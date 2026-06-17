El Ministerio de Industria impulsará una reforma a la Ley de Hidrocarburos en República Dominicana para ampliar la matriz energética

El MICM busca modernizar la Ley de Hidrocarburos para adaptar el consumo de combustibles fósiles a los desafíos energéticos actuales. (Associated Press)

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, anunció este lunes su intención de impulsar una reforma a la Ley de Hidrocarburos núm. 112-00 en la República Dominicana.

La propuesta se enfoca en modernizar el marco legal que regula el consumo de combustibles fósiles y sus derivados, con el objetivo de adaptarlo a los desafíos energéticos actuales y reducir la dependencia del país frente a las fluctuaciones del mercado internacional.

Durante una entrevista en un programa radial, Sanz Lovatón afirmó: “Tenemos que revisar esa ley, tenemos que reformarla”, dejando claro su compromiso de llevar la modificación ante el Congreso Nacional desde el MICM.

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El funcionario explicó que la Ley 112-00 otorga al Ministerio la facultad de ajustar y publicar semanalmente los precios de paridad de todos los combustibles comercializados en el país, una práctica que busca mantener transparencia y control en el mercado local.

Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón anunció una reforma a la Ley de Hidrocarburos 112-00 en la República Dominicana. (Foto: Shutterstock)

La propuesta de reforma planteada por el MICM contempla una actualización integral del marco normativo, con especial énfasis en la transición hacia una matriz energética más diversificada y sostenible. “Tenemos que revisarla, tenemos que irnos más a una matriz de energías renovables. Yo creo que la República Dominicana tiene que trabajar constantemente para ser lo menos dependientes posibles del mercado de los hidrocarburos en el que no tenemos ninguna influencia”, sostuvo Sanz Lovatón.

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El ministro insistió en que la condición de país no productor de petróleo obliga a la República Dominicana a buscar alternativas que reduzcan la vulnerabilidad ante la volatilidad internacional de los precios del crudo.

En este sentido, el MICM enfatizó la necesidad de incentivar la inversión en energías renovables y de actualizar los mecanismos de regulación y supervisión para facilitar la competencia y la transparencia en el sector de hidrocarburos. El funcionario destacó que la reforma permitirá avanzar hacia un modelo energético más eficiente y resiliente, alineado con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo del país.

Sanz Lovatón afirmó que llevará la reforma de la Ley 112-00 al Congreso Nacional desde el MICM. (Foto cortesía MICM)

Impacto del alza internacional de hidrocarburos y respuesta oficial en República Dominicana

El incremento sostenido de los precios internacionales del petróleo y sus derivados ha tenido repercusiones directas en la economía dominicana durante los últimos meses.

La volatilidad del mercado internacional ha presionado al alza los costos internos de los combustibles, afectando el presupuesto de los hogares y los sectores productivos.

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Para enfrentar este contexto, el gobierno dominicano ha implementado varias medidas orientadas a contener el impacto de las fluctuaciones externas.

El ministro de Hacienda y Economía, Majín Díaz, informó sobre el congelamiento de los precios de los combustibles durante tres meses, siempre que el precio internacional del barril de petróleo no supere los $95. Esta medida busca evitar que los aumentos internacionales se transfieran directamente a los consumidores locales.

En paralelo, el MICM dispuso subsidios extraordinarios para mitigar el efecto inflacionario sobre los precios de los combustibles. Durante el mes de mayo, se destinaron más de 1,400 millones de pesos dominicanos para mantener estables los precios del Gas Licuado de Petróleo y el gas natural, además de cubrir parte de los costos de la gasolina y el gasoil.

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Estas acciones se complementan con la creación de mesas de trabajo interinstitucionales, encabezadas por el presidente Luis Abinader, que evalúan de manera periódica la evolución de los precios y diseñan nuevas estrategias para garantizar la estabilidad nacional y proteger el poder adquisitivo de la población.