Honduras: organismos sellan alianza para fortalecer la inversión y la seguridad jurídica

La alianza impulsará acciones para fortalecer las capacidades del empresariado hondureño y acercar oportunidades de inversión a empresarios nacionales y extranjeros.

La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) formalizaron una alianza para atraer inversiones en Honduras, fortalecer la competitividad empresarial y reforzar la seguridad jurídica para inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el país.

El convenio fue suscrito por el secretario ejecutivo y ministro de Inversiones del CNI, Epaminondas Marinakys, y el presidente de la CCIT, Karim Alejandro Faraj. Ambos señalaron que la cooperación entre las instituciones apunta a ampliar las oportunidades de crecimiento económico y mejorar el clima de negocios.

Como parte del acuerdo, las dos entidades desarrollarán una agenda conjunta para promover a Honduras como destino de inversión mediante conferencias, seminarios especializados, ruedas de negocios, ferias nacionales e internacionales y otras iniciativas para conectar al sector productivo con potenciales inversionistas.

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Apoyo al sector empresarial

La alianza también prevé acciones para fortalecer las capacidades del empresariado hondureño, facilitar espacios de intercambio entre empresas y acercar oportunidades de inversión a empresarios nacionales y extranjeros.

La CCIT pondrá a disposición sus instalaciones para jornadas de capacitación, encuentros de networking y eventos orientados al fortalecimiento del ecosistema empresarial. También difundirá entre sus afiliados los servicios que ofrece el CNI y canalizará hacia la institución a empresarios e inversionistas que requieran asesoría para la ejecución de nuevos proyectos.

El acuerdo busca generar más de 100 mil empleos en sectores como logística, comercio, industria y servicios en Honduras.

Uno de los ejes del convenio es el fortalecimiento de la seguridad jurídica, un elemento que ambas entidades consideran clave para generar confianza entre quienes buscan invertir en Honduras.

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Para eso, el CNI trabajará de manera coordinada con firmas legales, consultores especializados y profesionales en mecanismos de conciliación, con el propósito de brindar acompañamiento y respaldo durante el desarrollo de iniciativas de inversión.

Estrategias de promoción

Durante la firma del convenio, Marinakys dijo que la atracción de inversiones depende del trabajo coordinado entre las instituciones públicas y el sector privado.

“Promover inversiones requiere que las instituciones trabajemos de manera articulada. Este tipo de alianzas nos permite acercar más oportunidades a los empresarios y fortalecer la confianza de quienes ven a Honduras como un destino para invertir", expresó el funcionario.

Faraj afirmó que el crecimiento económico sostenible solo es posible cuando existen condiciones que brinden certeza a los inversionistas.

“Estamos convencidos de que la inversión crece cuando existe un entorno de confianza, reglas claras y una estrecha colaboración entre el sector público y la empresa privada.

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El convenio entre la CCIT y el CNI busca fortalecer la competitividad empresarial y mejorar el clima de negocios en Honduras.

Este convenio representa una oportunidad para fortalecer la competitividad del país, facilitar nuevas oportunidades de negocios y brindar a los inversionistas el acompañamiento necesario para desarrollar sus proyectos con mayor seguridad jurídica", afirmó.

La alianza también busca consolidar una ruta integral de atención para los inversionistas, desde la identificación de oportunidades hasta el establecimiento y expansión de sus operaciones en el país.

El Consejo Nacional de Inversiones ha definido entre sus principales objetivos brindar asesoría legal y técnica, facilitar información estratégica para la toma de decisiones y acompañar a los inversionistas durante todas las etapas de sus proyectos, promoviendo la coordinación entre las instituciones del Estado y el sector privado para reducir barreras y fortalecer el clima de negocios.

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