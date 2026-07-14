Panamá

Hospitalizaciones por dengue en Panamá muestran una reducción del 23% en comparación con el año pasado

De 3,596 casos 3,145 son sin signos de alarma, mientras que 428 presentan signos de alarma y se reporta 23 casos graves de la enfermedad

Guardar
Google icon
A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, el Ministerio de Salud enfatiza en la necesidad de no bajar la guardia. (Minsa)
A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, el Ministerio de Salud enfatiza en la necesidad de no bajar la guardia. (Minsa)

El dengue parece ceder en Panamá y hasta la semana epidemiológica No. 25, que corresponde del 21 al 27 de junio de 2026, se han registrado 3,596 casos acumulados de la enfermedad a nivel nacional. Del total, 3,145 casos son sin signos de alarma, mientras que 428 presentan signos de alarma y se reporta 23 casos de dengue grave.

El informe del Ministerio de Salud menciona que hasta la fecha se presenta un total de 446 hospitalizados, en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían reportado 576, cifra equivalente a una reducción del 23%.

PUBLICIDAD

El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos.

El equipo de Control de Vectores recorre comunidades detectando al mosquito transmisor. (Minsa)
El equipo de Control de Vectores recorre comunidades detectando al mosquito transmisor. (Minsa)

El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio, en el hemisferio Norte, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Al detallar los casos se indica que la Región Metropolitana encabeza la lista con 912 casos, seguido por las provincias de Colón con 712 casos, Panamá Oeste con 359 casos, Bocas del Toro 333 y el distrito de San Miguelito con 303 casos.

Igualmente, la provincia de Chiriquí registra 242 casos, Panamá Este con 226 casos, Panamá Norte 161 casos, Herrera con 130 casos, Veraguas con 63 casos; Los Santos con 57 casos, la comarca Kuna Yala 39, Coclé 29 casos, Darién 18 casos y la comarca indígena Ngäbe-Buglé presenta 11 casos, y también se presenta un caso extranjero.

Hasta la semana 24 se mantienen 10 defunciones, que se reportan en las provincias de Bocas del Toro y Los Santos con tres defunciones cada una, mientras que las provincias de Coclé, Colón, Veraguas y la región de Panamá registran un caso cada una.

Larvas del mosquito transmisor del dengue. (Minsa)
Larvas del mosquito transmisor del dengue. (Minsa)

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica No. 25 es de 76.2 casos por 100 mil habitantes.

Entre los corregimientos con más de 100 casos se encuentran: Veracruz (228 casos), Tocumen (188 casos), Puerto Pilón (169 casos) y 24 de Diciembre (107 casos).

La tasa de incidencia demuestra esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 113.6 casos por 100,000 habitantes.

El Ministerio de Salud continúa intensificando los operativos en todo el país, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas. A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, las autoridades del Ministerio de Salud enfatizan la necesidad de no bajar la guardia.

Temas Relacionados

DengueCedeHospitalizaciones23%ReducciónCasosMinisterioSaludInforme

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Secretos bajo el mar y galeones hundidos: Arranca el mayor encuentro arqueológico del Caribe en República Dominicana

Santo Domingo reúne a las grandes universidades del mundo en el XXXI Congreso de Arqueología del Caribe con más de 230 especialistas de 23 países

Secretos bajo el mar y galeones hundidos: Arranca el mayor encuentro arqueológico del Caribe en República Dominicana

Detectaron permisos falsificados que habilitaban buses y camiones fuera de norma en Guatemala

La Dirección General de Transportes busca reducir la discrecionalidad con formularios, listas de verificación y seguimiento electrónico de expedientes, con la promesa de blindar autorizaciones y recuperar credibilidad institucional, mientras se pide a la ciudadanía denunciar anomalías

Detectaron permisos falsificados que habilitaban buses y camiones fuera de norma en Guatemala

Una delegación de empresarios alemanes evalúa inversiones en turismo e infraestructura en El Salvador

La misión empresarial inició una agenda de cinco días para revisar incentivos fiscales, proyectos urbanísticos y capacidad hotelera, como parte del esfuerzo oficial por captar capital extranjero y ampliar la llegada de visitantes europeos

Una delegación de empresarios alemanes evalúa inversiones en turismo e infraestructura en El Salvador

Thomas Christiansen se queda dirigiendo a la selección de Panamá hasta diciembre, confirma la Federación Panameña de Fútbol

El próximo Comité Ejecutivo de la federación tendrá la última palabra para decidir o no la permanencia el entrenador al frente del combinado panameño

Thomas Christiansen se queda dirigiendo a la selección de Panamá hasta diciembre, confirma la Federación Panameña de Fútbol

EE.UU. solicita la extradición de tres costarricenses y un mexicano vinculados al Cartel de Sinaloa por presunto tráfico internacional de cocaína

Los cuatro sospechosos fueron capturados en diciembre de 2025 cerca del aeropuerto de Liberia con 400 kilos de cocaína que, según la investigación, serían enviados por vía aérea hacia Estados Unidos mediante una pista clandestina

EE.UU. solicita la extradición de tres costarricenses y un mexicano vinculados al Cartel de Sinaloa por presunto tráfico internacional de cocaína

TECNO

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Meta recortó el 10% de su plantilla por la IA, pero 4 meses después su fundador admitió que la aceleración no llegó

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

Primero el enchufe, después el celular: el error de orden que millones cometen al cargar su teléfono

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Lewis Hamilton aparece por primera vez en una foto familiar junto a uno de los hijos de Kim Kardashian

Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan con sus solicitudes para usar solo el apellido Jolie

“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

“Me quedé atónita”, Julianne Moore recordó el momento en que Pedro Almodóvar cambió su carrera

MUNDO

Infobae

Irán atacó dos petroleros en el estrecho de Ormuz: un tripulante muerto

Del primer ataque con un dron naval al primer desembarco robótico: cómo evolucionan las operaciones militares sin tripulación

Estados Unidos se sumó a la alarma internacional por el hackeo de routers: la NSA atribuye los ataques a Rusia

De capital vikinga a destino turístico imperdible: así es Bergen, la ciudad que enamora en el Atlántico Norte

La ONU y la Organización Marítima exigieron el paso libre en el estrecho de Ormuz