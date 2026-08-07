El ex teleférico de San Jacinto, el destino turístico que reinó en los 90’s, ahora intenta sobrevivir en El Salvador
Donde fue el reino del pájaro y la nube, como era conocido, ahora quedan solo vestigios de estructuras de hormigón. Turistas salvadoreños intentan rescatar el destino debido a su privilegiado paisaje de la capital de El Salvador.
Parte de las instalaciones del Ex-Teleférico de San Jacinto de San Salvador, inauguradas en 1977. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
06 Ago, 2026 10:12 p. m. EST
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Este complejo fue uno de los principales atractivos de finales del siglo pasado en San Salvador, debido a su innovación en las alturas de la capital. (Infobae Centroamérica/Cortesía Historia de El Salvador)
El complejo turístico incluía hasta juegos mecánicos para goce de los niños en lo más alto del cerro San Jacinto. (Infobae Centroamérica/Cortesía Historia de El Salvador)
El Ex-Teleférico es recordado como uno de los transportes más novedosos que existió en El Salvador, a pesar que solo se utilizó para fines turísticos. (Infobae Centroamérica/Cortesía X de Historia de El Salvador)
En fines de semana también habían shows para los menores. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
El Ex Teleférico dejó de funcionar en el año 2001, con el paso de los años los restos de las instalaciones se fueron deteriorando. (Infobae Centroamérica/Cortesía Oscar Méndez)
Hasta hace pocos años, los restos de las instalaciones que quedaron han empezado a ser nuevamente un atractivo turístico entre algunos pobladores. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alex Sánchez)
El Cerro de San Jacinto ofrece una vista privilegiada de la capital y sus distritos aledaños. En días despejados, es posible ver el Lago de Ilopango y hasta el volcán de San Vicente al oriente. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
También es posible ver todo el distrito de San Salvador desde su cúspide. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
Hasta el momento, no ha existido una iniciativa formal por reactivar el ex teleférico hacia esta zona. (Infobae Centroamérica/Cortesía Historia de El Salvador)
Por ese motivo, salvadoreños intentan rescatar el destino turístico debido a su cercanía con la ciudad y ser una opción natural y fresca. (Infobae Centroamérica/Cortesía Gustavo Martínez)