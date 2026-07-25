Régimen de Nicaragua eleva a 17 las concesiones mineras a cielo abierto para firmas chinas tras adjudicar dos nuevos lotes

Nicaragua mantiene con la República Popular de China una fuerte relación en referencia a la concesión de empresas mineras para trabajar en el territorio. Foto Infobae/ScribdIA

Las concesiones mineras a cielo abierto en Nicaragua para empresas chinas llegaron a 17 este viernes, luego de que el régimen de Daniel Ortega adjudicara dos nuevos lotes a firmas con representación china en Managua, según publicó el Diario Oficial La Gaceta.

La información fue difundida por la agencia EFE. Una de las concesiones recayó en Norther Mining Company S.A., representada por el ciudadano chino Bao Jiang, residente en Nicaragua.

El lote, denominado La Minita, abarca 18,666 hectáreas distribuidas entre los municipios de Nueva Guinea, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y El Almendro, en el departamento de Río San Juan.

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Las concesiones mineras a cielo abierto en Nicaragua para empresas chinas llegaron a 17 este viernes, luego de que el régimen de Daniel Ortega adjudicara dos nuevos lotes a firmas con representación china en Managua, según publicó el Diario Oficial La Gaceta. (Fuente)

La segunda concesión fue para Nicaragua Jia Run S.A., cuyo representante es el ciudadano chino Mingshan Ding. El lote Nueva Esperanza comprende 4,442 hectáreas en los municipios de Somotillo y Villanueva, en la provincia noroccidental de Chinandega.

El trasfondo: sanciones de Washington y respuesta de Managua

Las dos adjudicaciones se producen en un contexto de escalada de presión estadounidense sobre el sector aurífero nicaragüense.

A mediados de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Ortega y su copresidenta Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro.

Fotografía de archivo en donde se ve a un joven cargando un saco de tierra con oro en una mina de Nicaragua. EFE/Jorge Torres

La respuesta del régimen fue acelerar la entrega de concesiones a capitales chinos. Según la ONG ambientalista Fundación del Río, el Ejecutivo modificó el marco jurídico del país “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas” y así sortear las restricciones del Tesoro estadounidense.

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Esas reformas alcanzaron no solo la Ley de Minas, sino también la legislación fronteriza, ambiental y el sistema de evaluación de impacto ambiental.

Más de un millón de hectáreas bajo control chino

Entre 2021 y junio de 2026, el gobierno sandinista otorgó concesiones en 84 lotes a 22 empresas chinas sobre una superficie total de 1,277,389 hectáreas, equivalente al 10% del territorio de Nicaragua, de acuerdo con los registros de Fundación del Río.

Esas áreas incluyen zonas protegidas y territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes, a quienes no se les consultó previamente, en violación de estándares internacionales.

La investigación de la ONG también advierte sobre tráfico ilegal de mercurio proveniente de México y China —calculado en más de 35 toneladas de consumo anual— y sobre posibles conflictos transfronterizos con Honduras y Costa Rica.

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La dependencia del oro como principal fuente de divisas explica la urgencia del régimen por blindar el sector frente a las sanciones.

Los intereses de las empresas chinas no se limitan al oro y la plata. Fundación del Río identificó que los lotes concesionados contienen minerales considerados estratégicos para la transición energética: cobre, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel, entre otros.

El oro, motor de divisas del régimen

Las exportaciones mineras de Nicaragua sumaron USD 2,009.2 millones en 2025, un 44.4% más que en 2024. El oro en bruto concentró la mayor parte de ese ingreso: USD 1,971 millones, equivalentes al 22.7% del total exportado, con un volumen de 19.9 toneladas métricas, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua sumaron USD 2,009.2 millones en 2025, un 44.4% más que en 2024. El oro en bruto concentró la mayor parte de ese ingreso: USD 1,971 millones, equivalentes al 22.7% del total exportado, con un volumen de 19.9 toneladas métricas, según datos oficiales.

Esa dependencia del oro como principal fuente de divisas explica la urgencia del régimen por blindar el sector frente a las sanciones.

Analistas y medios internacionales señalan que Washington evalúa ampliar las restricciones a funcionarios, bancos y operadores logísticos vinculados a la industria, así como penalidades secundarias a entidades financieras extranjeras con nexos en el mercado aurífero nicaragüense.

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