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El ex teleférico de San Jacinto, el destino turístico que reinó en los 90’s, ahora intenta sobrevivir en El Salvador

Donde fue el reino del pájaro y la nube, como era conocido, ahora quedan solo vestigios de estructuras de hormigón. Turistas salvadoreños intentan rescatar el destino debido a su privilegiado paisaje de la capital de El Salvador.

Ex teleférico de san jacinto en el salvador
Parte de las instalaciones del Ex-Teleférico de San Jacinto de San Salvador, inauguradas en 1977. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
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Ex teleférico de san jacinto en el salvador
Este complejo fue uno de los principales atractivos de finales del siglo pasado en San Salvador, debido a su innovación en las alturas de la capital. (Infobae Centroamérica/Cortesía Historia de El Salvador)
Ex teleférico de san jacinto en el salvador
El complejo turístico incluía hasta juegos mecánicos para goce de los niños en lo más alto del cerro San Jacinto. (Infobae Centroamérica/Cortesía Historia de El Salvador)
Ex teleférico de san jacinto en el salvador
El Ex-Teleférico es recordado como uno de los transportes más novedosos que existió en El Salvador, a pesar que solo se utilizó para fines turísticos. (Infobae Centroamérica/Cortesía X de Historia de El Salvador)
Ex teleférico de san jacinto en el salvador
En fines de semana también habían shows para los menores. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
Ex teleférico de san jacinto en el salvador
El Ex Teleférico dejó de funcionar en el año 2001, con el paso de los años los restos de las instalaciones se fueron deteriorando. (Infobae Centroamérica/Cortesía Oscar Méndez)
Ex teleférico de san jacinto en el salvador
Hasta hace pocos años, los restos de las instalaciones que quedaron han empezado a ser nuevamente un atractivo turístico entre algunos pobladores. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alex Sánchez)
Ex teleférico de san jacinto en el salvador
El Cerro de San Jacinto ofrece una vista privilegiada de la capital y sus distritos aledaños. En días despejados, es posible ver el Lago de Ilopango y hasta el volcán de San Vicente al oriente. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
Ex teleférico de san jacinto en el salvador
También es posible ver todo el distrito de San Salvador desde su cúspide. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
Ex teleférico de san jacinto en el salvador
Hasta el momento, no ha existido una iniciativa formal por reactivar el ex teleférico hacia esta zona. (Infobae Centroamérica/Cortesía Historia de El Salvador)
Ex teleférico de san jacinto en el salvador
Por ese motivo, salvadoreños intentan rescatar el destino turístico debido a su cercanía con la ciudad y ser una opción natural y fresca. (Infobae Centroamérica/Cortesía Gustavo Martínez)

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