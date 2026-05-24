La leptospirosis cuadruplicó los casos en República Dominicana en 2026

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República Dominicana reporta nueve casos confirmados de leptospirosis en 2026, cuadruplicando el número registrado en 2025.

dEl panorama epidemiológico de leptospirosis en República Dominicana muestra un comportamiento inusual durante este año, según el boletín epidemiológico oficial correspondiente a la semana 18. El país reportó 9 casos confirmados de leptospirosis en 2026, una cifra que representa más del cuádruple frente a los 2 casos notificados el año anterior. Este incremento refleja una alerta sanitaria en varias provincias, con focos específicos donde la incidencia supera el promedio nacional.

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La distribución de los casos no es uniforme en el territorio dominicano. El informe epidemiológico indica que Puerto Plata encabeza la lista de provincias más afectadas, con una tasa de 16.27 casos por cada 100,000 habitantes. Espaillat, San José de Ocoa, Peravia, Samaná y Hermanas Mirabal también figuran entre las zonas con tasas más elevadas de la enfermedad, mientras que otras provincias no han reportado ningún caso durante el periodo analizado. Este patrón evidencia una concentración de la enfermedad en regiones concretas, lo que obliga a intensificar los sistemas de vigilancia y control en los principales focos de ocurrencia.

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Puerto Plata lidera las provincias con mayor incidencia de leptospirosis, registrando una tasa de 16,27 casos por cada 100,000 habitantes. (Composición: Infobae)

La leptospirosis es una infección bacteriana causada por microorganismos del género Leptospira. El ser humano puede adquirir la enfermedad al entrar en contacto con agua, barro o superficies contaminadas con la orina de animales infectados, especialmente en áreas húmedas, inundadas o donde se acumula agua estancada. Animales como ratas, perros y ganado pueden actuar como reservorios, liberando la bacteria en el ambiente y facilitando la transmisión a personas expuestas.

Los síntomas iniciales de la leptospirosis pueden confundirse con otras infecciones, ya que incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos y malestar general. En algunos casos, la enfermedad puede avanzar y provocar complicaciones como insuficiencia renal, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), hemorragias y afectaciones pulmonares. El cuadro clínico puede variar desde formas leves, autolimitadas, hasta presentaciones graves que requieren hospitalización.

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El desbordamiento del río Camú afecta al 95% de Villa Montellano, desplazando a más de 1.300 residentes y agravando la emergencia climática en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

El diagnóstico de la leptospirosis se realiza mediante pruebas de laboratorio que detectan la bacteria o los anticuerpos en muestras de sangre u orina. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos, generalmente penicilinas o doxiciclina, que resultan efectivos si se inician durante las primeras fases de la enfermedad. En situaciones severas, pueden ser necesarias medidas de soporte como hidratación intravenosa y manejo de complicaciones orgánicas.

Las autoridades sanitarias de República Dominicana han reiterado la importancia de la vigilancia epidemiológica en las provincias con mayor incidencia, como Puerto Plata, Espaillat y San José de Ocoa, donde se concentra el mayor número de casos. Los datos oficiales revelan que hasta la semana 18 de 2026, el país acumula un total de 117 casos confirmados, aunque la notificación varía considerablemente entre regiones. Este comportamiento obliga a focalizar los esfuerzos en las áreas donde la enfermedad mantiene presencia activa y persistente.

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Leptospirosis se concentra en focos específicos como Espaillat, San José de Ocoa y Peravia, según el boletín epidemiológico 2026. - crédito Colprensa

La leptospirosis puede presentar un curso grave, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran hemorragias internas, daño hepático y renal, así como insuficiencia respiratoria. El pronóstico mejora cuando el diagnóstico es precoz y el tratamiento se administra de forma oportuna.

El incremento reciente de casos de leptospirosis en República Dominicana ha puesto en evidencia la necesidad de mantener una vigilancia activa y permanente, sobre todo en las zonas donde la enfermedad mantiene tasas elevadas y constituye un riesgo para la salud pública.

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