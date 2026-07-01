República Dominicana

La tecnificación del riego y la alianza académica impulsan la agricultura sostenible en República Dominicana

El convenio interinstitucional establece capacitación continua, investigación aplicada e intercambio de especialistas para modernizar la producción, promover herramientas innovadoras y ampliar el uso de riego tecnificado en la República Dominicana

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Dron volando sobre campos de cultivos verdes. Varias personas trabajan cerca de una construcción con paneles solares y una camioneta blanca.
La TNR y Utesa establecieron una alianza en la República Dominicana para impulsar la innovación y la agricultura sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades dominicanas buscan fortalecer las capacidades técnicas del sector agropecuario mediante la formación, la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de modernizar la producción agrícola y garantizar la sostenibilidad en el uso de los recursos.

En ese contexto, la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) establecieron una alianza interinstitucional para impulsar la innovación y la agricultura sostenible en la República Dominicana.

El acuerdo entre TNR y Utesa contempla acciones conjuntas orientadas a la capacitación continua de profesionales, la investigación aplicada y el intercambio de especialistas.

Uno de los propósitos centrales consiste en actualizar los conocimientos de quienes trabajan en el campo, promoviendo la adopción de sistemas de riego tecnificado y nuevas herramientas para optimizar el rendimiento agrícola.

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El convenio, firmado por Claudio Caamaño Vélez, director ejecutivo de la TNR, y Luis Bienvenido Gómez Luciano, vicerrector de Investigación y Producción Científica de Utesa, abre paso a proyectos que integran la educación continuada, talleres prácticos y actividades de divulgación científica.

Estas iniciativas están diseñadas para generar soluciones a los desafíos que enfrenta el sector y fomentar un entorno donde la tecnología y la ciencia sean aliadas directas de los productores.

El acuerdo entre la TNR y Utesa promueve la capacitación continua, la investigación aplicada y el intercambio de especialistas en el sector agropecuario. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura de República Dominicana)
El acuerdo entre la TNR y Utesa promueve la capacitación continua, la investigación aplicada y el intercambio de especialistas en el sector agropecuario. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura de República Dominicana)

Tecnificación Nacional de Riego se encargará de ofrecer asistencia técnica especializada y facilitar procesos de formación en riego tecnificado.

Estos programas permitirán a ingenieros, técnicos y agricultores adquirir habilidades actualizadas y conocer los sistemas más avanzados disponibles para la gestión eficiente del agua, un recurso esencial para la productividad en el agro.

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La Universidad Tecnológica de Santiago, por su parte, aportará su infraestructura, capacidad académica y experiencia en investigación científica, con énfasis en proyectos de agricultura inteligente y el uso de inteligencia artificial.

Los equipos de trabajo pondrán en marcha investigaciones orientadas a resolver necesidades específicas del sector agropecuario, apostando a la transferencia de conocimiento como motor para la competitividad y sostenibilidad.

El acuerdo también incluye el intercambio de especialistas y la cooperación en actividades de extensión y capacitación, con el fin de fortalecer el capital humano y promover la adopción de tecnologías innovadoras en la producción agrícola. La coordinación entre ambas instituciones facilitará la creación de redes de conocimiento y el desarrollo de soluciones adaptadas a las condiciones locales.

La Estrategia Nacional de Tecnificación de los Sistemas de Riego busca transformar los métodos tradicionales y fortalecer el sector agropecuario dominicano.(Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La Estrategia Nacional de Tecnificación de los Sistemas de Riego busca transformar los métodos tradicionales y fortalecer el sector agropecuario dominicano.(Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El agro dominicano podría obtener beneficios concretos gracias a la tecnificación del riego, especialmente en un contexto marcado por la escasez de lluvias, como prevén diversas entidades internacionales para el año en curso.

La incorporación de sistemas modernos de riego favorecería un uso más eficiente del agua, aspecto clave ante escenarios de sequía prolongada. Esta transformación impactaría de manera directa en los principales cultivos del país, entre los que se destacan el arroz, el plátano, la yuca, el banano, el cacao y el café.

La optimización en la distribución y aplicación del recurso hídrico permitiría mantener la productividad y reducir el riesgo de pérdidas, garantizando la sostenibilidad alimentaria.

La alianza entre TNR y Utesa se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Tecnificación de los Sistemas de Riego, un plan que busca transformar los métodos tradicionales e incorporar herramientas innovadoras para la gestión eficiente del agua y el fortalecimiento del sector agropecuario en la República Dominicana.

El trabajo conjunto apunta a generar conocimiento, desarrollar talento humano y contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura nacional.

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