Crean un repositorio digital para el náhuat, la última lengua indígena viva en El Salvador

El Salvador impulsa la preservación del náhuat con un repositorio digital trilingüe en náhuat, español e inglés. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

La documentación y preservación del idioma náhuat en El Salvador recibe un impulso con la creación de un repositorio digital trilingüe, enfocado en registrar y difundir términos de náhuat al español e inglés.

Esta iniciativa emplea herramientas tecnológicas modernas y representa un esfuerzo para salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos originarios.

El proyecto es coordinado por Héctor Martínez, activista lingüístico salvadoreño, y cuenta con el respaldo de la Fundación Wikimedia, la organización Salvis Unidos y colaboradores de la Escuela Comunitaria Timumachtikan Nawat.

El objetivo principal del repositorio es reunir vocabulario, expresiones y audios del náhuat, facilitando el acceso a estudiantes, investigadores o miembros de comunidades interesadas en la revitalización de esta lengua.

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El contenido se presenta en tres idiomas, lo que amplía su alcance y fortalece los procesos de aprendizaje y documentación. Según los organizadores, el proyecto ya ha registrado las primeras 1,000 palabras en texto y audio, un avance significativo para la construcción de una base de datos digital sin precedentes en El Salvador.

El repositorio digital del náhuat reúne vocabulario, expresiones y audios para apoyar la revitalización de la lengua indígena en El Salvador. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

El desarrollo del repositorio tuvo un hito importante con una jornada de documentación lingüística en Santo Domingo de Guzmán, municipio reconocido como el principal enclave de hablantes de náhuat en el país.

La actividad reunió a un equipo multicultural y multidisciplinario compuesto por 11 nahuahablantes originarios, 24 estudiantes y dos maestros de la Escuela Comunitaria Timumachtikan Nawat. La convocatoria atrajo a participantes locales y a alumnos provenientes de Canadá, Nueva York, Honduras así como diferentes regiones de El Salvador.

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El encuentro permitió grabar audios, recopilar vocabulario y registrar usos del idioma en situaciones cotidianas, convirtiéndose en un paso clave para asegurar la transmisión del conocimiento lingüístico a futuras generaciones.

La meta es documentar 6,500 palabras, se estima que el proyecto final se presentará en un año.

El náhuat es un idioma de la familia uto-azteca hablado tradicionalmente por el pueblo pipil. Según la Universidad Don Bosco, se trata de la última lengua indígena autóctona viva en El Salvador. Su transmisión intergeneracional ha sido el canal fundamental para conservar costumbres, conocimientos y creencias ancestrales.

Con la llegada de los conquistadores españoles, el español desplazó progresivamente a los idiomas originarios modificando el tejido cultural y lingüístico del territorio.

El proyecto coordinado por Héctor Martínez cuenta con el respaldo de la Fundación Wikimedia, Salvis Unidos y la Escuela Comunitaria Timumachtikan Nawat. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

En el contexto salvadoreño, las lenguas indígenas sufrieron un proceso de extinción acelerada. Solo tres pueblos, los pipiles, lencas y cacaoperas, lograron mantener sus idiomas durante varias generaciones, aunque hoy únicamente el náhuat subsiste como lengua materna en un grupo reducido. Menos de cien personas, concentradas en Santo Domingo de Guzmán, poseen el conocimiento nativo de este idioma, mientras que el resto de los descendientes indígenas del país han adoptado el español como lengua principal.

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El deterioro de las lenguas originarias se relaciona con la ausencia de transmisión natural entre generaciones y con políticas estatales que durante décadas negaron la existencia de pueblos indígenas. La Universidad Don Bosco puso en marcha en 2003 el Proyecto de Revitalización del Náhuat, que incluye programas de inmersión temprana como la Cuna Náhuat. Con estas acciones, más de 600 niños han aprendido el idioma a través de actividades lúdicas impartidas por mujeres nahuahablantes de la comunidad.

La jornada en Santo Domingo de Guzmán reunió a 11 nahuahablantes originarios, 24 estudiantes y dos maestros para registrar usos cotidianos del náhuat. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

La creación del repositorio digital trilingüe representa una iniciativa pionera para documentar y compartir el náhuat en formatos accesibles y atractivos.

La plataforma busca convertirse en una referencia para la investigación lingüística, la educación y la preservación cultural, integrando la tecnología y la colaboración local e internacional para dar visibilidad a la última lengua indígena viva en El Salvador.

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