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Mick Jagger vuelve a escribir tras Foreign Tongues: nuevas canciones sin destino fijo y el dilema del ADN Stones

El líder de The Rolling Stones contó que volvió al estudio después del reciente lanzamiento y que varias ideas podrían abrir un próximo capítulo discográfico, dentro del grupo o en proyectos de otros artistas

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The Rolling Stones perform during their Hackney Diamonds Tour at SoFi Stadium in Inglewood
El líder de los Rolling Stones reinicia su faceta compositiva tras el último lanzamiento de la banda y considera múltiples formatos para sus nuevas creaciones (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mick Jagger, tras el reciente lanzamiento de Foreign Tongues, ha retomado la escritura de nuevas canciones y explora opciones que podrían definir el próximo rumbo de The Rolling Stones, sin descartar la posibilidad de que parte de ese material encuentre destino fuera de la banda.

Nuevas composiciones y horizontes abiertos

El cantante, en una entrevista con NME, confirmó que ya trabaja en nuevas ideas luego de la salida de Foreign Tongues, según recogió la revista People. Algunas de estas composiciones podrían integrarse en un futuro álbum de los Rolling Stones, mientras que otras tal vez terminen en manos de distintos artistas. Jagger aclaró que cada canción surge sin una decisión previa sobre su destino, y que a veces reconoce que ciertos temas encajan mejor en otros proyectos.

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Hombre sonriendo sentado en sofá verde, con chaqueta de cuero negra, camisa estampada, reloj y pulsera. Micrófono y pared de listones de madera
Jagger explora melodías y letras que podrían formar parte de futuros proyectos propios o de otros artistas (YouTube: @TeamCoco)

Esta libertad creativa ha llevado al músico a considerar la producción de una trilogía discográfica. “Podría ser una trilogía. Ya empecé a escribir canciones, pero podrían ser para otra gente”, expresó. De este modo, Jagger no se impone límites y mantiene una dinámica compositiva que responde a la inspiración antes que a un esquema preestablecido.

El proceso creativo y la identidad de los Stones

Jagger enfatizó que no todo el material que escribe resulta adecuado para el estilo de la banda. A lo largo de su carrera, ha aprendido a identificar qué canciones tienen el ADN de los Rolling Stones y cuáles podrían prosperar en diferentes contextos. “Cuando escribo una canción, a veces pienso que podría funcionar mejor para los Chili Peppers o para otro grupo”, explicó.

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El cantante distingue entre el repertorio que encaja con la esencia del grupo y las ideas que pueden encontrar otro camino (REUTERS/Carlos Barria)
El cantante distingue entre el repertorio que encaja con la esencia del grupo y las ideas que pueden encontrar otro camino (REUTERS/Carlos Barria)

A pesar de esta flexibilidad, el líder del grupo sigue una pauta clara: registrar cualquier idea que considere valiosa, sin preocuparse por su finalidad inmediata. “Eso no debería impedirme escribirlas. Si se te ocurre una idea, escríbela”, resumió, mostrando una actitud abierta respecto al futuro de las composiciones.

Foreign Tongues: diversidad y colaboraciones

Foreign Tongues, el vigésimo quinto álbum de estudio de los Rolling Stones, salió a la luz el 10 de julio de 2026. El disco refleja la amplitud de influencias que han modelado la trayectoria del grupo, con referencias al rock, blues, soul, funk y R&B. Esta producción reafirma la capacidad de la banda para reinventarse y sumar nuevas sonoridades.

El vigésimo quinto álbum de estudio de los Rolling Stones suma géneros y figuras internacionales en su producción (Capitol Records via AP)
El vigésimo quinto álbum de estudio de los Rolling Stones suma géneros y figuras internacionales en su producción (Capitol Records via AP)

El álbum cuenta con la participación de invitados destacados como Paul McCartney, Bruno Mars, Robert Smith y Chad Smith. La presencia de McCartney en el tema “Covered in You” surgió de unas sesiones de estudio anteriores, y según Jagger, la colaboración se concretó de forma sencilla y rápida. El ex Beatle grabó las líneas de bajo en apenas diez minutos, siguiendo las indicaciones del productor Andy Watt.

El aporte de Bruno Mars y la dinámica de estudio

Bruno Mars también tuvo un rol activo durante la grabación en Los Ángeles, donde coincidió con Jagger mientras este finalizaba las voces del disco. El cantante relató que, tras oír varias pistas inéditas, Mars aceptó sumar su participación en un pasaje puntual del álbum, aportando espontaneidad y sentido del humor a la sesión.

La participación de Bruno Mars y el clima en el estudio acompañan el proceso creativo de la banda
La participación de Bruno Mars y el clima en el estudio acompañan el proceso creativo de la banda

Estas colaboraciones reflejan la apertura del grupo a nuevas experiencias y la búsqueda constante de matices en su música. La disposición de artistas de diferentes generaciones a involucrarse con los Rolling Stones evidencia la vigencia y el magnetismo que aún ejerce la banda.

Gira, presente y futuro de los Rolling Stones

Respecto a los conciertos, Jagger pidió no considerar cerrada la etapa en vivo de la banda. Aunque no prevé actuaciones en lo que resta del año, expresó su intención de regresar a los escenarios en 2027. También señaló que la disponibilidad de Keith Richards será determinante para organizar futuras presentaciones.

Jagger proyecta nuevas presentaciones en vivo y señala la influencia de Keith Richards en la agenda del grupo (Foto Evan Agostini/Invision/AP)
Jagger proyecta nuevas presentaciones en vivo y señala la influencia de Keith Richards en la agenda del grupo (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

La visión de Jagger sobre el presente del grupo se identifica con una identidad musical permeable y en evolución. Desde sus orígenes ligados al blues, los Rolling Stones han ampliado su estilo y renovado su repertorio, manteniendo el interés por explorar distintos géneros y sumar nuevas voces a su propuesta.

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