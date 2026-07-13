Un obrero muere tras caer desde el quinto nivel de una obra en Guatemala

La víctima cayó desde el quinto nivel de la obra durante la jornada laboral y murió por politraumatismos severos, según los Bomberos Voluntarios. (Bomberos Voluntarios de Guatemala) (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Un accidente laboral cobró la vida de un joven obrero en una construcción ubicada en el kilómetro 14 de la Carretera a El Salvador, en la ciudad Guatemala.

Reportes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios señalan que el incidente sucedió durante la jornada laboral cuando la víctima, de unos 25 años, cayó desde el quinto nivel de una obra en desarrollo. Socorristas acudieron tras recibir la alerta de los trabajadores, pero al llegar verificaron que el hombre había fallecido a causa de politraumatismos severos.

El cuerpo, que no portaba documentos de identificación, fue trasladado a la morgue local como “XX” mientras las autoridades inician el proceso para su identificación y esclarecen posibles responsabilidades. La investigación busca determinar si el accidente se debió a fallas en protocolos de seguridad o a negligencia empresarial.

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Seguridad deficiente en el sector construcción

El deceso pone en evidencia los riesgos persistentes en el sector construcción. El departamento de Guatemala registra el 73.5% de los accidentes laborales reportados a nivel nacional, según cifras del Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral y el Ministerio de Trabajo (Mintrab).

El sector de la construcción figura entre los más vulnerables a desenlaces fatales por la exposición constante a trabajos en altura y la falta de sistemas de protección efectivos.

Un experto en salud ocupacional aseguró: “La mayoría de los accidentes en obras pueden evitarse con la aplicación estricta de normas y equipos de protección”. Organizaciones laborales han reiterado la necesidad de reforzar la vigilancia estatal y exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

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Normativa y sanciones ante incumplimientos

La legislación guatemalteca, a través del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional (Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas), obliga a los patronos a proporcionar ambientes de trabajo seguros y dotar a los empleados de equipo de protección personal.

La Inspección General de Trabajo (IGT) fiscaliza el cumplimiento y aplica multas de entre 8 y 16 salarios mínimos mensuales por cada infracción detectada, según el artículo 272 del Código de Trabajo.

Un accidente laboral en una construcción del kilómetro 14 de la Carretera a El Salvador dejó muerto a un obrero en Guatemala. La víctima cayó desde el quinto nivel de la obra durante la jornada laboral y murió por politraumatismos severos, según los Bomberos Voluntarios. El cuerpo del joven obrero fue trasladado a la morgue como “XX” porque no portaba documentos de identificación. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Especialistas advierten que el cumplimiento de la normativa aún enfrenta desafíos. La falta de supervisión constante y la escasa capacitación agravan la exposición a riesgos y elevan la probabilidad de accidentes graves o mortales.

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Más casos

Esta no es la primera vez que ocurre un accidente mortal en una obra en construcción en zona 14. En marzo pasado cuatro personas fallecieron, luego de que se produjera un deslizamiento de tierras que los dejó soterrados.

El incidente ocurrió en una obra en construcción en la avenida Las Américas. Cinco personas fueron soterradas. Socorristas lograron el rescate con vida de una, pero el resto falleció.

La emergencia generó la suspensión de la obra, así como de las licencias de construcción.

En marzo ocurrió otro accidente laboral en zona 14 de la ciudad de Guatemala donde cinco personas quedaron soterradas luego de un deslizamiento de tierras, cuatro de ellas fallecieron. (Bomberos Voluntarios de Guatemala) (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Acciones para prevenir tragedias

Las recomendaciones de expertos en salud ocupacional para evitar muertes en la construcción incluyen:

Uso obligatorio de equipo de protección personal (EPP) : Arnés de seguridad, línea de vida anclada, casco y calzado industrial antideslizante en tareas en alturas superiores a 1.80 metros.

Barreras de protección colectiva : Instalación de barandillas, redes de seguridad y señalización adecuada en todos los niveles y ductos abiertos.

Capacitación y supervisión permanente : Charlas técnicas diarias y monitoreo por personal acreditado en salud y seguridad ocupacional.

“Cada accidente mortal es consecuencia de una cadena de omisiones que resulta prevenible”, puntualizó el Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral en su boletín más reciente.

Exigen acciones inmediatas

El fallecimiento de este obrero reaviva la exigencia de medidas estrictas para garantizar entornos laborales seguros en Guatemala.

Mientras la investigación avanza, sindicatos y organizaciones sociales piden a las autoridades y empresas del sector construcción asegurar la protección efectiva de quienes laboran en condiciones de alto riesgo.

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