parentales ampliados, la atención de salud mediante un dispensario médico y una farmacia dentro de la institución, además del fortalecimiento de los programas de capacitación y desarrollo profesional.

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De la Cruz dijo: “Esta certificación confirma que estamos logrando consolidar un Senado más eficiente, más humano y comprometido con la excelencia”.

La dedicatoria de Ricardo de los Santos

(Foto: Senado de la República Dominicana)

Durante el acto, De los Santos recibió de manos de Uribe Mota y de De la Cruz un galardón de reconocimiento institucional en nombre de las direcciones de Gestión Humana y de Planificación, como testimonio del logro alcanzado durante su gestión al frente del Senado.

El presidente del órgano legislativo afirmó: “Esta certificación no la recibe la Presidencia, la recibe cada colaborador y cada colaboradora del Senado, quienes trabajan con entrega, dedicación, entusiasmo y con la intención de dar el mayor rendimiento en sus labores. Se lo dedico a ellos porque fueron quienes con su opinión lo hicieron posible”.

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La ceremonia incluyó aplausos, ovaciones y el ondeo de banderas por parte de los colaboradores, que expresaron así su entusiasmo por el reconocimiento institucional.

¿Quiénes asistieron al acto?

Con esta acreditación, el Senado de la República pasa a integrar el grupo de instituciones del sector público y privado que cuentan con el respaldo de Great Place To Work. La institución señaló que el resultado reafirma su compromiso con un ambiente laboral basado en la confianza, el respeto y la dignidad de las personas que la integran.

En la actividad estuvieron presentes los senadores Augusto Velázquez por Pedernales, Aracelis Villanueva por San Pedro de Macorís, Dagoberto Rodríguez por Independencia, Franklin Romero por Duarte, Gustavo Lara Salazar por San Cristóbal y María Mercedes Ortiz por Hermanas Mirabal.

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