Guatemala acumula unos 3.632 sismos registrados desde enero y solo 79 sensibles, según el Insivumeh

Una infografía muestra que Guatemala acumuló 3.632 sismos registrados y 79 sensibles desde enero, según datos del INSIVUMEH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INSIVUMEH registró siete sismos instrumentales en Guatemala durante las últimas 24 horas, en un periodo cerrado a las 07:00 de este sábado 11 de julio de 2026, sin que ninguno fuera perceptible para la población, en un país marcado por la actividad constante que provoca la interacción de tres placas tectónicas.

El dato se suma al acumulado anual del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología: 3.632 sismos registrados y 79 sensibles desde el 1 de enero hasta la fecha del reporte. La vigilancia sigue a cargo de la sección de Sismología del departamento, que monitorea en tiempo real la red de estaciones instaladas en el territorio nacional.

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Según el resumen de turno emitido por el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, los siete eventos de la jornada fueron captados únicamente por instrumentos. El mismo informe preliminar, citado por el organismo, fijó en cero la cantidad de sismos sensibles durante ese lapso.

Un mapa de Centroamérica elaborado por INSIVUMEH detalla la actividad sísmica en Guatemala, con siete sismos registrados en las últimas 24 horas y 3632 acumulados en 2026. (Insivumeh Guatemala )

Los movimientos se concentraron entre la costa del Pacífico y la región central del país

El mapa incorporado al reporte ubica varios de los eventos en la zona costera del Pacífico, en las proximidades de la Fosa Mesoamericana. Esa estructura tectónica submarina es el punto donde la Placa de Cocos se subduce bajo la Placa del Caribe.

Otros movimientos quedaron registrados en el interior del país, en la región central de Guatemala. La distribución geográfica de los epicentros refleja dos de las áreas donde se expresa la dinámica tectónica que atraviesa el territorio guatemalteco.

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La respuesta directa al balance del día es esa: hubo siete sismos en 24 horas, todos instrumentales y ninguno sensible. Eso significa que la red de monitoreo sí detectó actividad sísmica, pero no se produjeron movimientos que la población pudiera percibir sin equipos especializados.

La interacción de tres placas mantiene una sismicidad recurrente en Guatemala

La base geológica de esa actividad está en la posición del país sobre la confluencia de tres placas tectónicas: el bloque Maya de la Placa Norteamericana, el bloque Chortis de la Placa del Caribe y la parte norte de la Placa de Cocos. Ese contacto múltiple mantiene una inestabilidad permanente en la corteza terrestre.

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De acuerdo con el reporte del INSIVUMEH, el desplazamiento entre estas masas alcanza entre 5 y 9 centímetros por año. Esa fricción y movimiento acumulado derivan en episodios recurrentes de sismicidad que, en algunas ocasiones, pueden alcanzar magnitudes de entre 7 y 8 grados.

Las principales fallas del país coinciden con los límites de esas placas. El informe identifica entre ellas a Chixoy-Polochic, Motagua y Jalpatagua.

El organismo aclaró que el reporte difundido este sábado tiene carácter preliminar y está sujeto a cambios. La actualización depende del procesamiento continuo de los datos que recibe la red sísmica nacional.

El Insivumeh asegura que la app de alerta de terremotos funciona con normalidad

El Insivumeh informó que la aplicación “INSIVUMEH Alerta de Terremotos” funciona con normalidad y explicó que la ausencia de notificaciones recientes se debe a que no se han registrado sismos por encima de 4.0 ni eventos que ameriten una alerta temprana.

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De acuerdo con el instituto, la herramienta solo emite avisos cuando un movimiento puede generar una intensidad significativa en una zona determinada y representar un posible riesgo para la población. Por ese criterio, muchos eventos detectados por la Red Sismológica Nacional no activan notificaciones en los dispositivos.

El Insivumeh indicó que la información oficial sobre todos los sismos se publica en boletines y en sus canales oficiales tras el análisis del personal técnico. También precisó que la red mantiene vigilancia 24 horas al día, los siete días de la semana, para detectar, analizar y evaluar la sismicidad en el territorio nacional.

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La institución recomendó tener instalada la versión más reciente de la app y verificar una conexión estable a internet, además de mantener habilitados los servicios de notificaciones del teléfono. Añadió que trabaja en una nueva versión con mejoras de estabilidad y confiabilidad, y que pondrá a disposición una encuesta para recopilar opiniones de los usuarios.

El Insivumeh presentó esta semana un informe sobre la secuencia sísmica de 2025

A un año de la secuencia sísmica que sacudió Guatemala, Sacatepéquez y el entorno de Amatitlán, el INSIVUMEH volvió a la zona para entregar un informe técnico que reconstruye lo ocurrido desde el 8 de julio de 2025 y busca que las comunidades comprendan el episodio, adopten medidas anticipatorias y gestionen mejor el riesgo en un territorio expuesto a sismos y a la cercanía de un volcán.

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El documento se presentó después de que el instituto lograra clasificar más de 1.400 sismos, de los cuales 47 fueron sensibles para la población desde esa fecha. El dato fue informado por el director del organismo, Erwin Rojas, durante una exposición realizada el 30 de julio para detallar el análisis de la cadena de movimientos.

El episodio comenzó el 8 de julio de 2025 a las 15:11, con un sismo de magnitud 5,2 y epicentro cerca de Amatitlán. Poco después ocurrió otro temblor de magnitud 5,6 a 5,7, y durante esa jornada y las horas siguientes el instituto contabilizó cientos de réplicas y movimientos asociados al sistema de fallas locales.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, ese martes 8 de julio también se registró un evento sísmico de magnitud 5,2 con epicentro en el departamento de Escuintla. Sus distancias epicentrales más cercanas fueron Sacatepéquez, a 13 kilómetros, y Guatemala, a 23 kilómetros.