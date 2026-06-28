República Dominicana

República Dominicana repatria a 31 ciudadanos desde Venezuela y eleva a 42 el total de retornados

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tres operaciones aéreas sumaron seis pasajeros, 13 voleibolistas y 12 beisbolistas, dentro del puente humanitario activado tras los terremotos registrados en territorio venezolano

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 31 ciudadanos dominicanos retornaron al país desde Venezuela durante la Operación Quisqueya Solidaria 2026. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 31 ciudadanos dominicanos retornaron al país desde Venezuela durante la Operación Quisqueya Solidaria 2026. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Un grupo de 31 ciudadanos dominicanos retornó al país desde Venezuela, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Este traslado se realizó mediante tres operaciones aéreas coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de República Dominicana y otras instituciones estatales, en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.

El primer vuelo llegó el sábado en la tarde a la Base Aérea de San Isidro con seis personas a bordo. Horas después, un segundo vuelo arribó al Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), transportando a trece atletas de la selección nacional masculina de voleibol. Finalmente, el tercer vuelo aterrizó en la madrugada de este domingo en la Base Aérea de San Isidro, trayendo de regreso a doce jóvenes beisbolistas.

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Con estas tres operaciones, junto a una realizada el viernes 26, la cifra de dominicanos repatriados desde Venezuela asciende a 42 nacionales desde la implementación del puente aéreo humanitario que se estableció tras los recientes terremotos registrados en ese país sudamericano.

La coordinación de los vuelos respondió a la emergencia sísmica que afectó a la República Bolivariana de Venezuela y sorprendió tanto a ciudadanos dominicanos residentes como a deportistas que se encontraban en ese territorio al momento del evento. El esfuerzo conjunto de varias instituciones del Estado permitió asegurar el retorno seguro y ordenado de los afectados.

Tres vuelos humanitarios llegaron a San Isidro y al AILA con dominicanos repatriados desde Venezuela, entre ellos atletas de voleibol y jóvenes beisbolistas. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)
Tres vuelos humanitarios llegaron a San Isidro y al AILA con dominicanos repatriados desde Venezuela, entre ellos atletas de voleibol y jóvenes beisbolistas. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Al llegar al país, los repatriados fueron recibidos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota; el director Cándido Omar Mercedes y el embajador Jatzel Román, ambos en representación del MIREX.

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Vuelo humanitario y asistencia para dominicanos en Venezuela

El Gobierno dominicano ha puesto a disposición un vuelo humanitario para facilitar el regreso de más ciudadanos que aún se encuentran en Venezuela afectados por la situación. La aeronave, con capacidad para 90 pasajeros, saldrá del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, y llegará al Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, en Santo Domingo.

Para poder abordar, los dominicanos deben presentar su cédula de identidad y electoral o pasaporte dominicano vigente. Aquellos que no tengan estos documentos podrán recibir apoyo de una delegación de la Junta Central Electoral (JCE), a partir del martes 30 de junio, que facilitará la gestión de la documentación necesaria para viajar en un vuelo posterior.

Los dominicanos en Venezuela deben presentar cédula o pasaporte vigente para abordar el vuelo humanitario, y la JCE asistirá a quienes no tengan documentos. (Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)
Los dominicanos en Venezuela deben presentar cédula o pasaporte vigente para abordar el vuelo humanitario, y la JCE asistirá a quienes no tengan documentos. (Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Las personas interesadas en retornar pueden comunicarse con los miembros de la misión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela:

Miguel Reyes Taveras: (809) 906-8283

George Luis de León: (829) 728-9035

Pablo González: (829) 548-7940

También está disponible la línea de emergencia del Consulado General de España en Caracas, que representa los intereses dominicanos en Venezuela desde el 30 de julio de 2024, en el número +58 424 209 0264.

En República Dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha habilitado varias vías de atención para consultas y orientación: el teléfono (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, así como el correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do. Para información adicional, los ciudadanos pueden contactar a Ysidro Castillo al +58 424 186 4464.

El operativo humanitario se mantiene activo y enfocado en garantizar un retorno seguro y ordenado para todos los dominicanos afectados por la emergencia en Venezuela, en coordinación con las autoridades venezolanas y la Junta Central Electoral. La gestión del Gobierno dominicano prioriza la protección y asistencia de los nacionales en el exterior, reforzando el respaldo a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad en otros países.

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