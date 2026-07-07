Horror en Tailandia: acusan a un australiano de matar a una adolescente y abandonar su cuerpo en una valija

El australiano Simon Peter Carman fue acusado por el crimen en Pattaya y la policía analiza si tiene vínculo con otros dos casos sin resolver en la misma región de Tailandia (Photo by Handout / PATTAYA CITY POLICE STATION / AFP) /

La policía tailandesa investiga la muerte de una adolescente de 17 años, Thunchanok Donhomla, hallada en la madrugada del sábado dentro de una valija cerca de las vías del tren en Pattaya, en la costa oriental del golfo de Tailandia. Por el hecho, fue acusado un australiano, Simon Peter Carman, de 45 años, según informó The Guardian. Según la policía, dentro de la maleta también estaban las pertenencias de la joven.

Los agentes investigan si el australiano acusado por la muerte de la adolescente está vinculado con otros dos casos sin resolver de mujeres encontradas en condiciones similares en la misma región, según informó The Guardian.

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La investigación se concentra en la posible relación entre el caso de Thunchanok Donhomla y dos expedientes abiertos en Huay Yai y Ban Chang. La policía sostiene que hay similitudes entre las escenas, pero por ahora no existen pruebas que vinculen a Simon Peter Carman con esos hechos.

La policía tailandesa investiga en Pattaya la muerte de Thunchanok Donhomla, la adolescente de 17 años hallada dentro de una valija junto a las vías del tren

El coronel de policía Anek Srathongyoo, superintendente de la comisaría de Pattaya City, dijo a The Guardian el martes que los otros dos casos resultaron más difíciles de esclarecer porque transcurrió más tiempo entre las muertes y el hallazgo de los cuerpos.

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Srathongyoo agregó que las víctimas de esos casos serían mujeres que trabajaban en la industria para adultos de la zona. Señaló que en ambos casos los cuerpos fueron hallados desnudos dentro de valijas junto con ropa, zapatos y pertenencias.

Los cargos y la situación procesal del acusado

La policía presentó tres cargos contra Carman durante el fin de semana: asesinato, ocultación de cadáver para encubrir la causa de la muerte y sustracción de una menor de más de 15 y menos de 18 años con fines indecentes. El acusado negó todos los cargos, de acuerdo con The Guardian.

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Las autoridades presentaron contra Carman cargos por asesinato, ocultación de cadáver y sustracción de una menor con fines indecentes, mientras el acusado negó la imputación (Photo by Handout / PATTAYA CITY POLICE STATION / AFP)

Carman seguía bajo custodia en el tribunal de Pattaya City el domingo. Debe comparecer ante la justicia en una fecha todavía no determinada.

En una etapa previa del caso, los investigadores esperaban los resultados de la autopsia y otras pruebas antes de presentar cargos. Según el código penal tailandés citado por The Guardian, una condena por asesinato puede acarrear la pena de muerte o entre 15 y 20 años de prisión.

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La secuencia reconstruida con cámaras y la detención en el aeropuerto

Las cámaras de seguridad revisadas por la policía y vistas por The Guardian sitúan a Donhomla y a Carman tomados de la mano en el vestíbulo del condominio que él alquilaba en Jomtien Beach. Las imágenes los muestran esperando el ascensor poco después de las 03:30 del jueves.

Luego, otras grabaciones lo muestran cuando sacó una valija grande del condominio: entre las 21:25 y las 21:48 del jueves, lo mostraría arrastrándola fuera del edificio y alejándose con ella atada detrás de la motocicleta; entre las 21:57 y las 22:06, las cámaras lo captarían de regreso sin la valija.

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La policía tailandesa mantiene abierta la pesquisa sobre el caso de Pattaya mientras espera resultados de la autopsia y coordina con otras comisarías por las similitudes detectadas (Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)

La policía lo detuvo en Bangkok el viernes por la noche, en el aeropuerto de Suvarnabhumi, cuando se preparaba para abordar un vuelo de Jetstar con destino a Perth. Medios locales situaron el arresto hacia las 21:30, tras una alerta migratoria solicitada por la comisaría de Pattaya City para impedir su salida de Tailandia.

Según un comunicado policial citado por The Guardian, los agentes interrogaron al sospechoso y obtuvieron información sobre el lugar donde presuntamente habían abandonado la maleta. Después de esa declaración, los investigadores acudieron al sitio y localizaron el cuerpo.

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Las declaraciones del acusado y el dolor de la familia

En videos grabados mientras estaba bajo custodia, obtenidos por ABC y otros medios y citados por The Guardian, Carman se dirigió a la familia de la víctima. “Siento lo ocurrido con su hija. Se me fue de las manos”.

En la misma grabación añadió: “Sé que estarán muy tristes, muy afectados. Yo también. Esto no debería haber pasado. Espero que estén bien, sé que no lo están, pero espero que lo estén y les digo a otras chicas que tengan... cuidado...”.

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Las cámaras de seguridad situaron a Thunchanok Donhomla y a Simon Peter Carman en un condominio de Jomtien Beach y luego registraron al acusado cuando sacó una valija del edificio (Pattaya Provincial Police Station/Handout via REUTERS)

Las imágenes también parecen mostrar arañazos en la parte superior de sus brazos y en el cuello. El acusado afirmó: “Creo que es una araña; siempre entran aquí”.

Medios locales tailandeses informaron que Carman se declaró no culpable ante la policía y sostuvo que actuó en defensa propia. El sitio Thairath añadió que el enfrentamiento se habría originado por un desacuerdo sobre dinero, una versión que no forma parte de la imputación formal anunciada por las autoridades.

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Qué se sabe del trasfondo del caso y de la investigación

Jomtien Beach es el lugar donde Carman había alquilado un departamento por un año, según Srathongyoo. El jefe policial también señaló que ingresó en Tailandia en diciembre con visa de turista y después la prorrogó.

La policía dijo que no tenía constancia de infracciones migratorias ni de antecedentes penales del australiano en Tailandia. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia confirmó que presta asistencia consular a un ciudadano australiano detenido en Tailandia, aunque no ofreció más comentarios por razones de privacidad.

El acusado dijo bajo custodia que el hecho “se le fue de las manos”, mientras medios locales informaron que se declaró no culpable y alegó defensa propia (TPBS via AP)

Los investigadores de Pattaya City trabajan con colegas de Huay Yai y Ban Chang porque los otros dos casos ocurrieron fuera del área bajo mando directo de Srathongyoo. Esa línea de pesquisa abierta por las similitudes no modifica la posición oficial de la policía: no hay prueba que una al acusado con esos expedientes.

El padre de la víctima, Thongchai Donhomla, dijo a Reuters que le costaba asimilar la pérdida. “Estoy profundamente apenado. Mi hija no tenía madre, así que siempre que quería algo, encontraba la manera de conseguirlo por sí misma, y ​​siempre me ayudaba también a mí”, dijo.