Guatemala explora el uso de microsatélites térmicos para reducir el consumo de agua en la agricultura

Guatemala evalúa incorporar microsatélites térmicos para optimizar el manejo del agua en el sector agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala podría dar un salto tecnológico con la llegada de microsatélites térmicos diseñados para optimizar el manejo del agua y elevar la eficiencia en cultivos de exportación en el sector agrícola.

La propuesta consiste en emplear sensores térmicos instalados en satélites para medir con gran precisión la temperatura de la superficie agrícola y de las hojas de los cultivos.

Este método, descrito como un “termómetro espacial”, permite anticipar el estrés hídrico en las plantas, facilitando la detección temprana de la falta de agua, mucho antes de que los síntomas sean visibles a simple vista.

Esta nueva tecnología se exploró durante una reunión que sostuvieron el embajador de Guatemala en Alemania, Jorge Alfredo Lemcke, y la Consejería Comercial de Guatemala en Alemania con representantes del Foreign Council on Economic Relations y de la empresa alemana Constellr.

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Representantes de la embajada guatemalteca en Alemania y Constellr, empresa alemana especializada en observación satelital, celebraron en Berlín un encuentro clave para acercar esta innovación al país centroamericano, según reportes de Deutsche Welle.

El embajador Jorge Alfredo Lemcke y la empresa alemana Constellr analizaron en Berlín la aplicación de observación satelital en Guatemala. (Minex) (Minex Guatemala)

Durante el encuentro, dialogaron sobre el uso de tecnología satelital para obtener información sobre la temperatura y las condiciones de los cultivos. Constellr desarrolla sistemas de observación terrestre mediante satélites y datos térmicos aplicables, entre otros ámbitos, a la agricultura y la gestión de recursos.

Gracias a estos datos, los agricultores pueden identificar de inmediato las zonas que requieren riego prioritario, lo que optimiza el uso de recursos hídricos y reduce los costes de operación en cultivos estratégicos como café, caña de azúcar, banano y vegetales de exportación. Esta tecnología permite tomar decisiones rápidas y precisas sobre el riego, minimizando pérdidas y mejorando la productividad.

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Microsatélites facilitan el monitoreo de la humedad del suelo y el riego de precisión en extensos campos agrícolas, optimizando la gestión de cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación práctica y resultados en otros países

En países como Alemania y España, el monitoreo térmico satelital ya ha demostrado su eficacia para enfrentar sequías y olas de calor, desafíos cada vez más frecuentes. Según Frankfurter Allgemeine Zeitung, cooperativas agrícolas europeas han logrado disminuir el consumo de agua hasta en un 40% sin sacrificar el rendimiento ni la calidad de las cosechas.

La experiencia internacional también muestra que, al combinar sensores satelitales con inteligencia artificial, agricultores en Estados Unidos y Sudamérica pueden anticipar la aparición de plagas y calcular con exactitud los rendimientos esperados, ajustando sus estrategias de manejo de forma proactiva.

La introducción de tecnologías satelitales en la agricultura guatemalteca permitiría al país enfrentar con mejores herramientas los retos del cambio climático y responder a las exigencias de mercados internacionales que valoran las prácticas sostenibles.

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Innovación y sostenibilidad en el campo guatemalteco

La vulnerabilidad de Guatemala ante fenómenos climáticos extremos ha impulsado la búsqueda de soluciones que garanticen la continuidad y competitividad de su agricultura. La alianza con la firma alemana busca no solo transferir tecnología de punta, sino también atraer inversión extranjera y beneficiar a todos los actores del sector, desde grandes exportadores hasta pequeños y medianos productores.

Alemania y España ya aplican monitoreo térmico satelital y cooperativas agrícolas redujeron el consumo de agua hasta en un 40%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a información satelital y la digitalización de procesos agrícolas abren la puerta a una gestión más responsable de los recursos naturales, fortaleciendo la seguridad alimentaria nacional. Un representante de la Consejería Comercial, citado por Handelsblatt, afirmó: “El conocimiento técnico y la innovación son esenciales para garantizar la supervivencia del sector agrícola ante el cambio climático.”

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La adopción de estas herramientas no solo modernizaría el agro guatemalteco, sino que también posicionaría al país como referente tecnológico en la región, respaldado por experiencias exitosas a nivel internacional.