Crimen en Honduras: Asesinan abogado dentro de su vivienda en Copán

Fredy Fernando Leiva Ramos fue asesinado dentro de su vivienda en La Jigua, Copán. (FOTO: Infobae)

La violencia volvió a sacudir el occidente de Honduras luego de que el abogado Fredy Fernando Leiva Ramos, de 30 años, fuera asesinado a disparos dentro de su vivienda en el municipio de La Jigua, Copán, en un crimen que ha causado conmoción entre familiares y pobladores de la zona.

De acuerdo con información preliminar, el profesional del derecho se encontraba realizando labores domésticas en el patio de su casa cuando fue sorprendido por dos sujetos armados que se transportaban en motocicleta.

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Según los reportes iniciales, los atacantes ingresaron hasta la vivienda y, sin mediar palabras, dispararon en reiteradas ocasiones contra Leiva Ramos hasta quitarle la vida.

El abogado tenía 30 años y había contraído matrimonio hace menos de un mes. (FOTO: Tu Nota)

Tras cometer el crimen, los sospechosos huyeron del lugar con rumbo desconocido mientras vecinos alertaban a las autoridades y equipos de emergencia.

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El abogado fue trasladado aún con vida a un centro asistencial de la zona; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas falleció minutos después mientras recibía atención médica.

El asesinato generó consternación en el municipio de La Jigua, donde amigos, familiares y conocidos describieron a Fredy Fernando Leiva Ramos como una persona apreciada y respetada dentro de la comunidad.

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Además, el impacto emocional aumentó luego de conocerse que el abogado había contraído matrimonio hace menos de un mes, situación que ha provocado numerosas muestras de solidaridad hacia su familia en redes sociales.

Personas cercanas a la víctima también revelaron que el profesional del derecho habría sobrevivido anteriormente a un atentado violento, hecho que supuestamente ya había sido denunciado ante las autoridades competentes.

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La Policía Nacional realiza diligencias para identificar a los responsables del asesinato. (FOTO: Tu Nota)

“Pedimos respeto para la familia y evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones”, expresaron allegados del abogado a medios locales tras el crimen.

Otro de los elementos que ha llamado la atención en el caso es que Fredy Fernando Leiva Ramos era hijo de Fredy Armando Leiva, conocido con el alias de “Mamalicha”, un reconocido criminal que fue asesinado el 25 de marzo de 2011 en el departamento de Copán.

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La figura de “Mamalicha” fue ampliamente vinculada en el pasado a actividades criminales y estructuras del narcotráfico en la zona occidental de Honduras, región históricamente golpeada por el tráfico de drogas y disputas entre grupos criminales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre el asesinato del abogado y antecedentes vinculados a su entorno familiar.

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Abogado asesinado en Copán era hijo de “Mamalicha”, histórico criminal de la zona. (FOTO: Tu Nota)

Agentes de la Policía Nacional y equipos de investigación llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que se encuentran recopilando testimonios, revisando posibles cámaras de vigilancia y desarrollando otras líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen y ubicar a los responsables.

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El caso se suma a otros hechos violentos recientes contra profesionales del derecho en Honduras. Apenas días atrás, la abogada Carla Yesenia López Brizuela fue asesinada dentro de su vivienda en la comunidad de Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, en un crimen que también generó alarma nacional.

La ola de violencia continúa afectando diferentes regiones del país. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), Honduras registra al menos 858 homicidios entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2026.

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Los departamentos con más casos reportados son Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho, reflejando la persistencia de la criminalidad y la inseguridad en distintas zonas del territorio hondureño.

Mientras tanto, familiares y amigos de Fredy Fernando Leiva Ramos exigen justicia y piden que el crimen no quede en la impunidad.