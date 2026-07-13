Panamá

Convención Mundial para la conservación de humedales se realizará en Panamá en 2028

Se busca lograr acuerdos globales para la protección y el uso sostenible de estos ecosistemas, esenciales para la vida humana y la biodiversidad planetaria

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Los humedales son ecosistemas únicos que ocupan una porción importante del litoral panameño. (Cortesía)
Los humedales son ecosistemas únicos que ocupan una porción importante del litoral panameño. (Cortesía)

Panamá se posiciona nuevamente como una nación líder ambiental global con la designación oficial de la ciudad como sede de la Conferencia de las Partes (COP) N.º 16 de la Convención RAMSAR para la Conservación de Humedales, a realizarse del 7 al 15 de junio de 2028.

La Convención de Ramsar sobre la Conservación de los Humedales es un tratado intergubernamental adoptado en 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán, cuyo objetivo es promover la conservación y el uso racional de los humedales a nivel mundial. Cuenta con 172 países miembros y más de 2,500 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional.

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La Conferencia de las Partes (COP) se celebra cada tres años en distintas partes del mundo y reúne a gobiernos, organizaciones y expertos para evaluar avances y definir prioridades en la protección de estos ecosistemas.

Musonda Mumba, secretaria general de la Convención RAMSAR, estuvo presente en la firma del acuerdo junto al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, estableciendo formalmente a Panamá como sede de la Conferencia de las Partes (COP) N.º 16 de la Convención RAMSAR para la Conservación de Humedales.

Musonda Mumba, secretaria general de la Convención RAMSAR, conversa con el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino. (MiAmbiente)
Musonda Mumba, secretaria general de la Convención RAMSAR, conversa con el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino. (MiAmbiente)

Este convenio, de acuerdo a la información oficial, marca una estrecha colaboración para preparar uno de los encuentros ambientales más importantes del mundo, que reunirá en nuestro país a unos 1,500 representantes de más de 170 países junto a científicos, especialistas en humedales, pueblos indígenas, organizaciones ambientalistas y el sector privado.

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Panamá es parte de la Convención desde 1989 y cuenta con seis sitios Ramsar reconocidos oficialmente como humedales de importancia internacional: la Bahía de Panamá, ubicada al este de la ciudad de Panamá; el Golfo de Montijo, situado en la provincia de Veraguas; San San Pond Sak, localizado en Bocas del Toro; Punta Patiño, en la provincia de Darién; Damani-Guariviara, ubicado en la comarca Ngäbe-Buglé; y el Complejo de Humedales de Matusagaratí, ubicado en Darién.

Los seis sitios RAMSAR de Panamá conectan biodiversidad entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y actúan como corredores naturales únicos para especies migratorias; son áreas irremplazables de reproducción para peces y aves; y regulan procesos hídricos costeros de enorme valor social y económico.

Panamá posee una gran variedad de humedales que reúnen manglares, estuarios, marismas, lagunas costeras y humedales de agua dulce. Su ubicación entre dos océanos hace posible que estos cumplan con funciones ambientales vitales como proteger las costas, capturar carbono, regular el agua y conservar la biodiversidad, en otros.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro expresó que la designación de Panamá como sede de la Conferencia de las Partes (COP) N.º 16 de la Convención RAMSAR para la Conservación de Humedales reconoce años de trabajo del país en la protección de humedales y ofrece la oportunidad de mostrar al mundo soluciones panameñas innovadoras basadas en la naturaleza.

Los humedales actúan como corredores naturales únicos para especies migratorias y son áreas irremplazables de reproducción para peces y aves. (Cortesía)
Los humedales actúan como corredores naturales únicos para especies migratorias y son áreas irremplazables de reproducción para peces y aves. (Cortesía)

“Nuestros manglares y humedales son ecosistemas únicos y majestuosos que ocupan una proporción importante del litoral panameño y proporcionan valor económico irremplazable a nuestras comunidades costeras. Los estamos cuidando de la mano de esas mismas comunidades, fortaleciendo la conservación de las áreas protegidas costeras y los corredores biológicos y humedales de los que dependemos tantos panameños para nuestra alimentación y bienestar,” manifestó el funcionario

Entre los temas prioritarios de este encuentro internacional está lograr acuerdos globales para la protección y el uso sostenible de humedales, ecosistemas esenciales para la vida humana y la biodiversidad planetaria.

Panamá ve el evento del COP 16 de RAMSAR como un momento propicio para crear alianzas regionales, atraer inversión en conservación y dar voz a los territorios tropicales en las decisiones internacionales sobre manejo de humedales.

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