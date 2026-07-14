Reservas internacionales de Nicaragua suben a USD 9,808.6 millones en junio

Gráfico de barras y una flecha ascendente proyectan el crecimiento de las reservas de Nicaragua en 2026, con la bandera del país en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua (BCN) alcanzó USD 9,808.6 millones hasta junio de 2026, lo que representa un incremento del 36.1% respecto al mismo mes de 2025, según datos oficiales divulgados por la entidad desde Managua. Este monto supera el cierre de mayo, que se ubicó en USD 9,772.3 millones, y mantiene la suba respecto de mayo, con una duplicación de las reservas en los últimos cuatro años, de acuerdo con el informe difundido por la agencia de noticias EFE.

El BCN atribuyó la subida de las reservas a las compras netas de divisas, los intereses de las reservas internacionales, el aumento del encaje en moneda extranjera, el ingreso de recursos externos al sector público no financiero y un incremento en las cuentas corrientes del sistema financiero nacional. Durante junio, las reservas aumentaron en USD 36.3 millones, reforzando el patrón de expansión mensual, según el reporte de la entidad monetaria.

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El comportamiento ascendente de las RIB marcó el saldo semestral y ya desde el primer trimestre del año registró un aumento. Según cifras oficiales, al cierre de marzo de 2026 las reservas internacionales alcanzaron USD 9,432.9 millones, lo que significó un crecimiento del 42.8% respecto a marzo de 2025. En ese periodo, el saldo de reservas se ubicó casi USD 2,830 millones por encima del registrado doce meses antes, cuando el remanente era de USD 6,604.1 millones.

De acuerdo con las cifras oficiales, este nivel de reservas en marzo de 2026 permitió una cobertura de la base monetaria de 4.1 veces de importaciones.

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Las proyecciones económicas para 2026

La tendencia de fortalecimiento de las reservas internacionales contrasta con proyecciones macroeconómicas como la deuda externa que se ha elevado más en este año.

Según informó el Banco Central de Nicaragua, la deuda subió a USD 16,352,6 millones al cierre de marzo de 2026 y ya equivale al 73.5% del producto interno bruto, una proporción que extiende la trayectoria ascendente del endeudamiento después del máximo histórico registrado al cierre de 2025.

En el primer trimestre, el servicio pagado de esa deuda sumó USD 878,9 millones. De ese total, USD 774,9 millones correspondieron a amortizaciones de principal y USD 104 millones a intereses y comisiones.

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Según las cifras oficiales, el saldo aumentó en USD 107,5 millones frente a diciembre de 2025, cuando se ubicaba en USD 16.245,12 millones. La suba respondió a un incremento de USD 87 millones en la deuda pública externa y de USD 20,5 millones en la privada.

Al terminar marzo, el sector público concentraba USD 8.923,6 millones del total y el privado USD 7.429 millones. En la estructura de la deuda externa, eso representó el 54,6% para el Estado y el 45,4% para las empresas.

Por otro lado, el Banco Central de Nicaragua ha estimado para 2026 un crecimiento económico de entre 3,5% y 4,5%, con una inflación anual situada en el rango de 2,5% a 3,5%. En 2025, el producto interno bruto (PIB) del país experimentó una expansión del 4,9%, lo que ratificó la continuidad de la recuperación observada desde 2021.

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El BCN atribuyó este desempeño al entorno de estabilidad cambiaria y al dinamismo en las transacciones de divisas en los mercados oficiales, según la publicación de EFE.