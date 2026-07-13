República Dominicana marca un récord exportador de USD 7,897.8 millones en el primer semestre de 2026, según ProDominicana

La República Dominicana alcanzó en el primer semestre de 2026 un récord de exportaciones de USD 7,897.8 millones, con un alza interanual de 14.8 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La República Dominicana alcanzó un máximo histórico en exportaciones durante el primer semestre de 2026, según cifras oficiales difundidas por ProDominicana y citadas por Pincel Digital. El país registró entre enero y junio ventas al extranjero por USD 7,897.8 millones, un aumento interanual de 14.8 % que equivale a USD 1,018.4 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2025.

El desempeño exportador dominicano, de acuerdo con las declaraciones de Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, evidencia la fortaleza de la oferta nacional y responde a estrategias enfocadas en ampliar la presencia de productos dominicanos en los mercados internacionales. El mes de junio marcó un hito histórico al alcanzar USD 1.498,5 millones en exportaciones, el monto mensual más alto registrado hasta la fecha, con un crecimiento interanual de 17.4 % frente a junio de 2025.

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Este comportamiento positivo se reflejó tanto en las zonas francas como en el régimen nacional. Las zonas francas generaron USD 819 millones en junio, lo que representó un incremento de 8% y un 54.6% del total exportado ese mes. Por su parte, el régimen nacional alcanzó USD 651.8 millones, un aumento de 35.4 % respecto al año anterior, con una participación del 45.4 % sobre el total mensual.

Junio marcó el mayor registro mensual de exportaciones de la República Dominicana con USD 1,498.5 millones y un crecimiento de 17.4 % frente al mismo mes de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversificación y crecimiento marcan el desempeño de las exportaciones dominicanas

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se consolidó como el principal socio comercial del país, con exportaciones por USD 683,5 millones y un crecimiento interanual de 8,2 %. Le siguieron Canadá, que alcanzó USD 263.9 millones y un aumento de 211,1 %, y Haití, con USD 115.9 millones y un avance de 11,8 %. la diversificación fue otro rasgo destacado: 80 países registraron incrementos en sus compras a la República Dominicana durante junio.

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En términos de crecimiento absoluto, Canadá sobresalió con USD 179.1 millones adicionales, impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones de oro en bruto. Suiza sumó USD 75.2 millones por la misma razón. Estados Unidos aportó USD 52 millones adicionales, mientras que Haití mostró un alza de USD 12.3 millones.

Entre los productos con mayor dinamismo se encontraron el oro en bruto, que en junio alcanzó USD 341.7 millones y creció 84.2 % respecto al año precedente. Los instrumentos y aparatos de medicina sumaron USD 113.8 millones, con un aumento de 5.9 %, mientras que los disyuntores eléctricos reportaron USD 89.3 millones y un avance de 17.6 %. También destacaron las exportaciones de cigarros puros, que totalizaron USD 88.5 millones, un crecimiento interanual de 9.3 %.

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Las exportaciones dominicanas reflejan la solidez de la oferta nacional y el éxito de estrategias para aumentar la presencia en mercados internacionales, según Biviana Riveiro Disla, directora de ProDominicana.(Cortesía: Pro Dominicana)

La información de ProDominicana citado por Pincel Digital detalló que más de 700 líneas arancelarias experimentaron aumentos en junio. Entre los productos más destacados se encuentran el oro en bruto (con USD 156.2 millones adicionales), el tabaco total o parcialmente desvenado (USD 18.3 millones), los artículos y aparatos de ortopedia (USD 15.5 millones), el azúcar de caña (USD 14.7 millones) y los disyuntores eléctricos (USD 13.4 millones).

Biviana Riveiro Disla, directora de ProDominicana, atribuyó estos resultados a la competitividad y adaptación del sector exportador nacional, así como a la creciente demanda internacional de productos dominicanos. “Estos resultados evidencian la competitividad de la oferta exportable dominicana y el impacto de las estrategias implementadas para fortalecer la presencia del país en los mercados internacionales”, sostuvo la funcionaria.

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