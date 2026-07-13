Médico sindicalista busca la candidatura presidencial por el partido de izquierda en El Salvador

El sindicalista Rafael Aguirre se inscribe como precandidato presidencial del FMLN (Foto cortesía FMLN)

Rafael Aguirre formalizó este domingo su inscripción como precandidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FML) para los comicios del 28 de febrero de 2027. El secretario general del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social participó en un acto en San Salvador junto a organizaciones sindicales y militantes del partido.

Aguirre agradeció a la militancia y a la dirigencia del FMLN por la apertura del proceso. “Hoy vengo a asumir una de esas decisiones que buscan cambiar el rumbo de un país. Agradezco a la militancia, agradezco al Frente y agradezco también al secretario general, Manuel Flores, por recibirme en la sede del partido”, expresó durante la conferencia de prensa, donde se escucharon consignas como “¡Aguirre presidente!”.

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El dirigente sindical dijo que su proyecto presidencial no partirá de una agenda individual, sino del consenso con las bases. “Todos nos tenemos que salvar en racimo”, afirmó. Añadió que el plan de nación deberá desarrollarse “desde la base, pasando por las personas expertas en los temas. No tenemos por qué buscar afuera, acá tenemos personas suficientemente capaces para poder desarrollar”.

El acto y los apoyos

Durante la conferencia, Aguirre agradeció el respaldo de organizaciones ciudadanas, además del acompañamiento de otros sindicatos. Al referirse a la ausencia del secretario general del partido, explicó: “Él está convaleciente, tiene ya tres semanas de estar enfermo y yo, como su médico de planta, lo estoy atendiendo”.

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El dirigente sindical lanzó su aspiración presidencial con respaldo de bases y gremios en San Salvador, donde planteó construir una propuesta de país mediante consultas internas y con apoyo de especialistas (Foto cortesía FMLN)

La conferencia también incluyó preguntas sobre la integración con otras organizaciones sociales y la posibilidad de sumar apoyos fuera del FMLN. Aguirre indicó que buscará el acercamiento, pero reiteró su respeto por la autonomía de cada grupo.

“No puedo obligar a mis hermanos sindicalistas a que tomen decisión por mí. Será en su momento y a su debido tiempo, si ellos quieren incorporarse, son bienvenidos. Necesitamos de cada uno de ellos”, sostuvo ante la prensa.

Vicepresidencia y financiamiento

Consultado sobre la selección de su fórmula vicepresidencial, Aguirre dijo que la decisión final corresponderá a la militancia y a la comisión encargada.

“Hay muchas personas que se han inscrito para la vicepresidencia. La comisión determinará la viabilidad y posteriormente lo inscribirá. Yo soy una persona más que opina y esperamos que se cumplan los requisitos adecuados. Será la militancia la que decida quién será mi vicepresidente”, manifestó. Y sobre la financiación de su campaña, recalcó: “La que siempre ha sido: el pueblo”.

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El contexto electoral

El proceso interno del FMLN se desarrolla en un escenario político en el que el presidente Nayib Bukele inscribió su precandidatura por el partido Nuevas Ideas y quedó a la espera de ratificación para buscar un tercer mandato consecutivo tras una reforma constitucional.

“El pueblo” como financista y la vicepresidencia en manos de la militancia: el mensaje de Rafael Aguirre al inscribirse como precandidato del FMLN (Foto cortesía FMLN)

El calendario del Tribunal Supremo Electoral establece que la campaña electoral comenzará el 27 de octubre de 2026 y terminará el 24 de febrero de 2027. El próximo proceso electoral definirá la presidencia, la vicepresidencia, la Asamblea Legislativa y los consejos municipales.

El pasado mes de mayo, el Colegio Médico de El Salvador denunció la apertura de un proceso administrativo de despido contra Aguirre, quien se mantiene como una de las voces críticas del sector salud.

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