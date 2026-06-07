República Dominicana

Tragedia aérea en República Dominicana de un jet ejecutivo dejó a sus tripulantes estadounidenses sin vida

La cabina pidió autorización para regresar tras detectar una pérdida de potencia. El aparato cayó durante la maniobra crítica. Ahora, IDAC y CIAA buscan qué ocurrió minutos después del despegue

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El avión de matrícula N318JF era un vuelo ejecutivo sin pasajeros; bomberos y personal del aeropuerto activaron protocolos y resguardaron la zona (Captura de pantalla de video de diputado Eugenio Cedeño)
El avión de matrícula N318JF era un vuelo ejecutivo sin pasajeros; bomberos y personal del aeropuerto activaron protocolos y resguardaron la zona (Captura de pantalla de video de diputado Eugenio Cedeño)

Dos tripulantes murieron este domingo cuando la aeronave ejecutiva N318JF se accidentó al intentar regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana tras declararse en emergencia poco después del despegue, según informan medios dominicanos como El Día y confirmó el legislador dominicano de la localidad, Eugenio Cedeño. El caso es investigado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, según un comunicado citado por Listín Diario.

La aeronave se declaró en emergencia cuando estaba a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana, de acuerdo con el comunicado del IDAC y la CIAA publicado por Listín Diario. El avión se precipitó cuando retornaba a la terminal aérea, añadió el documento.

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Según El Nacional, la tripulación notificó a la torre de control la pérdida de potencia en uno de los motores y solicitó autorización para volver de inmediato al aeropuerto. Durante la maniobra de aterrizaje de emergencia ocurrió el accidente, que causó la muerte de las dos personas que iban a bordo, informó ese medio.

¿Quiénes eran las víctimas y cuál era el destino del vuelo?

Las víctimas fueron identificadas como Erick Javier Diago y Rudy Ghazal, ambos de nacionalidad estadounidense, según El Día. Ese medio agregó que eran los únicos ocupantes de la aeronave.

El legislador de La Romana relató las labores de respuesta tras la caída de la aeronave ejecutiva. Indicó apoyo de Migración y Aduanas, además de empleados aeroportuarios, mientras las autoridades avanzan con el caso.
El legislador de La Romana relató las labores de respuesta tras la caída de la aeronave ejecutiva. Indicó apoyo de Migración y Aduanas, además de empleados aeroportuarios, mientras las autoridades avanzan con el caso.

La aeronave había partido desde La Romana con destino al aeropuerto de Austin, en Texas, Estados Unidos, cuando se produjo la emergencia, según El Día. El aparato fue descrito por ese medio como un Gulfstream G200, un avión ejecutivo fabricado en 2004 por Israel Aircraft Industries.

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Lo que se sabe sobre la aeronave

Listín Diario informó que el vuelo era chárter y que no se informaron pasajeros. En el comunicado citado por ese medio, las autoridades precisaron que la matrícula estadounidense estaba registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva y que a bordo solo estaban el piloto y el copiloto.

De acuerdo con El Día, registros aeronáuticos indican que la aeronave pertenece a Aibonito Aviation, con sede en San Juan, Puerto Rico. Ese mismo medio señaló que se trataba de un avión de negocios de mediano y largo alcance utilizado para transporte corporativo y vuelos ejecutivos internacionales.

El operativo y la investigación en La Romana

El diputado de La Romana, Eugenio Cedeño informó, a través de sus redes sociales, que varias unidades del cuerpo de bomberos de la zona trabajaban en el lugar y que personal de las direcciones de Migración y de Aduanas apoyaba las labores junto con empleados de la terminal aérea.

La aeronave N318JF había despegado hacia Austin y declaró emergencia a 16 millas náuticas; investigan el IDAC y la comisión de accidentes (Captura de pantalla de video de diputado Eugenio Cedeño)
La aeronave N318JF había despegado hacia Austin y declaró emergencia a 16 millas náuticas; investigan el IDAC y la comisión de accidentes (Captura de pantalla de video de diputado Eugenio Cedeño)

El Nacional también informó que acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, personal de emergencia del aeropuerto y representantes de organismos de seguridad y rescate para controlar la situación y asegurar el área. El accidente activó los protocolos de emergencia del aeropuerto y movilizó a bomberos aeroportuarios y organismos especializados, según El Día.

Las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos correspondientes mientras técnicos especializados iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer si la falla mecánica informada estuvo vinculada con el desenlace, según El Nacional. El Día añadió que los especialistas analizarán los restos de la aeronave, las comunicaciones de la tripulación, los registros de mantenimiento y otras pruebas para establecer las causas del siniestro.

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