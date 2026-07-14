Hospitalizaciones por dengue en Panamá muestran una reducción del 23% en comparación con el año pasado

A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, el Ministerio de Salud enfatiza en la necesidad de no bajar la guardia. (Minsa)

El dengue parece ceder en Panamá y hasta la semana epidemiológica No. 25, que corresponde del 21 al 27 de junio de 2026, se han registrado 3,596 casos acumulados de la enfermedad a nivel nacional. Del total, 3,145 casos son sin signos de alarma, mientras que 428 presentan signos de alarma y se reporta 23 casos de dengue grave.

El informe del Ministerio de Salud menciona que hasta la fecha se presenta un total de 446 hospitalizados, en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían reportado 576, cifra equivalente a una reducción del 23%.

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El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos.

El equipo de Control de Vectores recorre comunidades detectando al mosquito transmisor. (Minsa)

El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio, en el hemisferio Norte, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.

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Ante esta situación, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Al detallar los casos se indica que la Región Metropolitana encabeza la lista con 912 casos, seguido por las provincias de Colón con 712 casos, Panamá Oeste con 359 casos, Bocas del Toro 333 y el distrito de San Miguelito con 303 casos.

Igualmente, la provincia de Chiriquí registra 242 casos, Panamá Este con 226 casos, Panamá Norte 161 casos, Herrera con 130 casos, Veraguas con 63 casos; Los Santos con 57 casos, la comarca Kuna Yala 39, Coclé 29 casos, Darién 18 casos y la comarca indígena Ngäbe-Buglé presenta 11 casos, y también se presenta un caso extranjero.

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Hasta la semana 24 se mantienen 10 defunciones, que se reportan en las provincias de Bocas del Toro y Los Santos con tres defunciones cada una, mientras que las provincias de Coclé, Colón, Veraguas y la región de Panamá registran un caso cada una.

Larvas del mosquito transmisor del dengue. (Minsa)

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica No. 25 es de 76.2 casos por 100 mil habitantes.

Entre los corregimientos con más de 100 casos se encuentran: Veracruz (228 casos), Tocumen (188 casos), Puerto Pilón (169 casos) y 24 de Diciembre (107 casos).

La tasa de incidencia demuestra esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 113.6 casos por 100,000 habitantes.

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El Ministerio de Salud continúa intensificando los operativos en todo el país, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas. A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, las autoridades del Ministerio de Salud enfatizan la necesidad de no bajar la guardia.