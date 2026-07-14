República Dominicana

Secretos bajo el mar y galeones hundidos: Arranca el mayor encuentro arqueológico del Caribe en República Dominicana

Santo Domingo reúne a las grandes universidades del mundo en el XXXI Congreso de Arqueología del Caribe con más de 230 especialistas de 23 países

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Santo Domingo reúne a más de 230 expertos para un congreso que pone al Caribe bajo la lupa arqueológica (Foto cortesía Congreso IACA)
Santo Domingo reúne a más de 230 expertos para un congreso que pone al Caribe bajo la lupa arqueológica (Foto cortesía Congreso IACA)

Más de 230 investigadores de 23 países comenzaron este lunes en Santo Domingo el XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, que se desarrollará hasta el 18 de julio con 97 ponencias sobre el pasado precolombino y colonial de la región y sobre la formación histórica e identidad del Caribe.

Según EFE, el encuentro incluye ponencias distribuidas en 15 simposios, con sesiones plenarias diarias entre las 9:00 y las 18:00, además de mesas redondas y conferencias magistrales. Las presentaciones se realizan en el auditorio del Centro Cultural INDOTEL, en la Ciudad Colonial, y también en la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

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Durante la semana se abordarán análisis de ADN antiguo, estudios isotópicos, arqueobotánica, arqueozoología, documentación digital en tres dimensiones y arqueología subacuática aplicada al estudio del Caribe.

Temas y enfoque del congreso

Entre los temas previstos figuran investigaciones sobre patrimonio cultural sumergido, incluidos trabajos sobre naufragios históricos en el Caribe y casos como el del galeón San José, hundido frente a las costas de Colombia. Ese bloque convivirá con estudios centrados en sociedades prehispánicas y en procesos coloniales de la región.

La reunión científica que se celebra en República Dominicana incluye análisis genéticos, patrimonio sumergido y debates sobre hallazgos históricos de la región, en una agenda que mezcla tecnología, memoria e identidad compartida (Foto cortesía Congreso IACA)
La reunión científica que se celebra en República Dominicana incluye análisis genéticos, patrimonio sumergido y debates sobre hallazgos históricos de la región, en una agenda que mezcla tecnología, memoria e identidad compartida (Foto cortesía Congreso IACA)

La organización definió esta edición bajo el lema “Arqueología, construyendo puentes a través del mar Caribe”. La propuesta apunta a examinar cómo las islas y las costas caribeñas recibieron asentamientos y desplazamientos humanos procedentes de África, Europa, el continente americano y los propios territorios insulares.

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Ese enfoque también busca explicar, a partir de la investigación arqueológica, la formación de una identidad caribeña multiétnica. La idea es que los movimientos poblacionales y los intercambios entre territorios ayudaron a construir una base cultural compartida en la cuenca.

Entre las instituciones representadas aparecen Harvard, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, la Universidad de Copenhague, la Universidad de Minesota y la Universidad de Leiden. El congreso de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe reúne a investigadores con trayectoria académica y científica en temas vinculados con la arqueología caribeña.

La convocatoria también abre sus sesiones a estudiantes de arqueología y antropología, gestores del patrimonio arqueológico y antropológico y público interesado en estas disciplinas. De acuerdo con la organización, el formato sigue el esquema habitual de las reuniones científicas que la entidad celebra cada dos años.

Fotografía cedida este jueves por el Municipio Autónomo de Caguas donde aparece una estudiante del programa de Maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe mientras revisa la osamenta y las piezas arqueológicas encontrada en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas (Puerto Rico). EFE/ Municipio de Caguas
Fotografía cedida este jueves por el Municipio Autónomo de Caguas donde aparece una estudiante del programa de Maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe mientras revisa la osamenta y las piezas arqueológicas encontrada en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas (Puerto Rico). EFE/ Municipio de Caguas

Actividades de campo y sedes

El programa académico se complementa con actividades de campo y visitas a centros culturales y arqueológicos. Entre ellas figuran una jornada en Santiago y una prospección en yacimientos del Monumento Natural Cabo Samaná.

Los participantes también podrán conocer el patrimonio arqueológico prehispánico y colonial de la República Dominicana en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, presentada por la organización como el casco urbano más antiguo de América y Patrimonio Mundial de UNESCO. La publicación del congreso señaló que las sedes principales están ubicadas a pocos metros una de otra dentro de ese centro histórico.

La Academia de Ciencias de la República Dominicana actúa como anfitriona del encuentro y lo organiza junto con instituciones culturales y académicas del país, con respaldo del Ministerio de Cultura y otras entidades públicas y privadas. Como coauspiciadoras participan la Fundación García Arévalo, el Centro León, el Voluntariado del Museo del Hombre Dominicano, el Centro Cultural Taíno y Guahayona Institute.

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