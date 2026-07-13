El Salvador

Médico sindicalista busca la candidatura presidencial por el partido de izquierda en El Salvador

El dirigente sindical presentó su postulación y enfatizó que la definición del plan de gobierno será colectiva, mientras agradeció el respaldo de organizaciones y reiteró su compromiso con la base partidaria

Guardar
Google icon
El sindicalista Rafael Aguirre se inscribe como precandidato presidencial del FMLN (Foto cortesía FMLN)
El sindicalista Rafael Aguirre se inscribe como precandidato presidencial del FMLN (Foto cortesía FMLN)

Rafael Aguirre formalizó este domingo su inscripción como precandidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FML) para los comicios del 28 de febrero de 2027. El secretario general del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social participó en un acto en San Salvador junto a organizaciones sindicales y militantes del partido.

Aguirre agradeció a la militancia y a la dirigencia del FMLN por la apertura del proceso. “Hoy vengo a asumir una de esas decisiones que buscan cambiar el rumbo de un país. Agradezco a la militancia, agradezco al Frente y agradezco también al secretario general, Manuel Flores, por recibirme en la sede del partido”, expresó durante la conferencia de prensa, donde se escucharon consignas como “¡Aguirre presidente!”.

PUBLICIDAD

El dirigente sindical dijo que su proyecto presidencial no partirá de una agenda individual, sino del consenso con las bases. “Todos nos tenemos que salvar en racimo”, afirmó. Añadió que el plan de nación deberá desarrollarse “desde la base, pasando por las personas expertas en los temas. No tenemos por qué buscar afuera, acá tenemos personas suficientemente capaces para poder desarrollar”.

El acto y los apoyos

Durante la conferencia, Aguirre agradeció el respaldo de organizaciones ciudadanas, además del acompañamiento de otros sindicatos. Al referirse a la ausencia del secretario general del partido, explicó: “Él está convaleciente, tiene ya tres semanas de estar enfermo y yo, como su médico de planta, lo estoy atendiendo”.

PUBLICIDAD

El dirigente sindical lanzó su aspiración presidencial con respaldo de bases y gremios en San Salvador, donde planteó construir una propuesta de país mediante consultas internas y con apoyo de especialistas (Foto cortesía FMLN)
El dirigente sindical lanzó su aspiración presidencial con respaldo de bases y gremios en San Salvador, donde planteó construir una propuesta de país mediante consultas internas y con apoyo de especialistas (Foto cortesía FMLN)

La conferencia también incluyó preguntas sobre la integración con otras organizaciones sociales y la posibilidad de sumar apoyos fuera del FMLN. Aguirre indicó que buscará el acercamiento, pero reiteró su respeto por la autonomía de cada grupo.

“No puedo obligar a mis hermanos sindicalistas a que tomen decisión por mí. Será en su momento y a su debido tiempo, si ellos quieren incorporarse, son bienvenidos. Necesitamos de cada uno de ellos”, sostuvo ante la prensa.

Vicepresidencia y financiamiento

Consultado sobre la selección de su fórmula vicepresidencial, Aguirre dijo que la decisión final corresponderá a la militancia y a la comisión encargada.

“Hay muchas personas que se han inscrito para la vicepresidencia. La comisión determinará la viabilidad y posteriormente lo inscribirá. Yo soy una persona más que opina y esperamos que se cumplan los requisitos adecuados. Será la militancia la que decida quién será mi vicepresidente”, manifestó. Y sobre la financiación de su campaña, recalcó: “La que siempre ha sido: el pueblo”.

El contexto electoral

El proceso interno del FMLN se desarrolla en un escenario político en el que el presidente Nayib Bukele inscribió su precandidatura por el partido Nuevas Ideas y quedó a la espera de ratificación para buscar un tercer mandato consecutivo tras una reforma constitucional.

“El pueblo” como financista y la vicepresidencia en manos de la militancia: el mensaje de Rafael Aguirre al inscribirse como precandidato del FMLN (Foto cortesía FMLN)
“El pueblo” como financista y la vicepresidencia en manos de la militancia: el mensaje de Rafael Aguirre al inscribirse como precandidato del FMLN (Foto cortesía FMLN)

El calendario del Tribunal Supremo Electoral establece que la campaña electoral comenzará el 27 de octubre de 2026 y terminará el 24 de febrero de 2027. El próximo proceso electoral definirá la presidencia, la vicepresidencia, la Asamblea Legislativa y los consejos municipales.

El pasado mes de mayo, el Colegio Médico de El Salvador denunció la apertura de un proceso administrativo de despido contra Aguirre, quien se mantiene como una de las voces críticas del sector salud.

Temas Relacionados

El SalvadorElecciones 2026Tribunal Supremo ElectoralPresidencia de El SalvadorElecciones presidencialesElecciones internasFMLN

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana marca un récord exportador de USD 7,897.8 millones en el primer semestre de 2026, según ProDominicana

Las ventas al exterior del país crecieron 14.8% entre enero y junio y sumaron USD 1,018,4 millones más que el año pasado

República Dominicana marca un récord exportador de USD 7,897.8 millones en el primer semestre de 2026, según ProDominicana

Farmacéuticas peruanas apuntan a Centroamérica ante caída de sus exportaciones en 2026

Los representantes del rubro viajarán a Costa Rica y Honduras del 28 de septiembre al 2 de octubre, en una visita coordinada por el Comité de Productos Farmacéuticos de ADEX, según informó EFE

Farmacéuticas peruanas apuntan a Centroamérica ante caída de sus exportaciones en 2026

El Instituto Costarricense de Electricidad mantiene el despliegue de la red 5G tras una anulación parcial de su licitación

La Contraloría General de la República dejó en pie la base técnica del proyecto, pero ordenó repetir la contratación de componentes de conectividad, una decisión que reabre el debate sobre los plazos comerciales

El Instituto Costarricense de Electricidad mantiene el despliegue de la red 5G tras una anulación parcial de su licitación

Cámara de Comercio de Honduras considera que desembolso del FMI fortalece la confianza internacional

El reciente desembolso aprobado por el organismo representa una señal positiva para la economía hondureña y señalo la Cámara de Comercio e Industrias

Cámara de Comercio de Honduras considera que desembolso del FMI fortalece la confianza internacional

Cita arqueológica en República Dominicana reúne a 237 investigadores de 23 países

La convocatoria internacional congrega a especialistas de universidades, museos y centros de estudio, con participación de Harvard, Yale, Cambridge y el CNRS, durante una semana dedicada al pasado caribeño

Cita arqueológica en República Dominicana reúne a 237 investigadores de 23 países

TECNO

Cable Ethernet o WiFi: cuál tecnología es más estable para ver películas de Netflix, Prime Video o más apps

Cable Ethernet o WiFi: cuál tecnología es más estable para ver películas de Netflix, Prime Video o más apps

Clonación de tarjetas, trampas en el dispensador y otros fraudes al retirar dinero de un cajero

Así es el boom del taekwondo virtual que conquista Asia

Tocaste el enlace y les diste acceso a todo: el engaño de WhatsApp que no tiene marcha atrás

Casi todos los padres cometen este error con sus contraseñas y los hackers lo saben

ENTRETENIMIENTO

Gigi Hadid muestra detalles de sus vacaciones en París con Bradley Cooper

Gigi Hadid muestra detalles de sus vacaciones en París con Bradley Cooper

Madonna rompe récord con “Confessions II” y logra su décimo número uno en Billboard 200

Tom Holland revela cómo apoyó a Zendaya durante una escena clave de ‘La Odisea’

El hijo de Priscilla Presley, Navarone, responde a las críticas por pedir donaciones para abrir un negocio de pizzas

Murió Wai Ching Ho, la villana de ‘Daredevil’ y ‘Iron Fist’ de Marvel

MUNDO

En medio de los ataques cruzados con EEUU, el régimen de Irán dijo que los esfuerzos para alcanzar la paz quedaron “sin efecto”

En medio de los ataques cruzados con EEUU, el régimen de Irán dijo que los esfuerzos para alcanzar la paz quedaron “sin efecto”

Estados Unidos completó una nueva oleada de ataques contra Irán para reducir su capacidad militar en el estrecho de Ormuz

Tragedia en Bangkok: al menos 27 muertos y varios heridos tras un devastador incendio en un local nocturno

El régimen de Irán dijo que varios proyectiles impactaron objetivos militares en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz

El tifón Bavi perdió fuerza tras tocar tierra en China, pero mantiene intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento