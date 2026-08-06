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Chile se retiró del Movimiento de Países No Alineados de las Naciones Unidas

“La decisión responde a que la organización se creó como movimiento político en otro contexto global y no responde a los nuevos desafíos y a la realidad internacional actual”, señalaron desde la Cancillería

La decisión del Gobierno de Kast fue criticada por exdiplomáticos.
La decisión del Gobierno de Kast fue criticada por exdiplomáticos.
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Luego de 55 años adscrito, el Gobierno informó la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), decisión que fue comunicada mediante una nota verbal a las Naciones Unidas y marca un golpe de timón en la política exterior nacional.

Mediante un escueto comunicado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que la determinación responde a que dicha organización “se creó como movimiento político en otro contexto global y no responde a los nuevos desafíos y a la realidad internacional actual”.

“Chile mantiene su respaldo al multilateralismo y seguirá promoviendo los principios rectores de su política exterior de manera activa a través de su participación en otros organismos y foros”, añadieron.

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La entidad -a la que Chile se unió en 1971, en el gobierno de Salvador Allende-, surgió durante la Guerra Fría como una instancia para aquellos países que buscaban mantener su independencia frente a la presión ejercida por Estados Unidos y la Unión Soviética de alinearse con alguno de los dos bloques.

Sin embargo, exdiplomáticos criticaron la decisión y advirtieron sobre las eventuales consecuencias de abandonar un foro del que el país formó parte durante más de cinco décadas.

Heraldo-Muñoz-Fuente-Presidencia
“Supongo que nos retiramos de los no alineados porque el Gobierno se alineó“, sostuvo el excanciller, Heraldo Muñoz.

“Una torpeza”

Uno de los primeros en alzar la voz fue el excanciller durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, quien señaló que la decisión del Gobierno de retirarse de MNOAL es “una torpeza”, puesto que “no representaba ningún costo permanecer y es una medida que puede perjudicarnos”.

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“Durante el periodo de la demanda marítima boliviana en La Haya, nuestra presencia en los no alineados permitió frenar iniciativas de Bolivia para obtener solidaridad a su infundada demanda. Y ahora que necesitamos votos para la secretaría del Tratado de Alta Mar en Valparaíso, nos retiramos de un grupo donde hay muchos votos“, argumentó, según consigna BiobíoChile.

Supongo que nos retiramos de los no alineados porque el Gobierno se alineó“, agregó Muñoz.

De la misma opinión fue la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien aseguró que “es difícil saber qué está buscando el Gobierno con este cambio en la política exterior, porque Chile forma parte del Movimiento de Países No Alineados desde hace muchísimos años”.

En conversación con The Clinic, De la Fuente admitió que Chile nunca ha tenido un rol preponderante dentro del MNOAL, pero afirmó que éste “sí ha sido un espacio importante para relacionarnos con el sur global, con países con los que históricamente hemos construido un discurso común. Por eso cuesta entender la razón para salir de esta instancia”.

Tocante a si la decisión podría estar vinculada al reciente arancel de 12,5% que EE.UU. impuso a buena parte de la exportaciones nacionales, la exautoridad dijo no tener antecedentes para afirmarlo, pero recordó que las tratativas para rebajar el arancel y dejarlo en cero han “transitado desde un plano económico y técnico hacia uno claramente político, según las señales que hemos visto en los últimos meses”.

De ser así, De la Fuente aseguró que se trata entonces de una “mala idea”, puesto que “la consistencia de nuestra política exterior es precisamente lo que le ha dado prestigio internacional a Chile. Nuestra autonomía política y estratégica ha sido uno de nuestros principales activos, y dilapidarla me parece un riesgo importante”.

Finalmente, el también excanciller Mariano Fernández manifestó que abandonar el organismo reduce espacios de diálogo con más de un centenar de países de Asia, África y América Latina, lo que podría dificultar la construcción de apoyos en negociaciones multilaterales.

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