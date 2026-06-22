Mulino reúne a mandatarios y pide defender la democracia con integración regional en Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/06/2026.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (3-i) camina junto a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto (3-d), durante la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico este lunes, en Ciudad de Panamá (Panamá). Panamá conmemora los 200 años del Congreso Anfictiónico, la asamblea convocada por Bolívar en la capital panameña entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en un intento de unificar a los Estados americanos recién independizados de España. EFE/ Aris Mariota

La celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico convocó este lunes en la capital de Panamá a varios líderes regionales, en una jornada marcada por el llamado del presidente José Raúl Mulino a fortalecer la cooperación regional frente a las presiones que atraviesan las democracias latinoamericanas. “El multilateralismo ha demostrado su valor una y otra vez”, afirmó el mandatario panameño durante un acto conmemorativo celebrado en la sede de la Cancillería, al que asistieron jefes de Estado y altos representantes de países vecinos.

Según reportó EFE, la agencia de noticias española, Mulino subrayó la importancia del trabajo conjunto entre naciones para consolidar procesos de paz, acompañar transiciones políticas y evitar conflictos, al tiempo que remarcó que la democracia debe ir más allá de la realización periódica de elecciones.

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“Debe sentirse en la vida cotidiana” de nuestros ciudadanos, cuando una familia accede a una educación de calidad, cuando una persona puede prosperar, cuando puede caminar segura por las calles, cuando las instituciones responden”, sostuvo el presidente panameño, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Presidencia.

El evento, realizado a puertas cerradas para la prensa, reunió a los mandatarios Gustavo Petro, de Colombia; Bernardo Arévalo de León, de Guatemala; Nasry Asfura, de Honduras; al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; y al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/06/2026.- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa (c) llega a los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico este lunes, en Ciudad de Panamá (Panamá). Panamá conmemora los 200 años del Congreso Anfictiónico, la asamblea convocada por Bolívar en la capital panameña entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en un intento de unificar a los Estados americanos recién independizados de España. EFE/ Aris Mariota

La conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico coincidió con la apertura del 56° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que este año tiene como eje central el debate sobre el multilateralismo y la defensa de la democracia en la región.

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Los presidentes y delegados asistentes resaltaron la necesidad de profundizar la cooperación internacional y el respeto a la legalidad como ejes para la integración regional. “La democracia no puede limitarse a la celebración periódica de elecciones”, reiteró Mulino ante sus pares, en referencia a los desafíos actuales que enfrentan los sistemas políticos latinoamericanos, de acuerdo con EFE.

El acto conmemorativo incluyó un gesto simbólico: Brasil formalizará la entrega a Panamá de las actas originales del Congreso Anfictiónico, documentos que permanecían bajo custodia brasileña y que serán restituidos al país anfitrión mediante un acuerdo bilateral, según confirmaron fuentes oficiales.

CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/06/2026.- Personas asisten a los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico este lunes, en Ciudad de Panamá (Panamá). Panamá conmemora los 200 años del Congreso Anfictiónico, la asamblea convocada por Bolívar en la capital panameña entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en un intento de unificar a los Estados americanos recién independizados de España. EFE/ Aris Mariota

El antecedente histórico del Congreso Anfictiónico

El Congreso Anfictiónico, convocado por Simón Bolívar entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en la ciudad de Panamá, es considerado el antecedente del multilateralismo en América y el germen de lo que posteriormente sería la OEA. La asamblea buscó, en su momento, unificar en una liga a los Estados americanos recién independizados de España, con el objetivo de crear mecanismos de cooperación y solución de controversias que permitieran evitar nuevos conflictos.

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EFE detalló que durante la jornada también se destacó la vigencia de los principios fundacionales del Congreso, en un contexto regional donde las democracias enfrentan presiones institucionales y sociales. Los asistentes coincidieron en que el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación entre Estados son necesarios para responder a los desafíos actuales y avanzar hacia una mayor integración.

Aunque los presidentes invitados participaron en los actos conmemorativos del Bicentenario, no formaron parte de las deliberaciones de la Asamblea General de la OEA, foro reservado a los cancilleres de los países miembros y que concluirá el próximo miércoles. La agenda del organismo regional está centrada en el análisis de nuevos mecanismos de cooperación y en la defensa de los principios democráticos frente a tendencias autoritarias detectadas en algunos países.

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Durante el discurso central, José Raúl Mulino insistió en que “el multilateralismo resulta especialmente importante para la defensa de la democracia”.