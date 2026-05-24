República Dominicana

La leptospirosis cuadruplicó los casos en República Dominicana en 2026

República Dominicana notificó nueve casos confirmados de leptospirosis en lo que va de 2026, superando ampliamente los registros previos, concentrándose la mayor incidencia en provincias como Puerto Plata, Espaillat y San José de Ocoa según reportes oficiales

Guardar
Google icon

leop

República Dominicana reporta nueve casos confirmados de leptospirosis en 2026, cuadruplicando el número registrado en 2025.
República Dominicana reporta nueve casos confirmados de leptospirosis en 2026, cuadruplicando el número registrado en 2025.

dEl panorama epidemiológico de leptospirosis en República Dominicana muestra un comportamiento inusual durante este año, según el boletín epidemiológico oficial correspondiente a la semana 18. El país reportó 9 casos confirmados de leptospirosis en 2026, una cifra que representa más del cuádruple frente a los 2 casos notificados el año anterior. Este incremento refleja una alerta sanitaria en varias provincias, con focos específicos donde la incidencia supera el promedio nacional.

PUBLICIDAD

La distribución de los casos no es uniforme en el territorio dominicano. El informe epidemiológico indica que Puerto Plata encabeza la lista de provincias más afectadas, con una tasa de 16.27 casos por cada 100,000 habitantes. Espaillat, San José de Ocoa, Peravia, Samaná y Hermanas Mirabal también figuran entre las zonas con tasas más elevadas de la enfermedad, mientras que otras provincias no han reportado ningún caso durante el periodo analizado. Este patrón evidencia una concentración de la enfermedad en regiones concretas, lo que obliga a intensificar los sistemas de vigilancia y control en los principales focos de ocurrencia.

lep

PUBLICIDAD

Puerto Plata lidera las provincias con mayor incidencia de leptospirosis, registrando una tasa de 16,27 casos por cada 100,000 habitantes. (Composición: Infobae)
Puerto Plata lidera las provincias con mayor incidencia de leptospirosis, registrando una tasa de 16,27 casos por cada 100,000 habitantes. (Composición: Infobae)

La leptospirosis es una infección bacteriana causada por microorganismos del género Leptospira. El ser humano puede adquirir la enfermedad al entrar en contacto con agua, barro o superficies contaminadas con la orina de animales infectados, especialmente en áreas húmedas, inundadas o donde se acumula agua estancada. Animales como ratas, perros y ganado pueden actuar como reservorios, liberando la bacteria en el ambiente y facilitando la transmisión a personas expuestas.

Los síntomas iniciales de la leptospirosis pueden confundirse con otras infecciones, ya que incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos y malestar general. En algunos casos, la enfermedad puede avanzar y provocar complicaciones como insuficiencia renal, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), hemorragias y afectaciones pulmonares. El cuadro clínico puede variar desde formas leves, autolimitadas, hasta presentaciones graves que requieren hospitalización.

El desbordamiento del río Camú afecta al 95% de Villa Montellano, desplazando a más de 1.300 residentes y agravando la emergencia climática en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)
El desbordamiento del río Camú afecta al 95% de Villa Montellano, desplazando a más de 1.300 residentes y agravando la emergencia climática en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

El diagnóstico de la leptospirosis se realiza mediante pruebas de laboratorio que detectan la bacteria o los anticuerpos en muestras de sangre u orina. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos, generalmente penicilinas o doxiciclina, que resultan efectivos si se inician durante las primeras fases de la enfermedad. En situaciones severas, pueden ser necesarias medidas de soporte como hidratación intravenosa y manejo de complicaciones orgánicas.

Las autoridades sanitarias de República Dominicana han reiterado la importancia de la vigilancia epidemiológica en las provincias con mayor incidencia, como Puerto Plata, Espaillat y San José de Ocoa, donde se concentra el mayor número de casos. Los datos oficiales revelan que hasta la semana 18 de 2026, el país acumula un total de 117 casos confirmados, aunque la notificación varía considerablemente entre regiones. Este comportamiento obliga a focalizar los esfuerzos en las áreas donde la enfermedad mantiene presencia activa y persistente.

- crédito Colprensa
Leptospirosis se concentra en focos específicos como Espaillat, San José de Ocoa y Peravia, según el boletín epidemiológico 2026. - crédito Colprensa

La leptospirosis puede presentar un curso grave, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran hemorragias internas, daño hepático y renal, así como insuficiencia respiratoria. El pronóstico mejora cuando el diagnóstico es precoz y el tratamiento se administra de forma oportuna.

El incremento reciente de casos de leptospirosis en República Dominicana ha puesto en evidencia la necesidad de mantener una vigilancia activa y permanente, sobre todo en las zonas donde la enfermedad mantiene tasas elevadas y constituye un riesgo para la salud pública.

Temas Relacionados

LeptospirosisRepública DominicanaEnfermedades InfecciosasVigilancia EpidemiológicaSaludPuerto Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

FAS hace historia, derrota a Águila y lidera el palmarés del fútbol salvadoreño

Con tres goles, el club de Santa Ana se impuso en la final entre una intensa tormenta apagones, logrando su vigésimo campeonato ante una multitud entregada en las gradas

FAS hace historia, derrota a Águila y lidera el palmarés del fútbol salvadoreño

Detenidos por ataque armado en Guatemala: se hacían pasar por vendedores de pan

Un operativo permitió capturar a dos personas identificadas por autoridades como responsables de una agresión armada que lesionó a una mujer

Detenidos por ataque armado en Guatemala: se hacían pasar por vendedores de pan

Honduras: Copeco emite Alerta Verde por tiempo indefinido en 60 municipios del país por sequía

Las autoridades hondureñas declararon Alerta Verde por tiempo indefinido en 60 municipios ante el riesgo de sequía meteorológica y el aumento de temperaturas provocado por el fenómeno de El Niño.

Honduras: Copeco emite Alerta Verde por tiempo indefinido en 60 municipios del país por sequía

Medicos en Honduras alertan alto riesgo de contagio por sarampión y llama a la vacunación

El médico y diputado Carlos Umaña pidió reforzar urgentemente la vacunación contra el sarampión luego de que Honduras confirmara su primer caso en casi tres décadas.

Medicos en Honduras alertan alto riesgo de contagio por sarampión y llama a la vacunación

Condenan a 30 años a homicida mientras los asesinatos suben 7% en Panamá

Las autoridades también lograron una condena de 20 años contra dos hombres por su participación en el homicidio de un adolescente de 14 años en Pedregal.

Condenan a 30 años a homicida mientras los asesinatos suben 7% en Panamá

TECNO

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este domingo 24 de mayo de 2026

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este domingo 24 de mayo de 2026

La batería de un celular Android dura poco: así puedes mejorar su autonomía en pocos pasos

Guía para detectar si alguien accedió a tu WhatsApp sin permiso y cómo actuar

El descuido con el refrigerador que dejas pasar y te cuesta un 30% más de energía

Trucos para ahorrar usando la lavadora: qué hora del día es la más recomendada

ENTRETENIMIENTO

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

Nicolas Cage reveló por qué acepta tanto papeles de héroe como de villano

Harrison Ford reveló qué lo impulsa a seguir trabajando: “Me encanta sentir miedo ante lo que no sé hacer del todo bien”

Estrellas que eligieron el anonimato: 7 figuras que se alejaron de la exposición pública

Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”

MUNDO

Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana

Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

El régimen de Irán ejecutó a un ciudadano acusado de espiar para EEUU e Israel durante el conflicto

Fuerte condena de Europa al ataque ruso contra Ucrania con misiles de capacidad nuclear: “Son actos terroristas abominables”

Sus amigos lo vieron morir: un tiburón mató a un pescador en el segundo ataque mortal en una semana en Australia