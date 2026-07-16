Guatemala

El rector Miquel Cortés fija el 12 de agosto para instalar la postuladora del contralor en Guatemala y promete transparencia

La comisión que definirá la terna ampliada para la Contraloría deberá quedar conformada en esa fecha y remitir su propuesta al Legislativo el 22 de septiembre, previo al relevo del 12 de octubre

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Hombre con traje gris y corbata roja sentado a una mesa. Hay un micrófono, botellas de agua y una placa de identificación con el nombre Miquel Cortés
Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, se sienta en una mesa de conferencias con un micrófono y botellas de agua. (Congreso de la Republica de Guatemala)

El rector de la Universidad Rafael Landívar Miquel Cortés Bofill anunció que la comisión de postulación para elegir al próximo contralor general de Cuentas deberá quedar instalada antes del 12 de agosto, con la meta de entregar al Congreso la nómina final el 22 de septiembre, en un proceso que, según dijo, buscará evitar la politización y reforzar la transparencia.

La comisión tendrá una integración de 13 decanos, 13 representantes de colegios profesionales y un presidente. De acuerdo con lo explicado por Cortés en conferencia de prensa, la elección de los delegados de los colegios de Economía, Contaduría y Ciencias Empresariales constituye el siguiente paso para completar la mesa.

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El calendario fijado por la comisión está atado a la fecha de relevo en la Contraloría General de Cuentas: el nuevo titular debe asumir el 12 de octubre. Por eso, el presidente de la postuladora dijo que espera que el Congreso de la República tome juramento a los integrantes una vez concluida la elección de los representantes profesionales.

El logo de Contraloría General de Cuentas, un hombre sonriente en chaqueta con el logo CGC y personas en chalecos de 'Municipio Fiscalizado' en un evento, con imágenes de comida
La comisión de postulación para elegir al contralor general de Cuentas deberá instalarse antes del 12 de agosto y entregar al Congreso la nómina final el 22 de septiembre.(Fotografías: Contraloría General de Cuentas de Guatemala)

La comisión deberá proponer seis candidatos al Congreso

Cortés, explicó que la tarea central de la postuladora será elaborar una lista de seis candidatos para el cargo de contralor general de Cuentas. Esa nómina será remitida al Organismo Legislativo, que tendrá a su cargo la fase final del proceso de designación.

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El rector presentó ese objetivo como una función especialmente sensible por el momento institucional que atraviesa el país. Señaló que la elección cobra relevancia en un período preelectoral y electoral, dada la importancia del cargo dentro del sistema de control público.

Sobre los criterios de selección, planteó que el reto consiste en encontrar “los mejores profesionales” y apartar la idea de una comisión politizada. Añadió que la búsqueda debe centrarse en perfiles “honorables, probos” y competentes.

También sostuvo que todos los actos de la comisión deberán ser públicos. En esa línea, afirmó que las sesiones tendrán que ser grabadas y que el proceso debe desarrollarse bajo parámetros de transparencia.

La primera sesión será en la URL y el Congreso podría apoyar con recursos

La primera reunión de la comisión se celebrará en la URL, porque la ley de comisiones de postulación faculta al presidente a convocar la sesión inicial y, por práctica, el rector que preside suele designar la sede. Después de esa apertura, será la propia comisión la que defina dónde realizará sus siguientes encuentros.

Cortés dijo que el Congreso podría ser una opción para albergar futuras sesiones, aunque esa decisión quedará en manos de los comisionados. Precisó que, por ahora, lo único resuelto es que la apertura tendrá lugar en la Universidad Rafael Landívar.

El rector también pidió apoyo económico del Congreso de la República para el funcionamiento de la comisión. Argumentó que una postuladora de este tipo requiere recursos y subrayó como necesidad inmediata la grabación de las sesiones y la creación de una página web para que la ciudadanía tenga acceso al contenido de las reuniones y a los documentos producidos.

En su intervención, recordó además su paso por la comisión de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que esa experiencia le dejó aprendizaje, aunque marcó diferencias con el proceso actual, porque en aquella ocasión predominaban abogados y ahora participarán profesionales vinculados con economía, empresa y auditoría.

Según el medio, Cortés también se refirió al antecedente de la “criminalización” de integrantes de comisiones de postulación. “Confío en que las experiencias pasadas de criminalizar las vayamos dejando de lado, porque estamos haciendo un servicio al país, y no es justo que por hacer un servicio al país se nos intimide de alguna manera”, afirmó.

En la misma declaración, agregó que percibe un cambio en el Ministerio Público y lo consideró una garantía para actuar “con mayor objetividad e independencia”.

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